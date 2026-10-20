México

Morango do Amor: prepara en casa las irresistibles fresas brasileñas con brigadeiro y caramelo rojo crujiente

Esta golosina combina fruta fresca, una cobertura cremosa y un baño rojo brillante que conquista tanto por su apariencia como por su textura

Fresas cubiertas de caramelo rojo sobre brochetas de madera en un plato, junto a una pieza cortada que exhibe relleno de chocolate.
Varias porciones de morango do amor reposan sobre un plato y una de ellas expone la capa de brigadeiro que rodea a la fresa bajo la cubierta de caramelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Morango do Amor, cuyo nombre en portugués significa “fresa del amor”, es un dulce brasileño que llamó la atención en redes sociales por su vistosa presentación y la combinación de sabores. Su apariencia recuerda a una manzana acaramelada, pero el protagonista es una fresa cubierta con brigadeiro, una preparación tradicional de Brasil elaborada con leche condensada y otros ingredientes lácteos, y envuelta en una capa de caramelo rojo.

Su atractivo está en el contraste de texturas: la fruta aporta frescura, el brigadeiro ofrece una consistencia suave y cremosa, mientras que el caramelo forma una cubierta fina y crujiente. El resultado es una golosina llamativa que también puede prepararse en casa con ingredientes accesibles y un poco de paciencia durante la elaboración.

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La receta compartida incluye dos preparaciones principales: el brigadeiro que envuelve las fresas y el caramelo que les da su acabado brillante. Aunque el procedimiento requiere atención, especialmente al cocinar el azúcar, seguir los pasos en orden ayuda a conseguir una cobertura uniforme y una presentación atractiva.

Ingredientes para preparar Morango do Amor

Fresas ensartadas en palillos de madera, cubiertas de caramelo transparente y rellenas de crema oscura, dispuestas sobre una tabla de madera.
Varias porciones de morango do amor, un postre brasileño de fresas rellenas con crema de chocolate y cubiertas con caramelo, reposan sobre una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comenzar, conviene separar los ingredientes del brigadeiro de los necesarios para el caramelo. Así será más sencillo controlar las cantidades y avanzar de una preparación a otra sin interrupciones.

Para el brigadeiro:

  • Fresas frescas, cantidad necesaria.
  • 20 g de manteca.
  • 395 g de leche condensada.
  • 200 ml de crema de leche.
  • 6 cucharadas de leche en polvo.

Para el caramelo:

  • 400 g de azúcar.
  • 120 ml de agua.
  • 120 g de glucosa.
  • 15 ml de vinagre blanco.
  • Colorante rojo, cantidad necesaria para obtener el tono deseado.

Es importante elegir fresas firmes, sin golpes y con su superficie en buenas condiciones. Antes de utilizarlas, deben lavarse y secarse por completo. La humedad que queda sobre la fruta puede dificultar que el brigadeiro se adhiera correctamente y afectar el acabado del caramelo.

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Preparación del brigadeiro y cobertura de las fresas

Fresas cubiertas de caramelo en brochetas de madera sobre un plato, con una pieza cortada por la mitad con relleno de crema de chocolate.
Un plato reúne varias piezas de morango do amor en brochetas de madera, entre las cuales una de ellas aparece cortada para exponer el relleno de brigadeiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Prepara las fresas. Lava cuidadosamente la fruta y sécala muy bien con papel de cocina. Reserva las piezas hasta que estén completamente libres de humedad.
  2. Mezcla los ingredientes. En una cacerola, coloca la leche condensada, la crema de leche, la manteca y la leche en polvo. Revuelve hasta integrar los ingredientes y evitar grumos.
  3. Cocina el brigadeiro. Lleva la mezcla a fuego medio-bajo y remueve constantemente para impedir que se pegue al fondo. Continúa hasta que espese y adquiera una consistencia que permita manipularla alrededor de las fresas.
  4. Deja enfriar. Retira la preparación del fuego y espera a que alcance una temperatura adecuada para trabajarla. La mezcla debe ser lo suficientemente firme para cubrir la fruta sin deslizarse.
  5. Envuelve las fresas. Distribuye el brigadeiro alrededor de cada pieza, formando una capa uniforme. Reserva las fresas cubiertas mientras preparas el caramelo.

La consistencia es fundamental en esta etapa: si el brigadeiro queda demasiado líquido, será difícil mantenerlo adherido a la fruta. Por eso, la cocción debe ser gradual y con movimientos constantes.

Cómo hacer el caramelo rojo y terminar el dulce brasileño

Fresas en brochetas cubiertas de caramelo brillante en un plato de cerámica, una de ellas cortada por la mitad con relleno de chocolate.
Varios morangos do amor cubiertos con caramelo reposan en un plato junto a una pieza cortada que expone el relleno de chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Combina los ingredientes. Coloca el azúcar, el agua, la glucosa y el vinagre blanco en una cacerola. Calienta la mezcla hasta que el azúcar se disuelva y el almíbar comience a hervir.
  2. Añade el colorante. Incorpora el colorante rojo hasta conseguir un tono intenso y uniforme. Cocina el almíbar hasta alcanzar el punto de caramelo duro, idealmente entre 145 y 150 °C, utilizando un termómetro de cocina.
  3. Baña las fresas. Retira la preparación del fuego y, con mucho cuidado, cubre cada fresa con una capa fina de caramelo. Gira la pieza para distribuirlo de manera uniforme y deja escurrir el exceso.
  4. Deja endurecer. Coloca los dulces sobre una superficie resistente al calor y ligeramente engrasada o sobre una lámina de silicona. Espera hasta que el caramelo se enfríe y endurezca antes de servir.

El caramelo alcanza temperaturas muy elevadas y puede causar quemaduras graves, por lo que no debe tocarse ni probarse mientras está caliente. También es recomendable trabajar con rapidez al bañar las fresas, ya que el almíbar se endurece conforme pierde temperatura.

Una vez listos, los Morango do Amor pueden servirse como postre o prepararse para una ocasión especial. Para disfrutar mejor de su textura, conviene consumirlos poco después de elaborarlos: la humedad de las fresas puede ablandar la cubierta de azúcar con el paso del tiempo.

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