De qué murió el actor de Televisa Carlos Miguel Suárez Soto: últimas apariciones públicas lo mostraron “muy delgado” (RS)

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Carlos Miguel Suárez Soto, actor que trabajó en Televisa y fue recordado por interpretar a Poncho en Tú y yo, murió este martes 20 de octubre, de acuerdo con una publicación de su colega Roberto Tello, “El Coreano”. Perfiles atribuidos al intérprete señalaron que la causa habría sido un infarto, aunque la versión no fue confirmada por familiares directos, autoridades ni un reporte médico.

La noticia sobre la muerte de Suárez Soto fue difundida durante la madrugada en redes sociales. Roberto Tello compartió una fotografía del actor en Instagram y escribió: “Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”.

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El Coreano no detalló las circunstancias del fallecimiento ni difundió información sobre servicios funerarios. La publicación dio paso a mensajes de despedida de seguidores y personas que recordaron la carrera del actor en producciones de Televisa.

La versión de un presunto infarto apareció en su misma cuenta de Instagram que no había registrado actividad durante años y en un perfil vinculado a Facebook, sin embargo, sí pertenece a él. Los mensajes fueron atribuidos a presuntos amigos y familiares lejanos de Carlos Miguel Suárez Soto.

Hasta ese momento no existió un pronunciamiento de familiares directos que confirmara o desmintiera la causa de muerte. Tampoco se conocieron detalles médicos sobre las últimas horas del intérprete.

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Un infarto habría ocurrido cuando el flujo de sangre hacia una parte del músculo cardiaco se bloqueó, con frecuencia por una arteria obstruida. La falta de oxígeno comenzó a dañar esa zona, aunque el corazón pudo continuar latiendo durante los primeros momentos.

Entre los síntomas más comunes se encontraron dolor o presión en el pecho, sudoración, falta de aire, náuseas y malestar físico. La información difundida en redes no precisó si Suárez Soto presentó alguno de esos signos antes de morir.

Carlos Miguel Suárez Soto apareció en entrevistas entre 2022 y 2023

(Captura)

Las últimas apariciones públicas de Carlos Miguel Suárez Soto ocurrieron entre 2022 y 2023. El actor concedió entrevistas a diversos medios para hablar sobre el puesto de tacos que atendió en Ciudad de México y las razones por las que dejó Televisa y las telenovelas.

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Durante esos encuentros, Suárez Soto habló de la venta de alimentos como su principal fuente de ingresos. Primero vendió tacos de canasta y más tarde ofreció tacos de guisado, tortas, burritos y otras preparaciones.

El actor fue entrevistado por espacios como Sale el Sol y noticieros de Imagen Televisión. En esas apariciones también se pudo observar que había bajado de peso, por lo que algunos usuarios en redes sociales señalaron que lucía “muy delgado”.

No existió información médica pública que relacionara su apariencia física con la versión de un presunto infarto. Tampoco se conoció si el actor enfrentó alguna enfermedad previa o si recibió atención médica antes de su fallecimiento.

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Suárez Soto explicó en entrevistas que el comercio le permitió mantenerse después de alejarse de los foros. El puesto de comida representó una alternativa laboral tras un periodo marcado por dificultades económicas y las consecuencias de un secuestro.

El actor relató que estuvo secuestrado durante cuatro días

Carlos Miguel Suárez Soto habló públicamente del secuestro que sufrió en una entrevista con De Primera Mano en 2017. El actor dijo que permaneció privado de la libertad durante cuatro días, pese a que inicialmente habría sido víctima de un secuestro exprés.

“Fueron cuatro días. Iba a ser algo exprés y se hicieron cuatro días”, declaró Suárez Soto al programa de Imagen Televisión.

El intérprete sostuvo que padeció lesiones físicas durante ese episodio. Dijo que perdió algunos dientes y sufrió afectaciones en los tendones, por lo que recibió terapias para recuperarse.

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“Yo sí acaso perdí algunos dientes, me sacaron los tendones, pero ya estoy mucho mejor que antes”, dijo durante la conversación con De Primera Mano.

Suárez Soto afirmó que no dio seguimiento legal al caso debido al temor de que sus hijas fueran atacadas. Según relató, los secuestradores tenían fotografías de ellas.

“No hubo… ya no di seguimiento porque como tenían fotos de mis hijas, que me agarraron con fotos de mis hijas, yo ya no quise hacer nada”, señaló el actor.

(Captura)

Televisa redujo sus oportunidades de trabajo en telenovelas

El actor también relacionó sus problemas económicos con los cambios que enfrentó la industria televisiva. Suárez Soto dijo que las telenovelas redujeron su presencia y que las series ocuparon parte de los espacios que antes ofrecían empleo a intérpretes con trayectoria en ese formato.

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“Sufrí un secuestro, luego también se juntaron las cosas. Lo de la televisión cambió mucho, las telenovelas dejaron de ser y se convirtieron en series”, declaró en 2017.

El intérprete describió las secuelas que enfrentó después del secuestro. “Con lo del secuestro me dejaron ahí pelas, pelapapas”, expresó en esa entrevista.

La venta de tacos se convirtió en una de las principales referencias de sus últimos años. El actor habló de ese cambio de vida en medios de espectáculos, donde explicó que buscó una forma de sostenerse lejos de las grabaciones.

Carlos Miguel Suárez Soto trabajó en Dos mujeres, un camino y Soñadoras

La trayectoria de Carlos Miguel Suárez Soto incluyó participaciones en Dos mujeres, un camino, Volver a empezar, Soñadoras, Amigas y rivales, Muchachitas, Las vías del amor, La verdad oculta y Mujer de madera.

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También apareció en episodios de Mujer, casos de la vida real, Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe. Esas producciones lo mantuvieron vinculado a la pantalla chica incluso después de que disminuyeron sus apariciones en telenovelas.

De acuerdo con los registros disponibles sobre su carrera, Suárez Soto participó en Amores con trampa en 2015. Ese proyecto figuró entre sus últimos trabajos en una telenovela.

Su último crédito televisivo habría sido un capítulo de Como dice el dicho, transmitido en 2018. Después de esa aparición no se conocieron nuevos proyectos actorales del intérprete.

La muerte de Carlos Miguel Suárez Soto ocurrió tras varios años alejado de los foros. La causa de su fallecimiento permaneció sin confirmación oficial, mientras compañeros, seguidores y usuarios de redes sociales compartieron mensajes de despedida.

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