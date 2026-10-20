México

Roberto Tello “El Coreano” se despide de Carlos Miguel Suárez Soto tras su inesperada muerte: el dúo en la novela “Tú y yo”

Los actores coincidieron antes en “Volver a empezar”, producción de Emilio Larrosa estrenada en 1994, donde se convirtieron en la mancuerna favorita del público

La imagen incluye un texto superpuesto en el que se lee «Descansa en paz mi querido Charly. Te quiero Poncho», en alusión al fallecimiento del actor Carlos Miguel.

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Roberto Tello, conocido como “El Coreano”, despide este martes 20 de octubre a Carlos Miguel Suárez Soto tras confirmarse la muerte del actor con quien formó una dupla cómica en las telenovelas Tú y Yo.

El intérprete compartió durante la madrugada un video con escenas de ambos y un mensaje dirigido a quien llamó “Poncho”, personaje que Suárez Soto interpretó en la producción de Televisa de 1996.

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Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”, escribió Tello en una publicación de Instagram para informar la muerte de su amigo y excompañero de foros. El mensaje se difundió en las primeras horas de este 20 de octubre.

La despedida ocurre después de décadas de amistad entre los actores. Carlos Miguel Suárez Soto permanecía fuera de las telenovelas desde hacía años y atendía un puesto de tacos en Ciudad de México, luego de enfrentar problemas económicos y las secuelas de un secuestro.

Roberto Tello comparte escenas de <i>Tú y yo</i> junto a Carlos Miguel Suárez Soto

El video publicado por Roberto Tello muestra momentos de convivencia entre ambos actores. En las imágenes aparecen sonrientes, recrean algunas de las frases que usaban durante sus escenas y recuerdan la dinámica que construyeron en la televisión.

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Roberto Tello “El Coreano” se despide de Carlos Miguel Suárez Soto tras su inesperada muerte: el dúo en la novela “Tú y yo” (RS)
Roberto Tello “El Coreano” se despide de Carlos Miguel Suárez Soto tras su inesperada muerte: el dúo en la novela “Tú y yo” (RS)

Parte del material remite a Tú y yo, la telenovela producida por Emilio Larrosa en 1996. En esa historia compartieron secuencias con una joven Anahí, años antes de su integración a RBD, y con el resto del elenco del melodrama.

Suárez Soto daba vida a Poncho, mientras Tello interpretaba a El Coreano. La dupla se convirtió en uno de los espacios de comedia dentro de una trama marcada por conflictos familiares, romances y personajes de barrio.

Los dos actores aparecían como amigos inseparables. Sus diálogos incorporaban ocurrencias, códigos propios y una relación de complicidad que los distinguía de otros personajes de la producción.

El mensaje de Tello también recupera ese vínculo. Al llamar “Poncho” a Carlos Miguel Suárez Soto, el actor unió la despedida personal con el personaje que permaneció asociado a su amigo ante el público.

“Volver a empezar” reunió primero a ‘Poncho y El Coreano’ en 1994

La mancuerna entre Carlos Miguel Suárez Soto y Roberto Tello no comenzó en Tú y yo. Los actores coincidieron antes en Volver a empezar, producción de Emilio Larrosa estrenada en 1994.

Ahí se formó la dinámica que después retomaron en otros proyectos. Suárez Soto solía encarnar a jóvenes de barrio, secuaces o personajes con tintes de villano, mientras Tello construía a El Coreano como una figura con presencia cómica.

La respuesta del público llevó a que ambos volvieran a trabajar juntos. La fórmula se sostuvo por el contraste entre sus personajes y por la facilidad con la que respondían uno a otro durante las escenas.

Tú y yo consolidó ese reconocimiento nacional. Para entonces, Poncho y El Coreano ya funcionaban como una pareja de personajes identificable para quienes seguían las producciones de Televisa en la década de 1990.

Carlos Miguel Suárez Soto también participó en Dos mujeres, un camino, Soñadoras, Amigas y rivales, Muchachitas, Las vías del amor, La verdad oculta y Mujer de madera. Su carrera incluyó telenovelas de distintos horarios y unitarios.

“Volver a empezar” reunió primero a ‘Poncho y El Coreano’ en 1994 (RS)
“Volver a empezar” reunió primero a ‘Poncho y El Coreano’ en 1994 (RS)

El secuestro de Carlos Miguel Suárez Soto lo alejó de los foros

La amistad entre ambos se extendió fuera de las grabaciones. Roberto Tello se mantuvo cercano a Suárez Soto después del secuestro que cambió la vida del actor en 2012.

Carlos Miguel habló de ese episodio en 2017 durante una entrevista para De Primera Mano. Entonces relató que permaneció privado de la libertad durante cuatro días, pese a que el hecho habría comenzado como un secuestro exprés.

Fueron cuatro días. Iba a ser algo exprés y se hicieron cuatro días”, declaró Suárez Soto en aquella entrevista. El actor no detalló las circunstancias en las que fue retenido.

El caso dejó secuelas físicas, emocionales y financieras. Suárez Soto se retiró de manera temporal de la actuación y comenzó a vender tacos en Ciudad de México para sostenerse económicamente.

La noticia sobre su actividad fuera de los foros volvió a circular en años recientes, cuando el actor habló de las dificultades que enfrentó tras el secuestro. Su salida de la televisión contrastó con la presencia que tuvo en las telenovelas de Televisa durante las décadas de 1980 y 1990.

Roberto Tello ahora despide públicamente a quien fue su compañero de escenas y amigo durante más de 30 años. El video difundido este martes recupera la imagen de ambos como Poncho y El Coreano, una dupla que continuó unida fuera de la ficción.

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