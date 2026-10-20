México

Amairani defiende a su hija Macarena García tras interpretar a Sasha Sokol en la serie de Timbiriche: “Un personaje más”

La actriz asegura que la joven toma con empatía y respeto el papel inspirado en una exintegrante del grupo

macarena garcia y amairani
(IG)
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Amairani Romero defiende a Macarena García ante las críticas por interpretar a un personaje inspirado en Sasha Sokol en la serie de Timbiriche. La actriz sostiene que su hija asume un trabajo de ficción con empatía y respeto, sin buscar involucrarse en las polémicas que rodean a la producción.

Durante un encuentro con la prensa, Amairani habló de la conversación que ha generado la participación de Macarena en la serie.

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La joven actriz ha recibido comentarios por aceptar el papel luego de que algunos integrantes de Timbiriche cuestionaron que el proyecto se realizara sin su autorización.

La también hija de Amairani interpreta a una adolescente que atraviesa una experiencia de abuso dentro de la historia. Su madre pide separar a los personajes de las personas reales y afirma que Macarena conoce el peso del tema que representa en pantalla.

Sasha es un personaje ficticio, mi amor”, dijo Amairani al ser cuestionada por el vínculo entre la trama y la exintegrante de Timbiriche. “Yo no te puedo hablar de personas, yo te hablo de personajes ficticios”.

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Amairani sostiene que Macarena García no se engancha con la polémica

La actriz afirma que Macarena aborda el proyecto como uno más en su carrera. Asegura que su hija se entregó al personaje con cuidado y que no se ha dejado arrastrar por los comentarios que aparecen alrededor de la serie.

Sasha Sokol
(CUARTOSCURO)

“Nada, nada, que es un personaje más, es un proyecto más”, expresó Amairani. “Es un proyecto al que le entregó todo su amor, al que le entregó mucha empatía, mucho respeto, sobre todo”.

Para Amairani, la discusión debe centrarse en el contenido que aborda la ficción. La actriz remarcó que el personaje de Macarena representa a una menor de edad que vive un conflicto grave, por lo que exige una interpretación alejada del morbo.

“Está siendo una niña abusada, menor de edad y con un conflicto muy fuerte. Es un personaje”, señaló. También recordó que su hija tiene 26 años y que la producción cuenta una versión dramatizada, no un retrato directo de los integrantes originales.

La actriz señaló que el asunto del abuso infantil no puede tratarse como una mera polémica de entretenimiento. En su postura, la historia puede abrir conversaciones sobre una violencia que existe fuera de la pantalla.

El abuso infantil es lo peor que puede haber en el mundo”, sostuvo. Amairani añadió que Macarena ha buscado entender el tema desde la empatía y el respeto hacia quienes han vivido experiencias similares.

Macarena García
CIUDAD DE MÉXICO, 06OCTUBRE2026.- Macarena García durante la presentación a prensa de la nueva serie de la plataforma ViX “Timbiriche”, producción de Televisa Univision. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La actriz recuerda que Macarena empezó a trabajar tras la muerte de su padre

Macarena García comenzó su carrera cuando era niña. Amairani recordó que su hija tenía entre 7 y 8 años cuando participó en Amor bravío, una etapa que coincidió con la muerte de su esposo y padre de la actriz.

La intérprete explicó que buscaba ayudar a Macarena a atravesar el duelo. Por recomendación de una psicóloga y una tanatóloga, decidió llevarla a un casting de Carlos Moreno para que encontrara una actividad que le permitiera modificar su rutina.

“Ella estaba en su colegio normal e hizo una novela chiquitita”, recordó Amairani. La actriz contó que Macarena llegó por un personaje previsto para 20 capítulos, pero permaneció hasta el final de la producción.

Después de esa experiencia, Macarena le dijo a su madre que quería ser actriz. Amairani aceptó respaldar su vocación, aunque puso una condición: continuar con sus estudios y obtener una carrera universitaria.

“Yo bonitas no las quiero. A mí me sacan una carrera”, le dijo. Macarena estudió Psicología en la Universidad Anáhuac y se graduó con excelencia, según contó su madre durante el encuentro con reporteros.

Un hombre con barba, gafas y camisa de cuadros abraza a una mujer de cabello oscuro que apoya su cabeza sobre él
Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

Amairani considera que esa preparación acompaña el camino profesional de su hija. “Es una primera actriz joven, de su generación”, expresó al hablar de la recepción que ha tenido Macarena en series juveniles y otros proyectos televisivos.

Amairani responde a quienes llaman “nepo baby” a Macarena

La actriz también reaccionó a las críticas que reciben los hijos de figuras del espectáculo bajo la etiqueta de “nepo baby”. Amairani se incluyó en esa categoría con humor, pero cuestionó que el término se utilice para desacreditar el trabajo de actores jóvenes.

Ahora soy nepo baby”, bromeó. Después explicó que ser hija de una actriz le permitió aprender de cerca el oficio, aunque negó que su madre hubiera intervenido para abrirle puertas en la industria.

Timbiriche , episodio 3 (cortesía ViX)
Timbiriche , episodio 3 (cortesía ViX)

“Me ayudó ser hija de porque aprendí de mi madre, aprendí de una grande”, dijo. Amairani recordó que recibió de ella enseñanzas sobre humildad, amor al arte y entrega profesional.

La actriz defendió a una generación que incluye a jóvenes como Macarena, Graco, Sebastián, Nina y Rubí. Afirmó que los hijos de artistas merecen ser evaluados por su trabajo y no sólo por sus apellidos.

Son chavos muy talentosos”, expresó. “Merecen ser respetados como nosotros fuimos respetados”.

Amairani ubicó su propia carrera dentro de una familia vinculada al cine y la televisión. También mencionó a actrices como Chantal Andere, Ana Patricia Rojo, Adela Noriega e Itatí Cantoral al recordar que otras generaciones tuvieron una presencia amplia de hijos de figuras públicas.

La actriz suma 37 años de trayectoria, con una pausa de entre 6 y 7 años, según contó. Su primer proyecto fue Simplemente María, donde compartió créditos con Victoria Ruffo cuando tenía alrededor de 16 años.

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