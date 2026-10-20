Sonora atrae el interés de Elon Musk por sus tierras raras, minerales clave para Tesla y robots

Elon Musk tendría interés en el potencial de las tierras raras de Sonora, aunque no existe confirmación oficial sobre trabajos de sus empresas en la entidad. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

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Sonora podría convertirse en un nuevo punto de interés para Elon Musk debido a su potencial en tierras raras, minerales estratégicos utilizados en la fabricación de vehículos eléctricos, robots, turbinas eólicas, dispositivos electrónicos y otras tecnologías avanzadas.

La versión fue difundida por Iris Sánchez Chiu, presidenta de la Comisión de Minería del Congreso de Sonora, quien aseguró que ha escuchado que personal relacionado con el empresario estadounidense se encuentra estudiando el potencial de estos recursos en la entidad.

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Sin embargo, la legisladora reconoció que no cuenta con certeza sobre la presencia de representantes de Musk, ni pudo precisar qué empresa estaría involucrada, en qué zona de Sonora se realizarían los trabajos o cuál sería el alcance de las investigaciones.

Sánchez Chiu señaló que, por ahora, los proyectos relacionados con tierras raras en el estado se encuentran en una etapa preliminar, principalmente de exploración, pero consideró que el supuesto interés refleja el potencial que tiene Sonora para convertirse en proveedor de estos minerales.

¿Por qué interesan tanto las tierras raras?

Las llamadas tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos metálicos que tienen aplicaciones relevantes en industrias tecnológicas y energéticas.

El Servicio Geológico Mexicano trabaja en la identificación de minerales críticos y tierras raras en territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos materiales son utilizados en componentes y motores para vehículos eléctricos, además de robots, turbinas eólicas, equipos electrónicos y diferentes sistemas asociados con tecnologías avanzadas.

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Para Musk, cuya actividad empresarial abarca compañías como Tesla y SpaceX, además de proyectos relacionados con robótica y automatización, garantizar el acceso a minerales estratégicos puede tener importancia para el desarrollo de distintas cadenas de producción.

Los materiales utilizados en los motores eléctricos y otros componentes tecnológicos forman parte de una competencia global por asegurar suministros ante una cadena de producción altamente concentrada.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda de tierras raras utilizadas en tecnologías energéticas se había duplicado para el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2020.

La agencia estima además que la demanda aumentará 36 por ciento hacia 2030, cuando serían necesarias alrededor de 240 mil toneladas de estos materiales.

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Las tierras raras son utilizadas en vehículos eléctricos, robots, turbinas eólicas y diversos equipos tecnológicos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La relevancia de las tierras raras también está relacionada con quién controla su producción. Según la AIE, China concentra alrededor de 60 por ciento de la producción minera mundial y más de 90 por ciento de la refinación.

Esa concentración convierte a países con potencial geológico todavía sin desarrollar en piezas importantes dentro de la disputa global por minerales críticos.

El papel del Estado en la exploración

El supuesto interés de Musk por los recursos de Sonora también abre interrogantes sobre quién puede explorar tierras raras en México.

Desde la reforma a la Ley de Minería publicada el 8 de mayo de 2023, la exploración del territorio nacional destinada a identificar y cuantificar recursos minerales potenciales corresponde al Estado a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM).

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El artículo 10 establece que la Secretaría de Economía dirige estas actividades mediante órdenes de exploración emitidas al organismo público.

Elon Musk es la persona más rica del mundo. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

Flor de María Harp, titular del SGM, explicó que actualmente esa institución tiene la potestad para realizar estas labores y trabaja en la elaboración de un listado de minerales críticos y tierras raras, además de identificar las entidades con mayor potencial.

La funcionaria aclaró que existen excepciones para particulares que contaban con concesiones otorgadas antes de la reforma, pues pueden mantener los derechos establecidos en sus respectivos títulos.

Por ello, en caso de que empresas o personal vinculado con Musk estuvieran realizando actividades relacionadas con tierras raras en Sonora, sería necesario determinar qué tipo de trabajos desarrollan y bajo qué régimen jurídico.

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Harp también adelantó que el SGM contempla la posibilidad de establecer asociaciones público-privadas para fortalecer las labores de exploración en el futuro.

Hasta ahora, el supuesto interés de Musk en Sonora permanece como una versión atribuida a la legisladora estatal, sin que se haya identificado públicamente una empresa del magnate que haya confirmado trabajos de exploración de tierras raras en la entidad.