México

Amenazan con narcomantas al fiscal de Morelos: acusan al titular de la AIC de proteger criminales e intimidan con “limpiar la institución”

Jorge Antonio Hernández, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), resultó herido dos días antes de la colocación de los mensajes al intentar frustrar un asalto en Cuernavaca

Encuentran restos humanos en mercado Morelos de Puebla
Imagen ilustrativa / Agentes de seguridad acudieron al sitio para retirar las narcomantas. (Especial )
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Este lunes fueron colocadas narcomantas en dos municipios del estado de Morelos en las que amenazaron al fiscal, Fernando Blumenkron Escobar, a quien intimidaron con “empezar a limpiar” la institución de comandantes corruptos si no actuaba contra ellos.

Entre los funcionarios señalados en el mensaje destaca el coordinador de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Jorge Antonio Hernández Narez, señalado de presuntamente proteger a un líder del grupo criminal Los Mayas.

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La manta fue localizada durante la madrugada en el municipio de Cuautla, aunque medios locales reportaron que otro mensaje similar apareció en el municipio de Ayala. El texto incluyó señalamientos directos contra Hernández Narez, tres comandantes de la propia AIC y dos mandos de otra corporación estatal.

¿Qué decía la narcomanta?

El mensaje acusó a Hernández Narez de tener un presunto vínculo familiar con una persona identificada como “Abel Maya”, quien las autoridades han identificado como Abel “N”, alias “El Maya”, presunto líder del grupo criminal Los Mayas que mantiene presencia en el estado. Según la lona, esa relación le habría permitido al coordinador de la AIC brindar protección a tres personas específicas.

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Los señalados como protegidos fueron Daniel Hernández Mancilla, Daniel Guerrero Rojas y la comandanta Dulce Amairani Mendoza Soto, a quienes describieron como “los encargados de fabricar delitos para catear domicilios y así robar”.

escenas del crimen ilustrativas (Foto: Cuartoscuro)
El director de la AIC resultó herido al intentar frustrar un robo dos días antes de la colocación de las narcomantas. (Foto: Cuartoscuro)

El contenido de la lona fue más allá del señalamiento de protección y acusó directamente a Hernández Narez de “sembrar droga” en los domicilios donde se ejecutan ordenes de cateos al supuestamente colocar cristal, marihuana o fentanilo.

De acuerdo con el texto, el fentanilo lo utilizaría contra las personas a quienes el coordinador “quiere fabricar delitos” para mostrar resultados en su administración.

La narcomanta también apuntó contra dos mandos identificados como “Carlos” y “Arturo”, de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), a quienes acusaron de ser empleados de un generador de violencia apodado “La Rata”. Según el mensaje, ese operador estaría vinculado a extorsión y secuestro en la zona oriente del estado.

Además, en la lona se cuestionó la razón por la que el fiscal no les exige resultados a estos comandantes y señaló que si la intención es que existan más muertes en la región.

La amenaza directa contra la Fiscalía

TEMOAC, MORELOS, 22JULIO2026.- Atacan con arma de fuego a Valentín Lavín Romero, alcalde de este municipio del oriente del estado cuando se encontraba en la Presidencia Municipal, dos hombres se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El hecho se registro pasadas las 12:30 horas, al llegar los servicios de emergencia y auxilio el alcalde ya no contaba con signos de vida. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM
TEMOAC, MORELOS, 22JULIO2026.- Atacan con arma de fuego a Valentín Lavín Romero, alcalde de este municipio del oriente del estado cuando se encontraba en la Presidencia Municipal, dos hombres se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El hecho se registro pasadas las 12:30 horas, al llegar los servicios de emergencia y auxilio el alcalde ya no contaba con signos de vida. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Luego de las acusaciones, los responsables de colocar la narcomanta advirtieron que, de no haber una respuesta institucional, “ya no vamos a permitir más detenciones de personas y cateos donde solo le roban a la gente lo poco que tienen”.

Finalmente, el mensaje cerró con una advertencia más grave: “si usted señor fiscal sigue permitiendo eso, nosotros vamos a empezar a limpiar su institución de comandantes corruptos”.

Investigan colocación de narcomantas con señalamientos contra el director de la AIC

Luego del reporte de la colocación de los mensajes, Blumenkron Escobar detalló se encuentran investigando los señalamientos y explicó que el proceso que siguieron fue el retiro de las mantas y la posterior integración de la carpeta.

“Primero se hace un levantamiento por parte de la Secretaría de Seguridad, se pone a disposición de la Fiscalía, la Fiscalía inicia una carpeta y se investiga este tipo de publicaciones”, señaló ante medios de comunicación.

El antecedente del intento de asalto en una tienda en Cuernavaca: director de la AIC resultó herido

Seguridad Morelos
Foto: Captura de pantalla / X/@IxpantiaNoti ·

Las narcomantas aparecieron dos días después de un hecho de violencia que involucró directamente al coordinador de la AIC. La noche del sábado 17 de octubre, Hernández Narez resultó herido en el estacionamiento de un supermercado en la colonia Lomas de la Selva, en Cuernavaca.

Blumenkron explicó que, según la información proporcionada por el propio titular de la AIC y los comunicados emitidos por la Fiscalía, el funcionario intentó frustrar un asalto en ese establecimiento. A partir de ese hecho se abrieron las indagatorias correspondientes.

“Tenemos conocimiento que él intenta frustrar un asalto en una tienda departamental aquí en Cuernavaca”, declaró el fiscal. Además, precisó que las diligencias quedaron a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana.

Un hombre maduro con saco azul habla sosteniendo un micrófono en una mesa junto a otros micrófonos de medios de comunicación
Fernando Blumenkron Escobar, Fiscal General del Estado de Morelos (Captura de pantalla )

Blumenkron también desmintió que Hernández Narez resultara herido de bala luego de frustrar un intento de asalto y precisó sufrió una sola lesión en el pie, pero que su estado de salud era estable.

El fiscal también descartó que los hechos hayan ocurrido como parte de un posible ataque directo en contra del director de la AIC, ya que afirmó: “No hay ningún indicio hasta este momento, pero estamos investigando, sobre todo la Fiscalía Metropolitana”.

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