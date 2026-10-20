Hallan cabeza humana en hielera en Tijuana con narcomensaje atribuido al Cártel de Sinaloa

Autoridades acordonaron la zona en la colonia Altiplano tras el hallazgo de la hielera con restos humanos. Crédito: Cuartoscuro

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Una cabeza humana dentro de una hielera y un narcomensaje aparecieron la mañana del lunes 19 de octubre en la colonia Altiplano de Tijuana, Baja California, en el cruce de las calles Valle Imperial y Armida Martínez.

La amenaza, dirigida contra una persona identificada como Tiburcio, apareció firmada presuntamente por el alias “el Cabezón”, con el que se conoce a Jesús Rafael Yocupicio, señalado como líder de una célula vinculada al Cártel de Sinaloa en la región. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Baja California no ha confirmado la identidad de la víctima ni reportado personas detenidas por el crimen.

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El hallazgo en Valle Imperial y Armida Martínez, colonia Altiplano

Los hechos se registraron sobre una calle de terracería que funciona como basurero clandestino, cerca del puente del bulevar 2000, de acuerdo con la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN). Agentes municipales atendieron un reporte ciudadano que alertaba sobre un contenedor con posibles restos humanos en ese tramo.

Al llegar, los policías confirmaron que dentro de una hielera de color rojo y blanco se encontraba una cabeza cercenada. Junto a ella había una cartulina azul con un mensaje escrito a mano.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Zeta Tijuana, el texto decía textualmente: “Hasta te voy a sacar la mierda Tiburcio Att: El cabezón”. La publicación tuvo acceso al contenido completo del mensaje antes de su retiro de la escena.

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La zona fue acordonada mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaban el procesamiento correspondiente, según precisó la agencia. El procedimiento incluyó el peritaje del sitio y el traslado de los restos para su análisis forense.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que la víctima sería un hombre de aproximadamente 30 años, sin que hasta el momento se haya confirmado su identidad. Tampoco se ha dado a conocer la causa de muerte ni el tiempo que los restos permanecieron en el lugar.

En Tijuana, el hallazgo de una cabeza humana dentro de una hielera con un mensaje amenazante ocurrió el lunes 19 de octubre en la colonia Altiplano. El mensaje, firmado como “el Cabezón”, iba dirigido contra una persona llamada Tiburcio, y hasta ahora ni la víctima ni los responsables han sido identificados oficialmente.

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Una cinta policial amarilla restringe el paso en una calle oscura, mientras al fondo se ven las luces azules y rojas de varios vehículos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jesús Rafael Yocupicio, el señalado como autor de la firma “el Cabezón”

El semanario atribuyó la firma del mensaje a Jesús Rafael Yocupicio, conocido en expedientes de seguridad con el alias “el Cabezón”. Se trata de un nombre que ya figuraba en reportes previos sobre violencia criminal en la región fronteriza.

Infobae documentó en 2023 que Yocupicio encabeza una célula identificada como “Los Cabezones”, con presencia en la disputa por el control de Ensenada entre remanentes del Cártel de los Arellano Félix y una facción del Cártel de Sinaloa. El portal detalló que el sujeto utiliza también los alias “Cabo 27” y “El C2”.

Según esa misma cobertura, “el Cabezón” trabajó originalmente para los Arellano Félix antes de cambiar de bando hacia el Cártel de Sinaloa entre 2010 y 2015. En 2015 se sumó brevemente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y en 2020 regresó a las filas de Sinaloa, bajo la facción conocida como Los Mayos.

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Yocupicio también fue señalado como presunto responsable de ordenar el asesinato del abogado Víctor Hugo López Ramírez, ocurrido en febrero de 2023 en un puesto de comida callejera de Tijuana. La víctima era defensor legal de David López Jiménez, alias “el Cabo 20”, líder del Cártel de los Arellano Félix vinculado al homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez.

Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zeta Tijuana reportó en marzo de este año la detención de cuatro hombres armados en la colonia Obrera, quienes presuntamente operaban bajo las órdenes de “el Cabezón”. El semanario indicó que esa célula se concentra en la zona este de la ciudad y mantiene enfrentamientos con narcomenudistas de grupos rivales.

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En enero de este año, Proceso dio a conocer que el CJNG colgó un cuerpo y una narcomanta en un puente de la zona de Valle de San Pedro, sobre la carretera libre Tijuana-Tecate, con un mensaje dirigido también a “el Cabezón”. La revista consignó además una versión extraoficial según la cual Yocupicio no habría sido detenido en Culiacán en junio de 2025, pese a reportes iniciales en ese sentido.

El historial atribuido a Yocupicio muestra una trayectoria de cambios de lealtad entre distintas organizaciones criminales que operan en Baja California. Esa alternancia explicaría, según los reportes consultados, por qué su nombre aparece tanto en mensajes firmados por su propia célula como en amenazas dirigidas en su contra por grupos rivales.

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Investigación en curso sin detenidos ni víctima identificada

Hasta la publicación de este artículo, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso de la colonia Altiplano. La dependencia tampoco ha confirmado si existe una línea de investigación que vincule el hallazgo con la célula señalada por Zeta Tijuana.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ni la agencia ni el semanario reportaron personas detenidas en relación con el hallazgo de la hielera. La identidad de la víctima permanece sin confirmar, de acuerdo con ambas fuentes consultadas.

Tijuana registra desde hace años una disputa territorial entre distintas estructuras criminales. Infobae documentó en 2023 que, además del CJNG, en la región mantienen presencia remanentes del Cártel de Tijuana y células del Cártel de Sinaloa.

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El mensaje hallado junto a la cabeza humana forma parte de un patrón reiterado de advertencias cruzadas entre grupos rivales en la región. Casos previos, como la narcomanta dirigida contra “el Cabezón” en enero, muestran que las amenazas circulan en ambos sentidos dentro de esta disputa.

Por ahora, la investigación del caso de la colonia Altiplano continúa bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades no han precisado una fecha para dar a conocer avances sobre la identidad de la víctima o los posibles responsables del hallazgo.