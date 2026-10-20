México

Gobierno presume el Hospital La Pastora: tiene IA, tecnología 4D y se hacen diagnósticos de cáncer de mama en menos de 14 días

Estos resultados se presentan a 200 días del inicio de las operaciones de este centro de salud

Hospital Oncológico para la Mujer de la CDMX IMSS Bienestar
Avances del Hospital Oncológico para la Mujer de la CDMX IMSS Bienestar. (Presidencia)
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El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez dio a conocer los resultados del los primeros 200 días de operación del Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México “La Pastora”, en el marco del mes rosa.

“Algo muy importante es que este hospital funciona con una lógica distinta. Funciona y nació con tiempos explícitos de atención. Esto es muy importante porque significa un compromiso que asume el sector público con nuestras pacientes para que no tengan retraso, tanto en el diagnóstico como en el inicio de la oferta terapéutica”, comentó durante la mañanera del pueblo de este 20 de octubre en Palacio Nacional.

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Tiempo de atención en el Hospital “La Pastora”

El funcionario de salud recordó que en el lobby de la institución se encuentran publicados los tiempos de atención. Asimismo, explicó que desde que el paciente acude a una valoración médica se realiza un estudio para un primer diagnostico. Posteriormente, se define si es un caso de seguimiento o es necesario avanzar a una biopsia, con el objetivo de que en máximo 14 días las mujeres cuenten con su resultado de patología y comiencen un tratamiento antes de los 30 días.

  • Resultados de biopsia: 72 horas
  • Diagnostico: menos de 14 días
  • Inicio de tratamiento: menos de 30 días

Este modelo tiene la finalidad de dar un diagnóstico oportuno, tratamiento especializado y atención totalmente gratuita para todas las pacientes. De la misma forma, a través de tecnología innovadora, se busca identificar esta enfermedad en las etapas más tempranas.

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  • Tecnología para tamizaje poblacional
  • Mastógrafos IA de alta resolución
  • Ultrasonidos 4D y tomógrafo de 18 cortes

Diagnostico rápido y preciso

  • Patología auxiliada con IA
  • Consejo clínico de expertos para definir plan de cada mujer
  • Consejo genético y diagnostico molecular

Tratamiento especializado

  • 2 quirófanos especializados en cirugía de precisión y oncológica
  • 22 camas de hospitalización
  • 20 sillones para quimioterapia

Acompañamiento durante el tratamiento

  • Psicología especializada
  • Hospital que deja dormir
  • Cuidados paliativos y clínica del dolor
  • Yoga terapéutico preintervención

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