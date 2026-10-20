México

Leonardo Aguilar no habría llenado el Auditorio Jalisco en las Fiestas de Octubre y los videos desatan comentarios: “¿Se decepcionaron?”

Fragmentos del espectáculo en Guadalajara abrieron el debate sobre la convocatoria del cantante, quien reaccionó con humor ante el público durante su presentación

Leonardo Aguilar - (TikTok)
Leonardo Aguilar - (TikTok)
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Leonardo Aguilar se presentó en el Auditorio Jalisco, en Guadalajara, como parte de la programación de las Fiestas de Octubre 2026. Sin embargo, su actuación comenzó a generar conversación en redes sociales luego de que asistentes compartieran videos en los que se aprecian espacios sin ocupar entre el público.

Las grabaciones circularon durante y después del concierto, lo que despertó comentarios sobre la asistencia al espectáculo del integrante de la dinastía Aguilar. De acuerdo con la información proporcionada, el recinto tiene una capacidad estimada de entre 7 mil y 10 mil personas; no obstante, las imágenes difundidas no permiten establecer una cifra definitiva de asistentes ni determinar por sí solas el nivel de ocupación total.

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En medio de la presentación, Leonardo protagonizó un intercambio con el público que también llamó la atención. “¿Vamos bien? ¿Se decepcionaron?”, preguntó el cantante. Tras la reacción de los asistentes, continuó con otra frase que posteriormente destacó entre los fragmentos compartidos en plataformas digitales.

“Uno ya no sabe ni a quién le está cantando”: la frase que llamó la atención

Leonardo Aguilar
(Facebook Leonardo Aguilar)

Según los videos publicados en redes sociales, durante el espectáculo, el intérprete preguntó: “¿Les da envidia la gente que no vino?”. Después de escuchar la respuesta, reaccionó entre risas: “¿Cómo que sí? Uno ya no sabe ni a quién le está cantando, ¿eh? Híjole”.

El comentario quedó registrado en los videos del concierto y se convirtió en uno de los momentos más comentados por quienes relacionaron sus palabras con los espacios vacíos que aparecen en algunas grabaciones.

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Leonardo Aguilar: el heredero de una reconocida tradición musical

Leonardo Aguilar
(Facebook Leonardo Aguilar)

Leonardo Aguilar es hijo del cantante Pepe Aguilar y de Aneliz Álvarez-Alcalá, además de hermano de Ángela Aguilar. Pertenece a una familia con una larga trayectoria en la música mexicana, pues sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dejaron una huella importante en el cine y la canción ranchera.

Desde joven, Leonardo se ha desarrollado como intérprete dentro de la música regional mexicana y ha participado en proyectos vinculados con la tradición artística familiar. Su apellido lo sitúa bajo la atención del público, pero su carrera también representa un camino propio dentro de un género que mantiene una estrecha relación con las raíces culturales de México.

La presentación en Guadalajara se suma a sus actividades musicales y muestra cómo las redes sociales pueden convertir momentos específicos de un concierto en temas de discusión. En este caso, la conversación se ha centrado en la asistencia visible en algunas grabaciones y en las palabras que el cantante dirigió a los presentes, sin que ello permita establecer una conclusión definitiva sobre el resultado del espectáculo.

Fiestas de Octubre 2026: una celebración que reúne a grandes figuras

Cartel festivo con el texto Fiestas de Octubre Jalisco 2026, cantantes, una banda de música, fuegos artificiales y el Auditorio Benito Juárez.
Un cartel promocional anuncia las Fiestas de Octubre Jalisco 2026 con la presencia de varios artistas en el Auditorio Benito Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Fiestas de Octubre forman parte de las celebraciones tradicionales de Jalisco y reúnen conciertos y actividades de entretenimiento para distintos públicos. La edición de 2026 se lleva a cabo del 2 de octubre al 2 de noviembre, de acuerdo con la información proporcionada, con una cartelera que incluye artistas de diversos géneros musicales.

Entre los espectáculos mencionados figuran los de Ha*Ash, La Arrolladora Banda El Limón, Gloria Trevi, Kenia Os y María José, quienes, según el material compartido, ya se presentaron en sus respectivas fechas. La programación también contempla a Pancho Barraza, Reik, Lara Campos, Santos Bravos, Manuel Turizo y Carlos Rivera, entre otros artistas.

En medio de esta variedad musical, la actuación de Leonardo Aguilar ha generado comentarios por las imágenes que circulan en internet. Mientras la discusión sobre la asistencia continúa en redes sociales. Sin cifras oficiales de aforo, cualquier afirmación sobre el número de personas que acudieron al concierto debe mantenerse en el terreno de lo no confirmado.

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