Nietos de José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete preparan una noche de mariachi en Chapultepec

Fotos: Mediateca INAH

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Lorenzo Negrete y Luis Alfredo Jiménez llevarán al escenario el espectáculo Una Gran Noche Mexicana, una propuesta que reunirá música ranchera, mariachi y el legado de dos figuras de la canción popular mexicana.

Los nietos de Jorge Negrete y José Alfredo Jiménez ofrecerán dos funciones en Ciudad de México.

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El encuentro se anuncia como una noche dedicada a las tradiciones musicales mexicanas, con Lorenzo Negrete y Luis Alfredo Jiménez al frente de un espectáculo que retoma la herencia artística de sus familias.

Ambos artistas comparten un vínculo directo con dos nombres asociados al repertorio ranchero: Jorge Negrete, conocido como “El Charro Cantor”, y el compositor José Alfredo Jiménez.

Dos fechas para escuchar música ranchera en Ciudad de México

La primera función de Una Gran Noche Mexicana será el viernes 23 de octubre de 2026. La segunda presentación se realizará el viernes 6 de noviembre, en el mismo recinto de Chapultepec.

(Foto: Facebook/José Alfredo Jiménez)

El cartel promocional del espectáculo anuncia la participación de Lorenzo Negrete y Luis Alfredo Jiménez bajo el concepto “2 Nietos de Cuidado”. La producción también contempla la presencia del invitado especial Dustin Garza y el acompañamiento de Nuestro Mariachi.

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La propuesta busca reunir al público que sigue la música mexicana tradicional y las canciones que forman parte de la obra de José Alfredo Jiménez, así como el repertorio asociado con la trayectoria de Jorge Negrete. Los organizadores no detallaron el programa completo de cada función.

El concierto llegará en fechas cercanas a las celebraciones del Día de Muertos, un periodo en el que la música ranchera suele ganar espacio en reuniones, homenajes y actividades culturales en Ciudad de México y otros estados del país.

Los boletos para Una Gran Noche Mexicana costarán desde $650

Las entradas estarán disponibles en cuatro zonas, con precios que van de $650 a $1,200, sin incluir cargos por servicio. La zona VIP tendrá un costo de $1,200; Oro, $1,000; Plata, $800, y Bronce, $650.

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(Foto: Twitter/@CanalOnceTV)

Los precios anunciados corresponden a cada función y pueden modificarse con los cargos aplicables al momento de la compra. El público deberá considerar ese monto adicional antes de adquirir sus boletos.

La diferencia entre las zonas permite elegir localidades con distintos costos dentro del Foro Cultural Chapultepec. La información difundida no precisa la distribución de asientos, la capacidad asignada a cada sección ni la disponibilidad inicial de boletos.

Dónde comprar boletos para ver a Lorenzo Negrete y Luis Alfredo Jiménez

Los puntos de venta oficiales anunciados para el espectáculo son las taquillas del Teatro Silvia Pinal, en calle Versalles 27, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, y el Gran Recinto Satélite, en calle Benito Juárez 1905, colonia Las Margaritas, en Tlalnepantla, Estado de México.

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El material promocional también refiere la venta de boletos en las taquillas del Foro Cultural Chapultepec y en la plataforma Arena.mx. Quienes planeen asistir deberán verificar la disponibilidad antes de acudir, debido a que las localidades se venderán para dos fechas distintas.

El Foro Cultural Chapultepec se localiza en una zona próxima al Bosque de Chapultepec y al corredor de Polanco. La dirección completa es Calzada General Mariano Escobedo 665, Polanco, Bosque de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo, código postal 11590, Ciudad de México.

El legado familiar será parte de Una Gran Noche Mexicana

Lorenzo Negrete es nieto de Jorge Negrete, cantante y actor mexicano cuya carrera quedó ligada a temas como México lindo y querido y a la consolidación del cine nacional durante la llamada Época de Oro.

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(Instagram)

Luis Alfredo Jiménez es nieto del compositor guanajuatense José Alfredo Jiménez, autor de canciones incorporadas al repertorio de intérpretes de música ranchera.

El nombre del espectáculo plantea un encuentro entre dos herencias familiares vinculadas con el mariachi y la canción mexicana. La presentación incluirá músicos de mariachi como base del acompañamiento para los intérpretes.

Las funciones del 23 de octubre y el 6 de noviembre abrirán a las 20:30 horas. El público que compre boletos para una de las fechas deberá revisar cuál de las dos funciones eligió, ya que ambas tendrán lugar en el mismo recinto y con el mismo horario.

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