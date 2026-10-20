Desvío de medicamentos e incumplimiento de empresas: gobierno explica desabasto de insumos en hospitales y garantiza compra para 2027

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark , reconoció que existen casos de venta ilegal de medicamentos en instituciones de salud públicas por parte de personal médico que abona a la problemática de desabasto en México.

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