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Carlos Sainz estrena gorra especial para el Gran Premio de México 2026: cuánto cuesta y dónde comprarla

El piloto madrileño vuelve a mostrar su cariño por México con esta nueva indumentaria inspirada en los colores de la bandera nacional

(TeamFifty5)
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Carlos Sainz ya se prepara para el Gran Premio de México 2026 y lo hace con un guiño especial a su afición mexicana.

El piloto español estrenó una línea de productos de su marca de ropa, Team Fifty5, en colaboración con New Era, que incluye una gorray una camiseta inspiradas en los colores de la bandera mexicana.

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La colección Mexico City Race Special 2026 fue anunciada en redes sociales este lunes 19 de octubre, a pocos días de que la Fórmula 1 regrese al Autódromo Hermanos Rodríguez, del 30 de octubre al 1 de noviembre.

De esta manera, los aficionados mexicanos que asistan a la carrera podrán mostrar su apoyo al piloto madrileño y lucir los colores del país con esta indumentaria especial.

Así es la gorra de Carlos Sainz inspirada en México

(TeamFifty5)
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La gorra es una de las piezas centrales de la colección y destaca por sus colores: tiene una base blanca, verde oscuro en la parte superior de la visera y rojo en la parte inferior.

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En el frente aparece bordado el nombre “Chili”, el apodo con el que los amigos de Carlos Sainz suelen llamarlo. El diseño también incluye el logotipo de Team Fifty5, un distintivo en la parte trasera y una sección de malla, característica de las gorras tipo trucker.

(TeamFifty5)
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La pieza tiene un cierre ajustable y talla única, diseñada para medidas de cabeza de entre 55.8 y 60.6 centímetros.

Quienes quieran conseguirla pueden consultar la disponibilidad en la tienda oficial de Carlos Sainz. Su precio publicado es de 55 dólares, sin contar posibles cargos adicionales por envío o impuestos.

¿Cuánto cuesta la camiseta de Carlos Sainz?

(TeamFifty5)
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La colección también incluye una camiseta blanca con detalles que hacen referencia a México. Tiene un precio de 45 dólares y está confeccionada con algodón.

En el pecho lleva el logotipo de Team Fifty5, mientras que en la espalda aparecen gráficos de chiles que acompañan el diseño de la edición especial. Al igual que la gorra, la camiseta forma parte de la colección Mexico City Race Special 2026.

(TeamFifty5)
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La prenda está disponible para consulta y compra en la tienda oficial del piloto español.

Los precios están expresados en dólares, por lo que el costo final puede cambiar dependiendo del tipo de cambio, el envío y los impuestos aplicables.

La relación de Carlos Sainz con México

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

Aunque Checo Pérez es el piloto local, Carlos Sainz también cuenta con una afición numerosa y fiel en México, que año tras año le demuestra su apoyo durante su visita al país.

Este respaldo ha fortalecido el cariño del madrileño por la afición mexicana, con la que además comparte recuerdos especiales, como en el Gran Premio de México 2024, cuando, en su última temporada con Ferrari, se llevó la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El español cruzó la meta con 4.705 segundos de ventaja sobre Lando Norris, mientras que Charles Leclerc terminó en la tercera posición. Aquel triunfo quedó entre los momentos destacados de su trayectoria en el circuito mexicano.

Durante ese mismo fin de semana, Sainz también hizo un guiño a las tradiciones del país con un casco y parte de su atuendo inspirados en las catrinas, en referencia a las celebraciones del Día de Muertos.

Ahora, a unos días de una nueva edición del Gran Premio de México, el piloto vuelve a mostrar esa conexión con una colección que lleva los colores del país y que sus seguidores pueden conseguir antes de la carrera.

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