Victoria Mata clasifica a la final del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística: cuándo disputará la final por el oro

La gimnasta mexicana logró la mejor actuación de su carrera en un mundial y ahora buscará seguir haciendo historia. (REUTERS/Yves Herman)

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La gimnasta mexicana Victoria Mata clasificó a la final de salto de caballo en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se disputa en Róterdam, Países Bajos tras terminar en loa octava posición de la ronda clasificatoria, con una puntuación de 13.816 unidades.

Con ese resultado, aseguró su lugar en la final, programada para este sábado 24 de octubre a las 6:37 de la mañana, tiempo del centro de México, la cual puede verse a través de Eurosport con VPN europeo.

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Victoria Mata avanza entre las ocho mejores en salto

Victoria Mata avanza a la final de salto de caballo. (REUTERS/Yves Herman)

La gimnasta regiomontana Victoria Mata consiguió su boleto a la final de salto tras ubicarse entre las ocho mejores de la clasificación.

En su primer intento registró 14.133 puntos, mientras que en el segundo obtuvo 13.100. El promedio de ambos saltos le permitió cerrar la ronda con 13.816 unidades y asegurar su lugar en la disputa por las medallas.

La prueba clasificatoria fue liderada por la brasileña Rebeca Andrade, quien alcanzó una puntuación de 14.533. La surcoreana Seojeong Yeo ocupó el segundo puesto con 14.483, seguida por la estadounidense Claire Pease, tercera con 14.283.

Cómo le ha ido a los demás mexicanos en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística

Así le fue a los demás mexicanos en el Campeonato Mundial. (EFE/Ailen Díaz)

A continuación, te presentamos cómo le ha ido a los mexicanos en cada una de sus competencias y el calendario de pruebas restantes en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística:

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Clasificatorio varonil

Isaac Núñez | 73.331 puntos | 77º puesto

Piso | 12.533 pts. | 83º

Caballo con arzones | 10.000 | 141º

Anillos | 12.166 pts. | 94º

Salto | 12.933 | 111º

Barras paralelas | 13.533 | 56º

Barra fija | 12.166 pts. | 93º

Domingo 18 de octubre

Clasificación femenil

Michelle Pineda | 51.699 puntos

Salto | 12.900 pts.

Barras asimétricas | 12.500 pts.

Viga | 13.233 pts.

Piso | 13.066 pts.

Jasmyn Jiménez | 50.365 puntos | 17º puesto

Salto | 13.333 pts.

Barras asimétricas | 12.500 pts.

Viga | 12.366 pts.

Piso | 12.166 pts.

Victoria Mata | 51.699 puntos

Salto | 14.133 pts.

Barras asimétricas | 12.433 pts.

Viga | 11.833

Piso | 11.766 pts.

EQUIPO | 153.796 puntos

Paulina Guerra en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística. (REUTERS/Yves Herman)

Mariangela Flores | 13.000 (salto); 12.533 (viga) y 12.533 (piso)

Paulina Guerra | 10.200 (barras)

Jazmyn Jiménez | 13.333 (salto); 12.500 (barras); 12.365 (viga) y 12.166 (piso).

Victoria Mata | 14.133 (salto); 12.433 (barras); 11.833 (vita) y 11.766 (piso).

Michelle Pineda | 12.900 (salto); 12.500 (barras); 12.233 (viga) y 13.066 (piso).

Miércoles 21 de octubre

Final equipo femenil

11:30am a 2:00pm, tiempo del centro de México.

Jueves 22 de octubre

Final All around varonil

11:30am-2:00pm, tiempo del centro de México.

Viernes 23 de octubre

Final All around femenil

11:30am-2:00pm, tiempo del centro de México.

Sábado 24 de octubre

Finales por aparatos

Varonil: Piso, arzones y anillos

Femenil: salto y barras asimétricas

6:00-12:00am, tiempo del centro de México.

Domingo 25 de octubre

Finales por aparatos

Varonil: salto, paralelas y fija

Femenil: viga y piso

6:00-12:00am, tiempo del centro de México.

Las competencias lamentablemente no cuentan con transmisión oficial en México, por lo que la única forma de verlas es a través de un VPN Europeo, donde Eurosport es el canal oficial para sintonizarlas.