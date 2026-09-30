Con boletos desde los 240 pesos: esto costará ver a Saúl “Canelo” Álvarez en su pelea contra Christian Mbilli

El combate estelar se celebrará durante la madrugada del 1 de noviembre en Arabia Saudita, pero podrá seguirse el 31 de octubre desde México. (Especial)

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El esperado regreso de Saúl “Canelo” Álvarez ya tiene fecha, rival y precios de entrada que rompen con los costos habituales de sus noches en Las Vegas.

El boxeador mexicano volverá a subir al ring este 31 de octubre, donde enfrentará a Christian Mbilli por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

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La cartelera "Mexico vs. The World" se realizará en Riad, Arabia Saudita, como parte de Riyadh Season. (Instagram/ @turki)

La función, llamada “Mexico vs. The World”, se realizará en The Venue, en Riad, Arabia Saudita, como parte de Riyadh Season. La venta contempla cuatro categorías, con precios de entre 50 y 400 riales saudíes, un rango que llega a cerca de mil 920 pesos mexicanos.

De la entrada general a Diamond: estos son los precios de la función para Álvarez vs Mbilli

La distribución de las entradas ofrece opciones para el público general y sectores de mayor valor dentro del recinto. Las conversiones a dólares, euros y pesos mexicanos son aproximadas, ya que dependen del tipo de cambio y de eventuales cargos de la plataforma de venta.

La localidad GA2 será la alternativa más económica para asistir a la cartelera. Costará 50 riales saudíes , equivalentes a unos 13,33 dólares o cerca de 240 pesos mexicanos .

La categoría GA1 tendrá un precio de 100 riales saudíes . El valor ronda los 26,67 dólares y unos 480 pesos mexicanos .

El acceso a la zona Platinum costará 300 riales saudíes , cerca de 80 dólares o unos mil 440 pesos mexicanos .

La entrada Diamond será la de mayor precio para el público general: 400 riales saudíes, alrededor de 106,67 dólares y cerca de mil 920 pesos mexicanos.

Los precios de las entradas para la función van de los 50 a los 400 riales saudíes, equivalentes a un máximo aproximado de mil 920 pesos mexicanos. (Captura de pantalla)

Estos costos contrastan con las funciones de Álvarez en Las Vegas, donde los boletos para sus peleas de mayor convocatoria suelen alcanzar cifras mucho más elevadas.

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Canelo volverá tras un año fuera y con horario estelar para México

El combate estelar está previsto para las 3:00 horas del 1 de noviembre en Arabia Saudita. Por la diferencia horaria, la pelea podrá seguirse desde las 18:00 horas del 31 de octubre en el centro de México, aunque la hora de salida al ring dependerá de la duración de los enfrentamientos previos.

La velada tendrá a Canelo Álvarez y Christian Mbilli como protagonistas de una función que utilizará a México como eje de su promoción internacional.

El cinturón supermediano del CMB estará en disputa. Mbilli llegará como campeón, mientras que Álvarez intentará volver a conquistar una corona en las 168 libras .

La transmisión internacional estará disponible por DAZN bajo el formato de pago por evento. No se ha informado si una televisora mexicana contará con los derechos de emisión.

El pugilista mexicano vuelve a la actividad tras ser derrotado por Terrence Crawford y más de un año de inactividad. (AP)

El “Canelo” volverá a competir después de más de un año fuera de actividad. Su última pelea fue el 13 de septiembre de 2025, cuando perdió por decisión unánime ante Terence Crawford en Las Vegas y dejó de ser campeón indiscutido de la categoría supermediana.

El boxeador de Guadalajara pasó por una operación en el codo después de aquel combate. Por ello, su regreso ha generado una ola de expectativa.

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Mbilli expondrá su invicto ante un Canelo que busca recuperar terreno

Christian Mbilli afrontará la pelea con el título del CMB y sin derrotas en el profesionalismo. El boxeador franco-camerunés acumula 29 victorias, 24 nocauts y un empate, por lo que tendrá ante Saúl la prueba de mayor exigencia de su carrera.

Álvarez presenta un récord de 63 triunfos , tres derrotas y dos empates en 68 peleas profesionales. Logró 39 victorias por nocaut .

El mexicano intentará regresar a la cima de los supermedianos, una división en la que unificó los principales cinturones antes de la derrota frente a Crawford.

Christian Mbilli afrontará la pelea con el título del CMB en juego y sin derrotas en el profesionalismo. (Instagram)

En este sentido, el regreso de Canelo Álvarez pondrá en juego más que un título. Frente a Christian Mbilli, el mexicano buscará recuperar espacio en la división supermediana después de la derrota ante Terence Crawford y de la recuperación de su codo.

La noche del 31 de octubre tendrá entradas de hasta 400 riales, un campeón invicto en la esquina rival y a Canelo ante la posibilidad de volver a pelear por una corona mundial.

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