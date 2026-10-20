Quién en Norma Otilia Hernández, quien renunció a Morena y quien creó polémica por tener una foto con el líder de Los Ardillos

Norma Otilia Hernández Martínez, exalcaldesa de Chilpancingo, busca reincorporarse a Morena. (Facebook: Norma Otilia Hernández/Captura de pantalla)

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Norma Otilia Hernández renunció a Morena tras denunciar exclusión de los procesos internos en Guerrero, una ruptura que ocurre después de que recuperó sus derechos partidistas y a menos de un año de las elecciones de 2027, cuando el estado renovará la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos.

La exalcaldesa de Chilpancingo entregó su oficio de renuncia voluntaria a la militancia a las 14:40 horas en las oficinas centrales del partido. En el documento afirmó que tomó la decisión con “respeto, responsabilidad y plena conciencia” de que cerraba una etapa de su carrera política.

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Hernández Martínez sostuvo que su salida responde a una reflexión personal sobre su trayectoria y convicciones, además de la exclusión que acusó dentro de las estructuras partidistas en Guerrero. También señaló que continuará identificada con los principios de izquierda y de la llamada cuarta transformación.

La exfuncionaria había recuperado su militancia en marzo de 2025, luego de que autoridades electorales ordenaron restituir sus derechos dentro de Morena. Antes, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia había cancelado su registro como militante en 2024 por el procedimiento derivado de un video en el que aparece con Celso Ortega Jiménez, señalado por autoridades como dirigente de Los Ardillos.

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La exfuncionaria advirtió que usaría todos los recursos legales a su disposición para mantener su militancia en el partido. (Especial)

La ruptura ocurre antes de la elección de Guerrero en 2027

La renuncia se da antes de la elección del 6 de junio de 2027, cuando Guerrero elegirá gobernador, diputados locales y presidentes municipales. En el ámbito federal también estarán en juego las 500 curules de la Cámara de Diputados.

La exalcaldesa acusó que las dirigencias y corrientes internas de Morena en Guerrero la marginaron de los procesos rumbo a las próximas candidaturas. De acuerdo con su postura, un partido de izquierda debe escuchar a su militancia, respetar las diferencias y reconocer el derecho a disentir.

Hasta ahora no existe confirmación de que Hernández Martínez vaya a integrarse a otra fuerza política o busque un cargo de elección popular. Fuentes del PRD la ubicaron entre los posibles perfiles para competir por la alcaldía de Chilpancingo, aunque esa posibilidad no ha sido formalizada.

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La exalcaldesa ya había buscado una candidatura al Senado en el proceso electoral de 2024. Morena postuló entonces a Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica, por lo que Hernández Martínez quedó fuera de la contienda.

La mujer aparece saludando a un hombre de playera negra (Foto: Especial)

Su carrera comenzó en la administración municipal de Chilpancingo

Norma Otilia Hernández Martínez nació el 23 de enero de 1978 en Chilpancingo y es hija de maestros comunitarios. Su trayectoria política comenzó en el año 2000, cuando se incorporó a la Subsecretaría de Tránsito Municipal de la capital guerrerense.

Durante siete años fue secretaria particular en esa dependencia y después ocupó puestos como auxiliar contable y responsable de atención al público. Más adelante fue jefa del Departamento de Víctimas de Violencia Familiar en la Dirección de la Mujer municipal.

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En 2007 participó como precandidata a regidora por el entonces PRD. También colaboró en campañas para diputaciones locales y construyó alianzas entre sectores de la izquierda guerrerense antes de buscar una diputación con el Partido Humanista en 2015.

Su incorporación a Morena le permitió llegar al Congreso de Guerrero. En 2018 ganó la diputación local por el Distrito 01 mediante una coalición con el Partido Encuentro Social, cargo que desempeñó hasta 2021.

Morena corre a Norma Otilia del VII Congreso Nacional (Captura de Pantalla)

Hernández fue alcaldesa de Chilpancingo entre 2021 y 2024

La diputación local le sirvió como plataforma para contender por la presidencia municipal de Chilpancingo en 2021. Ganó la elección y se convirtió en la primera mujer electa para encabezar la capital de Guerrero en medio siglo.

