Carlos Hermosillo explota contra los delanteros de Cruz Azul pese a la goleada contra Juárez: “No le anotan ni al arcoíris”

Carlos Hermosillo reconoció el triunfo y la goleada de Cruz Azul 5 a 0 sobre Juárez de la jornada pasada

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Carlos Hermosillo reconoció el triunfo y la goleada de Cruz Azul 5 a 0 sobre Juárez de la jornada pasada, pero mantuvo reservas sobre el desempeño del equipo durante la temporada. El exdelantero celeste consideró que La Máquina ha mostrado altibajos y no ha conseguido sostener un rendimiento constante, pese a que necesita un resultado positivo.

Durante el programa de la Última Palabra de Fox Sports, el exjugador identificó la falta de gol como una de las principales preocupaciones. Hermosillo señaló que atacantes como Gabriel “Toro” Fernández y Nicolás Ibáñez deben recuperar su nivel, aunque destacó la aparición de otros futbolistas como Montaño, quien ha respondido con goles.

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Jugadores del Cruz Azul celebran tras anotar uno de los cinco goles con los que ganaron a Bravos de Ciudad Juárez en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 17 de octubre de 2026. REUTERS/Luis Cortés

“Yo prefiero que ganen. Si juega bien y gana, bravo. Cruz Azul necesitaba tener un partido así, pero ha tenido partidos anteriormente que no han sido buenos. Lo que ha pasado esta temporada con Cruz Azul es que ha sido muy irregular, no ha sido un equipo constante en su rendimiento. La otra es que sus delanteros como por ahí me dijeron una vez a mí, no le meten gol ni al arcoíris, no andan bien, tienen que recuperar su nivel. El Toro y Nico Ibáñez. Han aparecido otros como Montaño, pero a mí me preocupa esta irregularidad de Cruz Azul”.

Cruz Azul golea a Juárez pero sin anotaciones de sus delanteros

Cruz Azul goleó 5-0 a FC Juárez el pasado 17 de octubre en el Estadio Azteca, durante la jornada 12 del Apertura 2026. La Máquina resolvió el partido desde el primer tiempo con una ventaja de tres goles y aprovechó las fallas defensivas de los Bravos.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Juarez - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 17, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates scoring their first goal REUTERS/Luis Cortes

Omar Campos marcó el tercer tanto antes del descanso, luego de llegar sin marca frente al arquero Sebastián Jurado. La Máquina también generó oportunidades que pusieron en riesgo ambas porterías durante los primeros 45 minutos, aunque mantuvo el control del marcador.

En el complemento, Palavecino aprovechó un error de la defensa de Juárez para aumentar la diferencia con un disparo colocado. Los Bravos reclamaron una posible falta dentro del área sobre Óscar Estupiñán al minuto 52, pero la jugada no derivó en penal.

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El jugador del equipo Cruz Azul celebra con los dedos cruzados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roger González cerró la goleada con un tiro desde fuera del área. Con el resultado, Cruz Azul llegó a 20 puntos y escaló al quinto lugar de la tabla, mientras Juárez permaneció con cuatro unidades

El torneo de altibajos de La Máquina

Cruz Azul llega a la recta final del Apertura 2026 ubicado en el quinto lugar, luego de sumar seis triunfos, dos empates y cuatro derrotas en 12 jornadas. La goleada 5-0 ante Juárez elevó su registro ofensivo, pero el torneo también deja partidos en los que el equipo no sostiene su nivel.

La Máquina suma 27 goles a favor y 21 en contra, para una diferencia de seis anotaciones. El ataque se mantiene entre los más productivos del certamen, aunque los goles recibidos reflejan los altibajos defensivos que han acompañado al plantel durante la competencia.

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Nico Ibáñez marcó el primero de la Máquina de Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente compromiso será este miércoles 21 de octubre ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, por la jornada 13. Los Tuzos ocupan el lugar 14 con 13 unidades, después de perder 2-1 ante Monterrey en la fecha anterior.

Después, Cruz Azul visitará a Querétaro este domingo 25 de octubre en el Estadio Corregidora, dentro de la jornada 14. Los Gallos Blancos arrancan la fecha con 20 puntos y representan una prueba directa para los cementeros en la pelea por los primeros lugares.