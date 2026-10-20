Gobierno presume el Hospital La Pastora: tiene IA, tecnología 4D y se hacen diagnósticos de cáncer de mama en menos de 14 días

Avances del Hospital Oncológico para la Mujer de la CDMX IMSS Bienestar. (Presidencia)

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El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez dio a conocer los resultados del los primeros 200 días de operación del Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México “La Pastora”, en el marco del mes rosa.

“Algo muy importante es que este hospital funciona con una lógica distinta. Funciona y nació con tiempos explícitos de atención. Esto es muy importante porque significa un compromiso que asume el sector público con nuestras pacientes para que no tengan retraso, tanto en el diagnóstico como en el inicio de la oferta terapéutica”, comentó durante la mañanera del pueblo de este 20 de octubre en Palacio Nacional.

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Tiempo de atención en el Hospital “La Pastora”

El funcionario de salud recordó que en el lobby de la institución se encuentran publicados los tiempos de atención. Asimismo, explicó que desde que el paciente acude a una valoración médica se realiza un estudio para un primer diagnostico. Posteriormente, se define si es un caso de seguimiento o es necesario avanzar a una biopsia, con el objetivo de que en máximo 14 días las mujeres cuenten con su resultado de patología y comiencen un tratamiento antes de los 30 días.

Resultados de biopsia: 72 horas

Diagnostico: menos de 14 días

Inicio de tratamiento: menos de 30 días

Este modelo tiene la finalidad de dar un diagnóstico oportuno, tratamiento especializado y atención totalmente gratuita para todas las pacientes. De la misma forma, a través de tecnología innovadora, se busca identificar esta enfermedad en las etapas más tempranas.

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Tecnología para tamizaje poblacional

Mastógrafos IA de alta resolución

Ultrasonidos 4D y tomógrafo de 18 cortes

Diagnostico rápido y preciso

Patología auxiliada con IA

Consejo clínico de expertos para definir plan de cada mujer

Consejo genético y diagnostico molecular

Tratamiento especializado

2 quirófanos especializados en cirugía de precisión y oncológica

22 camas de hospitalización

20 sillones para quimioterapia

Acompañamiento durante el tratamiento

Psicología especializada

Hospital que deja dormir

Cuidados paliativos y clínica del dolor

Yoga terapéutico preintervención