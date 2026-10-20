Pensión Bienestar 2026: qué día de octubre te toca registrarte según la letra de tu apellido

El registro es gratuito y se realiza únicamente de forma presencial. (Imagen Ilustrativa Infobae/Foto: Programas del Bienestar)

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La Secretaría de Bienestar abrió un periodo de registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y para la Pensión Mujeres Bienestar, vigente del 19 al 25 de octubre en todo el país.

El trámite se organiza por letra del primer apellido de la persona solicitante, con el fin de evitar aglomeraciones y distribuir la afluencia en los módulos de atención a lo largo de la semana.

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La Pensión Adultos Mayores paga 6,400 pesos por bimestre, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3,100 pesos en el mismo periodo.

El registro no tiene costo y puede realizarse únicamente de manera presencial. La dependencia no solicita pagos, cuotas ni gestores para completar el trámite en ninguna etapa del proceso.

El periodo de registro abarca del 19 al 25 de octubre en todo el país. (Programas del Bienestar)

Calendario de registro según la letra del apellido

El orden de atención por apellido, publicado por la Secretaría de Bienestar, es el siguiente:

A, B, C: lunes 19 de octubre

D, E, F, G, H: martes 20 de octubre

I, J, K, L, M: miércoles 21 de octubre

N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 22 de octubre

S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 23 de octubre

Todas las letras: sábado 24 de octubre

Todas las letras: domingo 25 de octubre

El criterio que determina el día de registro es el primer apellido de la persona solicitante, tal como aparece en su identificación oficial.

Quienes no puedan acudir en la fecha correspondiente a su apellido tienen la opción de presentarse en sábado o domingo, días en los que el registro queda abierto para cualquier letra sin distinción.

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El calendario aplica tanto para la Pensión Adultos Mayores como para Mujeres Bienestar. (Programas del Bienestar)

Esta flexibilidad de fin de semana funciona como una ventana adicional para quienes trabajan entre semana o no logran completar la documentación a tiempo durante los primeros cinco días.

Quién puede registrarse en cada programa

La Pensión para Adultos Mayores está dirigida a mujeres y hombres de 65 años o más que residan en el país. No existe un tope máximo de edad ni se exige historial laboral previo para acceder al apoyo.

La Pensión Mujeres Bienestar aplica únicamente para mujeres mexicanas de 60 a 64 años.

El programa reconoce actividades que tradicionalmente no cuentan con una pensión asociada bajo los esquemas de seguridad social convencionales.

Los apellidos con A, B o C se registran el lunes 19 de octubre. (Gobierno de México)

Ambos trámites son gratuitos, se realizan de forma presencial y no requieren haber cotizado en el IMSS, el ISSSTE ni en ningún otro sistema de pensiones para calificar.

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Ambos depósitos se realizan cada dos meses a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios ni comisiones.

Qué documentos se necesitan para completar el trámite

El registro requiere una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad expedida por autoridad competente.

El documento debe presentarse en original y en buen estado de lectura.

También se solicita una impresión reciente de la CURP, misma que puede obtenerse de forma gratuita en el sitio web del Registro Nacional de Población, y el acta de nacimiento en condiciones legibles, sin tachaduras ni enmendaduras que dificulten su verificación.

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Los mismos documentos de la persona beneficiaria son los que se piden para la persona auxiliar. (Programas del Bienestar)

Se pide además un comprobante de domicilio con vigencia no mayor a seis meses, como recibo de luz, agua, gas, teléfono o el pago del predial.

El comprobante debe coincidir con el domicilio declarado por la persona solicitante al momento del registro.

El último requisito es un teléfono de contacto, tanto celular como fijo en caso de contar con ambos.

Este dato permite a la dependencia dar seguimiento al expediente y notificar cualquier incidencia en el proceso de validación.

Las letras D a H tienen como fecha asignada el martes 20 de octubre. (Gobierno de México)

Cómo ubicar el módulo de registro más cercano

Los módulos de atención operan todos los días del periodo, de lunes a domingo, en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

La ubicación de cada módulo se consulta en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar, a través del enlace https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.

En este portal la dependencia publica el listado actualizado por estado y municipio.

Las sedes en la Ciudad de México son las siguientes. (Programas para el Bienestar)

Se recomienda verificar la dirección exacta antes de acudir, ya que algunos módulos operan de forma itinerante y cambian de ubicación conforme avanza el periodo de registro.

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En municipios con mayor población, suele instalarse más de un punto de atención para reducir los tiempos de espera.

En caso de no encontrar un módulo cercano en el listado digital, la dependencia recomienda acudir a las oficinas municipales o a los Centros Integradores de Bienestar, donde personal de la Secretaría puede orientar sobre el punto de registro más próximo al domicilio.

El sábado 24 y el domingo 25 de octubre el registro aplica para cualquier apellido. (Gobierno de México)

Qué pasa cuando una beneficiaria de Mujeres Bienestar cumple 65 años

Las mujeres que reciben la Pensión Mujeres Bienestar pasan de forma automática a la Pensión para Adultos Mayores al cumplir 65 años, sin necesidad de realizar un nuevo registro ni presentar documentación adicional ante el módulo.

El cambio implica un aumento en el monto del apoyo, que pasa de 3,100 a 6,400 pesos bimestrales.

La Pensión Mujeres Bienestar es exclusiva para mujeres de 60 a 64 años. (X@apoyosbienestar)

Esta transición se aplica conforme a las reglas de operación vigentes del programa y no requiere trámite independiente por parte de la beneficiaria.

El depósito continúa realizándose en la misma tarjeta del Banco del Bienestar que ya utilizaba.

Qué pasa si una persona no logra registrarse en estas fechas

La Secretaría de Bienestar realiza periodos de registro de manera periódica a lo largo del año, por lo que quienes no completen el trámite entre el 19 y el 25 de octubre pueden hacerlo en una convocatoria posterior.

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La dependencia anuncia las nuevas fechas a través de sus canales oficiales y de los módulos de atención distribuidos en el país.

La identificación oficial debe estar vigente al momento del trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No contar con todos los documentos el día asignado por apellido no representa una pérdida definitiva del derecho a inscribirse, aunque sí implica esperar a la siguiente ventana de registro para completar el proceso.

El pago se entrega de manera directa sin gestores ni comisiones

Una vez validado el registro, el depósito se realiza de manera bimestral directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar a nombre de la persona beneficiaria.

El calendario de dispersión lo define la propia Secretaría de Bienestar y se da a conocer con anticipación para cada corte de pago.

No es necesario salir de casa para consultar los movimientos y el saldo de la tarjeta del Bienestar. (Banco del Bienestar)

La dependencia señala que ninguna persona externa al trámite oficial está autorizada para cobrar cuotas, gestionar citas o solicitar datos personales a cambio de agilizar el registro o el pago de la pensión.

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