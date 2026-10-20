México

Detienen en Tlaxcala a “El Bélico”, ex socio del CJNG y de los Arellano Félix en Baja California: estuvo casi cinco años prófugo

Héctor “N” fue localizado en Tlaxcala luego de que agentes atendieran una denuncia por presunta venta de drogas; en Baja California enfrenta una orden de aprehensión por homicidio calificado

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado de Baja California realizan la custodia y el traslado de "El Bélico", detenido en Tlaxcala.
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Después de permanecer casi cinco años prófugo, Héctor “N”, alias “El Bélico”, fue detenido en Tlaxcala por agentes de seguridad de esa entidad y posteriormente trasladado a Baja California, donde enfrenta una orden de aprehensión por un homicidio cometido en Tecate en noviembre de 2021.

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que la captura ocurrió el miércoles 14 de octubre, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad de Tlaxcala atendieran una denuncia ciudadana relacionada con la presunta venta de sustancias ilícitas en el estacionamiento de una plaza comercial.

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Durante la intervención, los agentes aseguraron varias dosis de una sustancia granulada con características similares a las del cristal.

Al verificar la identidad de Héctor “N”, las autoridades detectaron que contaba con una orden de aprehensión vigente en Baja California por el delito de homicidio calificado con ventaja.

Lo acusan de un homicidio ocurrido en 2021

Los hechos por los que “El Bélico” era buscado se remontan a aproximadamente las 15:00 horas de noviembre de 2021, cuando, de acuerdo con la investigación, sostuvo una discusión con un hombre en el exterior de una vivienda ubicada en la colonia Maclovio Herrera, en Tecate.

Héctor “N”, alias “El Bélico”, fue detenido en Tlaxcala después de permanecer casi cinco años prófugo. (Facebook FGEBC)
Héctor “N”, alias “El Bélico”, fue detenido en Tlaxcala después de permanecer casi cinco años prófugo. (Facebook FGEBC)

Según los datos que obran en poder de las autoridades, durante la confrontación Héctor Barragán y/o Cristo Rodrigo Arellano, identificado como “El Bélico”, habría sacado un arma de fuego tipo revólver y disparado contra la víctima, quien recibió un impacto en la cabeza.

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El hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, falleció días después como consecuencia de una herida perforante de cráneo.

Tras su captura en Tlaxcala, el presunto responsable fue trasladado a Baja California y quedó a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Reinserción Social El Hongo, en Tecate.

La Fiscalía señaló que, además del homicidio por el que contaba con una orden de aprehensión, los investigadores analizan su posible participación en otros hechos violentos registrados en Tecate y Tijuana.

También lo relacionan con el asesinato de una comandante

Entre las investigaciones que apuntan hacia “El Bélico” se encuentra el asesinato de Alejandra Hernández Villa, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Municipal de Tecate y fue asesinada en junio de 2023.

Parte posterior del torso de un hombre con camiseta verde y las manos esposadas a la espalda.
1. El detenido es investigado por un homicidio cometido en Tecate en noviembre de 2021. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las investigaciones citadas, Héctor habría participado en el ataque junto con Jesús Alfredo Martínez, alias “El Sonrics”, y otro hombre que habría fungido como conductor.

La investigación establece que los agresores siguieron a la comandante por varias calles hasta que se detuvo en una gasolinera RendiChicas, ubicada sobre la avenida Doctor Arturo Guerra, en la colonia La Viñita de Tecate.

Mientras Hernández Villa cargaba gasolina, los atacantes habrían disparado contra el vehículo en el que se encontraba. La comandante recibió más de 30 impactos de arma de fuego y murió durante el ataque.

Después del asesinato, “El Bélico” y “El Sonrics” escaparon del lugar. De acuerdo con la investigación, su ruta de huida quedó registrada por cámaras de vigilancia del C5 y C2 de Tecate.

Jesús Alfredo Martínez fue localizado en julio de 2024 en las inmediaciones de La Rumorosa, donde fue encontrado torturado, maniatado y asesinado. Autoridades lo relacionaron con integrantes del denominado CAF, grupo al que se habría incorporado poco antes de su muerte.

A diferencia de “El Sonrics”, “El Bélico” logró mantenerse fuera del radar de los investigadores y, según los datos de la investigación, desapareció de los registros operativos hacia finales de 2024.

Su paso por distintas organizaciones criminales

Desde 2021, investigadores han identificado a Héctor “N” como integrante de distintas estructuras criminales. Según las indagatorias, habría tenido un periodo de participación en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) antes de incorporarse al Cártel Arellano Félix (CAF).

Posteriormente habría abandonado Baja California y se trasladó a Tlaxcala, donde presuntamente comenzó a trabajar como vendedor de drogas para otra organización delictiva.

Ahora, tras su captura, “El Bélico” permanecerá bajo disposición de las autoridades de Baja California, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en el homicidio de 2021 y su eventual relación con otros asesinatos registrados en la región.

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