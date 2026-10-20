México

Desvío de medicamentos e incumplimiento de empresas: gobierno explica desabasto de insumos en hospitales y garantiza compra para 2027

Eduardo Clark explicó la estrategia del gobierno federal para garantizar el abasto de medicamentos en instituciones de salud públicas

Eduardo Clark
Eduardo Clark durante la mañanera de este 17 de febrero. (Presidencia)
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El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, reconoció que existen casos de venta ilegal de medicamentos en instituciones de salud públicas por parte de personal médico que abona a la problemática de desabasto en México.

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