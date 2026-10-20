México Deportes

Tigres vs Club León: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 13 en la Liga Mx

Ambos equipos buscan apretar en la recta final de temporada para conseguir su boleto a la liguilla

Ambos equipos buscan apretar en la recta final de temporada para conseguir su boleto a la liguilla. (Infobae México: Jovani Pérez)
Ambos equipos buscan apretar en la recta final de temporada para conseguir su boleto a la liguilla. (Infobae México: Jovani Pérez)
Guardar

Tigres se enfrenta al Club León este martes 20 de octubre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Universitario en juego correspondiente a la Jornada 13 de la Liga Mx.

El futbol mexicano entra a sus últimas semanas, donde cada uno de los equipos busca apretar el acelerador para intentar obtener su clasificación a la liguilla.

PUBLICIDAD

Última llamada para Tigres

Tigres busca apretar en la recta final de la temporada para conseguir su pase a la Liguilla. (REUTERS/Cristian De Marchena)
Tigres busca apretar en la recta final de la temporada para conseguir su pase a la Liguilla. (REUTERS/Cristian De Marchena)

Tigres mantiene opciones de meterse a la Liguilla pese a una temporada irregular. El cuadro regiomontano ya no tiene margen de error en la recta final del torneo y está obligado a sumar los tres puntos en casa para sostener sus aspiraciones.

Los felinos llegan tras igualar el fin de semana ante Chivas. Una jornada antes vencieron como locales al Toluca, resultados que reflejan una mejoría en las últimas fechas.

Actualmente, Tigres ocupa el lugar 13 de la tabla con 14 puntos. Está a tres unidades de los puestos de clasificación, pues Monterrey se encuentra en el octavo sitio, el último que da acceso a la siguiente fase.

PUBLICIDAD

El equipo deberá apretar el paso en el cierre de la temporada si quiere clasificar a la Liguilla. En las próximas jornadas enfrentará a Pumas, Pachuca, Cruz Azul y América, rivales que marcarán el rumbo de sus aspiraciones.

León busca conservar puestos de liguilla

El Club León busca conservar los puestos de liguilla. (Ron Chenoy-Imagn Images)
El Club León busca conservar los puestos de liguilla. (Ron Chenoy-Imagn Images)

Club León busca mantenerse en puestos de Liguilla durante el cierre de la temporada, con cinco partidos por disputar ante Tigres, Toluca, Chivas, Cruz Azul y Santos. El conjunto esmeralda ocupa el séptimo lugar de la tabla general con 18 puntos.

El equipo llega a la recta final dentro de zona de clasificación. Su posición le permite depender de sus propios resultados para conservar un lugar entre los clubes que avanzan a la siguiente fase del torneo.

León tendrá una exigencia constante en las jornadas restantes. Cada encuentro puede modificar su posición en la tabla, pues el margen entre los equipos que pelean por la clasificación suele reducirse en el cierre de la campaña.

Mantener la regularidad será determinante para León en este tramo. El equipo necesita aprovechar sus partidos como local y sumar fuera de casa para sostenerse entre los primeros ocho lugares, sin dejar que una racha adversa lo aleje de la zona de clasificación.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre Tigres y Club León puede seguirse este martes 30 de octubre desde las 21:10 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Azteca 7, FOX y FOX ONE.

Temas Relacionados

TigresClub LeónLiga MxApertura 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Por ‘falla técnica’, aplazan audiencia en que dictarían sentencia a Mario Marín por tortura contra Lydia Cacho

Artículo 19 denunció que la defensa de la periodista intentó conectarse pero la cuenta apareció como inhabilitada

Por ‘falla técnica’, aplazan audiencia en que dictarían sentencia a Mario Marín por tortura contra Lydia Cacho

CDMX propone destinar presupuesto en la creación de un sistema de urgencias médicas enfocado en la salud mental y adicciones

El incremento de los problemas relacionados con la salud mental preocupa a las autoridades quienes buscan generar espacios seguros para aquellos que lo necesiten

CDMX propone destinar presupuesto en la creación de un sistema de urgencias médicas enfocado en la salud mental y adicciones

Cómo ver desde México el regreso de El Papa León XIV en la Audiencia General en la Plaza de San Pedro

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el pontífice permanece en recuperación en el Palacio Apostólico Vaticano

Cómo ver desde México el regreso de El Papa León XIV en la Audiencia General en la Plaza de San Pedro

Frente frío 2 continuará con lluvias intensas y bajas temperaturas: el clima en México hoy martes 20 de octubre

Veracruz tendrá los mayores acumulados, mientras una zona de baja presión mantiene alta probabilidad ciclónica frente a Chiapas

Frente frío 2 continuará con lluvias intensas y bajas temperaturas: el clima en México hoy martes 20 de octubre

Renunció a Morena la ex alcaldesa de Chilpancingo que creó polémica por tener una foto con el líder de Los Ardillos

Norma Otilia Hernández renunció al partido ndespués de que recuperó sus derechos partidistas y a menos de un año de las elecciones de 2027, cuando el estado renovará la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos

Renunció a Morena la ex alcaldesa de Chilpancingo que creó polémica por tener una foto con el líder de Los Ardillos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Renunció a Morena la ex alcaldesa de Chilpancingo que creó polémica por tener una foto con el líder de Los Ardillos

Renunció a Morena la ex alcaldesa de Chilpancingo que creó polémica por tener una foto con el líder de Los Ardillos

Sin policía formal: 516 municipios de México carecen de corporación propia y en 23 no se reportó cobertura de seguridad

Anuncian baja del 40% de homicidios en Acapulco, pero Los Ardillos aumenta violencia en El Terrero

Bombas molotov y balazos: atacan casa de mujer en la GAM por vender droga en zona controlada por otro grupo

Guardia Nacional tendrá acceso a la plataforma Central de Inteligencia para combatir a cárteles

ENTRETENIMIENTO

Frida Sofía lanza duro mensaje a Alfredo Adame tras acusarla de cobrar por hablar de su abuelo

Frida Sofía lanza duro mensaje a Alfredo Adame tras acusarla de cobrar por hablar de su abuelo

Pan de muerto con mezcal: la receta para darle un giro mexicano al clásico del Día de Muertos

Las tendencias de moda de Otoño-Invierno 2026 que se inspiran en Salma Hayek: qué calzado deberías usar

Gustavo Adolfo Infante se disculpa por difundir erróneamente que César Bono perdió un ojo

El laberinto del Fauno tendrá proyección gratuita en CDMX: dónde y cuándo será

DEPORTES

Jorge Sánchez pensó en abandonar el futbol profesional tras las amenazas de muerte que recibió su esposa: “Quería tirar la toalla”

Jorge Sánchez pensó en abandonar el futbol profesional tras las amenazas de muerte que recibió su esposa: “Quería tirar la toalla”

Pachuca vs. Cruz Azul: dónde, a qué hora y cómo ver el partido de la jornada 13 del Apertura 2026

CMLL Grand Prix de Amazonas 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la lucha internacional en la Arena México

América vs. Pachuca: esto cuestan los boletos para ver el partido por la jornada 14 del Apertura 2026 en el Estadio Banorte

Paola Espinosa compara a Rommel Pacheco con Ana Guevara y exige transparentar el presupuesto de la CONADE para Dakar 2026