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Su administración concluyó en 2024, pero estuvo acompañada por cuestionamientos sobre la realización de fiestas, ferias y celebraciones públicas mientras Chilpancingo enfrentaba problemas de servicios y violencia. La opinión pública la identificó entonces con el apodo de “Lady Pachangas”.

Uno de los episodios de mayor tensión ocurrió el 24 de junio de 2023, cuando siete cuerpos desmembrados fueron localizados en el centro de Chilpancingo junto con cartulinas que contenían mensajes dirigidos a la entonces alcaldesa.

Semanas después se difundieron fotografías, audios y videos en los que Hernández Martínez aparece en una reunión con Celso Ortega Jiménez. Las autoridades identifican a Ortega como presunto líder de Los Ardillos, un grupo criminal con presencia en distintas zonas de Guerrero.

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Norma Otilia Hernández asistió al VII Congreso nacional extraordinario de Morena (Cortesía equipo de trabajo de Norma Otilia Hernández )

El video con Celso Ortega marcó el deterioro de su relación con Morena

El material fue divulgado públicamente en julio de 2023, cuando Hernández Martínez tenía aspiraciones para buscar un escaño en el Senado. La difusión derivó en cuestionamientos políticos, una investigación de la Fiscalía General del Estado y un procedimiento interno en Morena.

La exalcaldesa sostuvo que la conversación no fue pactada y que el encuentro ocurrió de manera circunstancial en un restaurante de Quechultenango. Afirmó que acudió acompañada de su esposo y otras personas, y que no conocía previamente a Ortega Jiménez.

En una explicación posterior, Hernández Martínez aseguró que buscaba dialogar sobre la violencia que afectaba a Chilpancingo. Según su relato, durante ese periodo había homicidios, bloqueos, ataques contra transportistas y restricciones para circular en el municipio.

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“No desayunamos, fue un café. Duró menos de una hora”, declaró al explicar que le presentaron a Ortega como una persona relacionada con temas de seguridad. La exalcaldesa afirmó que no estableció acuerdos ni recibió beneficios del presunto dirigente criminal.

(Foto: Gobierno de Chilpancingo)

La exalcaldesa negó pactos y dijo que acudió a la FGR

Hernández Martínez declaró que preguntó directamente a Ortega si controlaba la seguridad en Chilpancingo. De acuerdo con su versión, él rechazó tener relación con los hechos de violencia que afectaban a la ciudad.

También relató que el hombre le habló de conflictos vinculados con el comercio local, concesiones de transporte y el mercado de carnes. La exfuncionaria aseguró que rechazó intervenir porque no era “vocera de nadie” y no podía participar en esos asuntos.

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Después de que se filtró el video, dijo que acudió por voluntad propia a la FGR para explicar el encuentro. “Estuve dos días ahí. Les conté todo. No hubo trato, fue una conversación institucional”, sostuvo.

La exalcaldesa afirmó que las autoridades no encontraron elementos para proceder en su contra. También rechazó haber puesto en riesgo recursos públicos o haber recibido protección de integrantes de Los Ardillos.

(Foto: Ayuntamiento de Chilpancingo)

Morena canceló su militancia en 2024 y la restituyó en 2025

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió cancelar su registro como militante en 2024. Hernández Martínez impugnó esa determinación y recuperó sus derechos partidistas en marzo de 2025, además de su lugar como consejera estatal.

Tras recuperar la militancia, aseguró que había recibido propuestas de otros partidos políticos, aunque señaló que no buscaría un cargo público en ese momento. Dijo que pretendía mantenerse al frente de su asociación Amigos Ciudadanos de Guerrero y hacer una pausa en su actividad electoral.

En noviembre de 2025 presentó el libro La Trampa Perfecta, obra en la que abordó su reunión con Ortega Jiménez y las consecuencias personales que atribuyó a la difusión del video. Para entonces ya no ocupaba un cargo público en Guerrero.

Hernández Martínez no descartó competir por la gubernatura en 2027, aunque señaló que su prioridad era recuperar su imagen pública. Sobre una eventual reunión futura con un líder criminal, respondió: “No me volvería a reunir. Esta experiencia fue durísima”.