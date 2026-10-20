Tigres vs Club León: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 13 en la Liga Mx

Ambos equipos buscan apretar en la recta final de temporada para conseguir su boleto a la liguilla. (Infobae México: Jovani Pérez)

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Tigres se enfrenta al Club León este martes 20 de octubre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Universitario en juego correspondiente a la Jornada 13 de la Liga Mx.

El futbol mexicano entra a sus últimas semanas, donde cada uno de los equipos busca apretar el acelerador para intentar obtener su clasificación a la liguilla.

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Última llamada para Tigres

Tigres busca apretar en la recta final de la temporada para conseguir su pase a la Liguilla. (REUTERS/Cristian De Marchena)

Tigres mantiene opciones de meterse a la Liguilla pese a una temporada irregular. El cuadro regiomontano ya no tiene margen de error en la recta final del torneo y está obligado a sumar los tres puntos en casa para sostener sus aspiraciones.

Los felinos llegan tras igualar el fin de semana ante Chivas. Una jornada antes vencieron como locales al Toluca, resultados que reflejan una mejoría en las últimas fechas.

Actualmente, Tigres ocupa el lugar 13 de la tabla con 14 puntos. Está a tres unidades de los puestos de clasificación, pues Monterrey se encuentra en el octavo sitio, el último que da acceso a la siguiente fase.

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El equipo deberá apretar el paso en el cierre de la temporada si quiere clasificar a la Liguilla. En las próximas jornadas enfrentará a Pumas, Pachuca, Cruz Azul y América, rivales que marcarán el rumbo de sus aspiraciones.

León busca conservar puestos de liguilla

El Club León busca conservar los puestos de liguilla. (Ron Chenoy-Imagn Images)

Club León busca mantenerse en puestos de Liguilla durante el cierre de la temporada, con cinco partidos por disputar ante Tigres, Toluca, Chivas, Cruz Azul y Santos. El conjunto esmeralda ocupa el séptimo lugar de la tabla general con 18 puntos.

El equipo llega a la recta final dentro de zona de clasificación. Su posición le permite depender de sus propios resultados para conservar un lugar entre los clubes que avanzan a la siguiente fase del torneo.

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León tendrá una exigencia constante en las jornadas restantes. Cada encuentro puede modificar su posición en la tabla, pues el margen entre los equipos que pelean por la clasificación suele reducirse en el cierre de la campaña.

Mantener la regularidad será determinante para León en este tramo. El equipo necesita aprovechar sus partidos como local y sumar fuera de casa para sostenerse entre los primeros ocho lugares, sin dejar que una racha adversa lo aleje de la zona de clasificación.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre Tigres y Club León puede seguirse este martes 30 de octubre desde las 21:10 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Azteca 7, FOX y FOX ONE.

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