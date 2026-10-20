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Pachuca vs. Cruz Azul: dónde, a qué hora y cómo ver el partido de la jornada 13 del Apertura 2026

El duelo entre Tuzos y celestes se perfila como uno de los encuentros más atractivos de la jornada

Cruz Azul visitará a Pachuca en el Estadio Hidalgo para enfrentarse por la jornada 13 del Apertura 2026 (Jesús Avilés | Infobae México)
Cruz Azul visitará a Pachuca en el Estadio Hidalgo para enfrentarse por la jornada 13 del Apertura 2026 (Jesús Avilés | Infobae México)
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Pachuca y Cruz Azul se verán las caras este miércoles 21 de octubre en el Estadio Hidalgo por la jornada número 13 del Apertura 2026, y a continuación te decimos cómo podrás seguir el partido.

El duelo entre Tuzos y celestes se perfila como uno de los encuentros más atractivos de la jornada, al enfrentar a dos equipos hidalguenses.

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Jugadores del Cruz Azul celebran tras anotar uno de los cinco goles con los que ganaron a Bravos de Ciudad Juárez en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 17 de octubre de 2026. REUTERS/Luis Cortés
Jugadores del Cruz Azul celebran tras anotar uno de los cinco goles con los que ganaron a Bravos de Ciudad Juárez en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 17 de octubre de 2026. REUTERS/Luis Cortés

Cómo ver el Pachuca vs. Cruz Azul

El partido entre Pachuca y Cruz Azul por la jornada 13 del Apertura 2026 se podrá ver en vivo a través de Fox One y Fox+ a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

  • Día: miércoles 21 de octubre de 2026.
  • Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Hidalgo
  • Instancia: jornada 13 del Apertura 2026.
  • Transmisión: Fox One y Fox+

¿Cómo llegan al partido?

Cruz Azul viene de golear 5 a 0 a los Bravos de Juárez en la fecha anterior y buscará trasladar ese impulso a su visita ante Pachuca, en un momento que exige resultados para corregir el rumbo en el certamen.

El equipo de Joel Huiqui necesita sumar de a tres fuera de casa para dejar atrás su posición en la tabla. El antecedente inmediato le dio una victoria amplia frente a Juárez, aunque ante uno de los rivales de menor rendimiento del campeonato.

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Por su parte, Pachuca, dirigido por Benjamín Mora, intentará aprovechar la localía para frenar las aspiraciones de los celestes. Los Tuzos también requieren puntos en su estadio y el cruce aparece como una oportunidad para alejarse del fondo.

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Pachuca - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 18, 2026 Monterrey's Ricardo Chavez reacts REUTERS/Daniel Becerril
Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Pachuca - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 18, 2026 Monterrey's Ricardo Chavez reacts REUTERS/Daniel Becerril

Los cinco enfrentamientos más recientes muestran una serie pareja, con tres triunfos de Cruz Azul y dos de Pachuca. El último duelo, por el Clausura 2026, terminó con victoria celeste por 1 a 0.

Últimos resultados

  • En el Clausura 2026, Cruz Azul se impuso por 1 a 0 en Pachuca.
  • En el Apertura 2025, los celestes vencieron por 2 a 1 como locales.
  • El Clausura 2025 quedó en manos de Pachuca, que ganó por 1 a 0.
  • En el Apertura 2024, Cruz Azul consiguió un triunfo por 4 a 2 en cancha de los Tuzos.
  • El antecedente más antiguo de esta racha corresponde al Clausura 2024, cuando Pachuca derrotó a Cruz Azul por 1 a 0.
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Juarez - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 17, 2026 Cruz Azul players pose for a team picture before the match REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Juarez - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 17, 2026 Cruz Azul players pose for a team picture before the match REUTERS/Luis Cortes

Posibles alineaciones

Tomando en cuenta sus últimos partidos, Cruz Azul podría alinear a Andrés Gudiño; Alan Mozo, Alan Montes, Amaury García y Gonzalo Piovi; Omar Chagoya, Agustín Palavecino, Erick Lira y Charly Rodríguez; Nico Ibáñez y Andrés Montaño.

Para Pachuca, los nombres contemplados son Carlos Moreno; Mauricio Isais, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann y Jorge Berlanga; Christian Rivera, Alan Bautista, Oussama Idrissi, Rodolfo Pizarro y Javier Vallejo.

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