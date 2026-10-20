Desvío de medicamentos e incumplimiento de empresas: gobierno explica desabasto de insumos en hospitales y garantiza compra para 2027

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, reconoció que existen casos de venta ilegal de medicamentos en instituciones de salud públicas por parte de personal médico que abona a la problemática de desabasto en México.
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