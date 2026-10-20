“El Talibán”, el operador señalado en los secuestros de La Concordia: quién es y a quién respondía

Capturan en Mazatlán a "El Taliban", integrante de "Los Chapitos" ligado al secuestro de los diez mineros de La Concordia. Gabinete de seguridad

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Jesús Abraham N, alias “El Talibán”, es un presunto operador de Los Chapitos y persona de confianza de Juan Benito N, alias “Beny 17”, jefe regional de esa facción del Cártel de Sinaloa. El Ejército mexicano lo detuvo el 17 de octubre en Mazatlán, Sinaloa, en un operativo de inteligencia militar coordinado con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. La aprehensión lo vincula con el secuestro y homicidio de 10 mineros en La Concordia y con el secuestro de cuatro turistas del Estado de México, ambos ocurridos a inicios de este año.

“El Talibán” portaba armamento y un vehículo al momento de su captura, de acuerdo con el comunicado castrense citado por Infobae. Su detención se produjo apenas un día después de la aprehensión de otra célula vinculada a la misma estructura criminal en el municipio de El Rosario.

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Quién es “El Talibán” dentro de la estructura de Los Chapitos

Jesús Abraham N ocupa un lugar de confianza junto a Juan Benito N, alias “Beny 17”, señalado como jefe regional de Los Chapitos, quien mantiene su zona de influencia en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, según el reporte difundido por la Sedena.

Reportes citados por Infobae ubican a “Beny 17” dentro de la estructura de Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40”. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Barraza Pablos como jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán.

Unas manos entrelazadas con esposas metálicas sobresalen entre los barrotes de una celda carcelaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese organismo estadounidense lo señaló por dirigir actividades de narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsión y producción de fentanilo en la región. “El Talibán” aparece así como un eslabón operativo dentro de una cadena de mando que conecta a varios jefes regionales de la facción.

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no detalló públicamente antecedentes penales previos de Jesús Abraham N. Tampoco precisó desde cuándo el detenido formaba parte de la estructura de Los Chapitos en el sur de Sinaloa.

Detención de “El Talibán” en Mazatlán el 17 de octubre

El despliegue militar se dividió en dos acciones consecutivas ejecutadas en los municipios de El Rosario y Mazatlán. La primera tuvo lugar el 16 de octubre y la segunda, un día después, en el puerto turístico.

En la acción de El Rosario fueron detenidos cuatro integrantes de una célula delictiva, entre ellos una persona de nacionalidad colombiana. El grupo formaba parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”, jefe señalado de la facción en el sur de la entidad.

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Un hombre permanece con las manos sujetas por esposas metálicas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia obtenida tras esa primera detención derivó directamente en la captura de “El Talibán” al día siguiente. En el operativo participaron Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, con respaldo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

La acción se coordinó también con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Los cinco detenidos, junto con el armamento, el vehículo y el equipo táctico asegurado, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán.

El organismo informó que continuará con las diligencias periciales para determinar la situación jurídica de los capturados. La captura de “El Talibán” se dio como parte de una acción coordinada por la Sedena entre el viernes y el sábado de esa semana.

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Óscar Luciano Martínez Larios, “El Casco”, y la red de Los Chapitos en el sur de Sinaloa

Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, es señalado como jefe regional de Los Chapitos en el sur de Sinaloa. Su control territorial se extiende sobre Concordia y El Rosario, según el comunicado de la Sedena.

Un hombre salvadoreño permanece esposado de espaldas frente a una reja perimetral con un avión comercial estacionado en la pista de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martínez Larios forma parte del grupo conocido como Los Hermanos Martínez, originario de Jalisco pero criado en El Rosario. El grupo también incluye a Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, detenido en junio de este año.

Un tercer hermano, Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias “El Owen”, murió el 9 de octubre durante una riña armada en el penal El Castillo de Mazatlán. Autoridades federales ya habían intentado capturar a “El Casco” en julio pasado, durante un operativo conjunto de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.

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Ese intento se realizó en los poblados de Chametla y Agua Verde y resultó fallido. “El Casco” continúa prófugo, de acuerdo con el reporte de Infobae.

En septiembre, antes de este nuevo operativo, ya habían sido detenidos Ángel Gabriel N, alias “Tronco”, y Milton Yair N. Ambos fueron señalados como parte de una célula subordinada a “El Casco”.

Mineros y familiares de mineros desaparecidos participan en una marcha exigiendo justicia para los trabajadores que fueron secuestrados de una mina operada por la canadiense Vizsla Silver Corp, después de que varios cuerpos fueran encontrados el mes pasado en una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa, en Zacatecas, México, 14 de febrero de 2026. REUTERS/Edgar Chavez

Los secuestros de La Concordia y Mazatlán que detonaron la cacería militar

El 23 de enero, un comando armado irrumpió en el campamento La Clementina, en el poblado de Pánuco, municipio de Concordia. Los agresores sustrajeron a diez trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., que operaba el proyecto minero Pánuco.

Días después, la FGR confirmó el hallazgo progresivo de los diez cuerpos en una fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde. Para el 9 de febrero, cinco de las víctimas ya habían sido identificadas: Jesús Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Ángel Hernández Vélez y José Antonio Jiménez Nevárez.

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El entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó el crimen a una célula de Los Chapitos. El funcionario explicó que el grupo habría confundido a los mineros con integrantes de la organización rival Los Mayos.

El segundo caso ocurrió la noche del 3 de febrero, cuando seis integrantes de una familia originaria de Santa Ana Ixtlahuaca, Estado de México, fueron interceptados por hombres armados en la avenida Sábalo-Cerritos, en Mazatlán. El grupo había rentado vehículos tipo Razer para recorrer la zona turística.

Miners and relatives of missing miners take part in a march demanding justice for workers who were abducted from a mine operated by Canada's Vizsla Silver Corp., after several bodies were found last month in a clandestine grave in Concordia, Sinaloa, in Zacatecas, Mexico, February 14, 2026. REUTERS/Edgar Chavez

Una mujer de 28 años y una niña de nueve fueron rescatadas con vida al día siguiente en el poblado de El Habal. Los cuatro hombres restantes (los hermanos Omar Alexis, Javier y Gregorio Ramírez Sabino, junto con su cuñado Óscar García Hernández) permanecen desaparecidos.

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En mayo, autoridades federales detuvieron a 22 presuntos integrantes del grupo delictivo señalado por este secuestro, sin lograr localizar a las víctimas. Un mes antes, en abril, la dependencia de seguridad ya había reportado diez detenciones por el mismo caso, entre ellas la de Iván Norberto N, alias “Tito”.

Las autoridades no han precisado si “El Talibán” rindió ya declaración ministerial sobre su presunta participación directa en alguno de los dos secuestros. La FGR continúa las investigaciones y diligencias periciales correspondientes para definir la situación jurídica de los cinco detenidos en los operativos de El Rosario y Mazatlán.