Brock Purdy, quarterback de los 49ers de San Francisco, lanza mensaje a México antes de su juego en el Estadio Azteca

Tras vencer a Washington, el mariscal de campo dedicó unas palabras a los aficionados mexicanos, quienes se preparan para recibir nuevamente a la NFL en el Estadio Azteca. (Ilustración: Infobae México)

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La NFL se prepara para reencontrarse con sus aficionados mexicanos y uno de los protagonistas de la próxima visita ya comenzó a calentar el ambiente. Brock Purdy, quarterback de los San Francisco 49ers, expresó su emoción por disputar un nuevo partido en la Ciudad de México, donde la franquicia californiana se enfrentará a los Minnesota Vikings durante la Semana 11 de la temporada 2026.

El regreso está programado para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Azteca, recinto que volverá a recibir un encuentro de futbol americano profesional después de varios años sin actividad de la liga en territorio nacional. Mientras se acerca la fecha, los 49ers continúan con su calendario de temporada regular y mantienen la posibilidad de llegar a México con una dinámica positiva.

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Oct 19, 2026; Santa Clara, California, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) throws a pass during the first quarter Washington Commanders at Levi's Stadium. Mandatory Credit: Cary Edmondson-Imagn Images

Purdy compartió su entusiasmo después del triunfo de San Francisco por 23-17 frente a los Washington Commanders, en el encuentro correspondiente al Monday Night Football de la Semana 6. Al ser cuestionado por ESPN sobre el compromiso que disputará su equipo en México, el mariscal de campo envió un mensaje directo a los seguidores nacionales.

“Apúntenos. Los amamos, vamos a jugar para México y estamos emocionados por ir”, señaló brevemente.

Sus declaraciones anticipan el ambiente que podría vivirse en la capital mexicana, donde los aficionados tendrán la oportunidad de ver nuevamente a una de las franquicias históricas de la NFL.

Brock Purdy destaca el trabajo defensivo de San Francisco

Oct 11, 2026; Seattle, Washington, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) acknowledges 49ers fans in the crowd after defeating the Seattle Seahawks at Lumen Field. Mandatory Credit: Joe Nicholson-Imagn Images

Además de hablar sobre su próxima visita internacional, el quarterback valoró la actuación colectiva de los 49ers durante el encuentro frente a Washington. El resultado favorable fue consecuencia de un esfuerzo que, según explicó, necesitó la participación de todas las unidades durante los cuatro periodos.

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“Es un equipo, necesitamos cuatro cuartos de buen futbol. Nunca sabes qué puede pasar, así que una victoria es una victoria. Nos respaldaron (la defensa) todo el partido, nos salvaron al final. Una felicitación a nuestra defensa”.

El reconocimiento llegó después de un partido en el que San Francisco consiguió conservar la ventaja y cerrar con éxito su compromiso en el Levi’s Stadium.

¿Brock Purdy ya había jugado en México?

Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings van a enfrentarse en noviembre . (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación de los 49ers con la afición mexicana tiene un antecedente reciente. En la temporada 2022, San Francisco visitó el Estadio Azteca para enfrentarse a los Arizona Cardinals y consiguió una contundente victoria por 38-10.

En aquel encuentro, Jimmy Garoppolo ocupó la posición de quarterback titular de los Niners. Brock Purdy ya formaba parte de la plantilla, aunque todavía no tenía el protagonismo que alcanzaría posteriormente.

El joven mariscal tuvo participación durante aquel partido en México, pero no como pasador. Su intervención quedó registrada en tres intentos de acarreo, con los que consiguió avanzar tres yardas.

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Desde entonces, Purdy se ha consolidado como una de las figuras de la ofensiva de San Francisco, por lo que su próxima presentación en la capital mexicana podría tener una relevancia distinta para los seguidores del equipo.

¿Qué figuras de los 49ers podrían repetir su visita?

El corredor de los 49ers de San Francisco, Christian McCaffrey, habla en la conferencia de prensa tras el partido de la NFL contra los Miami Dolphins en Santa Clara, California, el domingo 20 de septiembre de 2026. (Foto AP/Kelley L. Cox)

La plantilla de San Francisco conserva varios nombres que estuvieron presentes en el triunfo ante Arizona hace cuatro años. Entre ellos sobresalen Christian McCaffrey, Deebo Samuel y George Kittle, jugadores que han tenido un papel importante en el ataque de la franquicia.

En aquel compromiso, McCaffrey contribuyó con una anotación por tierra, mientras que Samuel consiguió dos recepciones de touchdown. Ambos formaron parte de una ofensiva que logró imponerse con claridad a los Cardinals.

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Oct 4, 2026; Santa Clara, California, USA; San Francisco 49ers wide receiver Deebo Samuel Sr. (19) and Denver Broncos running back RJ Harvey (12) shake hands prior to a game at Levi's Stadium. Mandatory Credit: Darren Yamashita-Imagn Images

También permanecen en la organización figuras como Trent Williams, Fred Warner y Kyle Juszczyk, quienes estuvieron presentes durante la visita de 2022.

Su posible regreso forma parte de los atractivos del encuentro que San Francisco disputará contra Minnesota. Los aficionados mexicanos tendrán una nueva oportunidad de observar de cerca a algunas de las estrellas de la liga, en un partido que marcará el retorno de la NFL a la Ciudad de México.

Con Brock Purdy motivado por volver a territorio nacional y una plantilla que combina experiencia y talento, los 49ers buscarán ofrecer otra actuación destacada ante una afición que espera con entusiasmo el regreso del futbol americano profesional.

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