México

Frente frío 2 continuará con lluvias intensas y bajas temperaturas: el clima en México hoy martes 20 de octubre

Veracruz tendrá los mayores acumulados, mientras una zona de baja presión mantiene alta probabilidad ciclónica frente a Chiapas

Cuatro peatones con paraguas cruzan por un paso de cebra sobre el asfalto mojado frente al tráfico vehicular y edificios urbanos.
Varios transeúntes protegidos con paraguas y abrigos cruzan un paso peatonal en una avenida urbana de México durante una jornada de lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El clima en México hoy martes 20 de octubre estará condicionado por el frente frío número 2, su masa de aire polar y diferentes canales de baja presión, sistemas que ocasionarán lluvias intensas y muy fuertes en el oriente y sureste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el sur de Veracruz recibirá los mayores acumulados de lluvia, mientras que Tabasco, Oaxaca y Chiapas enfrentarán precipitaciones muy fuertes. También se prevén fuertes vientos, descenso de temperatura en regiones montañosas y oleaje elevado en ambos litorales.

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Además, una zona de baja presión ubicada al sur de Chiapas tiene 90% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas, por lo que permanecerá bajo vigilancia.

Frente frío número 2 permanecerá estacionario

El frente frío número 2 permanecerá estacionario sobre el norte de la península de Yucatán durante este martes. Su interacción con la masa de aire polar que lo acompaña favorecerá lluvias, viento de componente norte y oleaje elevado.

El panorama meteorológico también estará determinado por canales de baja presión localizados sobre el occidente del golfo de México y el interior del territorio nacional, así como por la corriente en chorro subtropical, la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente de los océanos Pacífico y Atlántico.

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La combinación de estos sistemas permitirá el desarrollo de tormentas acompañadas de descargas eléctricas. En algunas regiones, las precipitaciones fuertes podrían provocar deslaves, inundaciones, encharcamientos y desbordamientos de ríos o arroyos.

Vigilan posible ciclón tropical al sur de Chiapas

El SMN mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión con 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

El sistema se localizó aproximadamente a 580 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Chiapas, Chiapas, y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 16 kilómetros por hora.

Aunque todavía no cuenta con la organización necesaria para ser clasificado como depresión o tormenta tropical, las condiciones atmosféricas y oceánicas podrían favorecer su evolución en los siguientes días.

Por su posición actual, el sistema permanece alejado de las costas nacionales. Sin embargo, su trayectoria y posible fortalecimiento deberán monitorearse, especialmente por su capacidad de reforzar el ingreso de humedad hacia el sur y sureste de México.

¿En qué estados lloverá hoy martes 20 de octubre?

El pronóstico contempla lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el sur de Veracruz. Estos acumulados podrían ocasionar inundaciones rápidas, deslizamientos de tierra y crecidas de cuerpos de agua.

Se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en:

  • Oeste de Tabasco
  • Noreste de Oaxaca
  • Norte de Chiapas

También se pronostican lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

  • Sur de Chihuahua
  • Oeste de Durango
  • Sureste de Tamaulipas
  • Costa de Jalisco
  • Colima
  • Centro de Michoacán
  • Sureste de Guerrero

Habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en el sur de Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, norte de Puebla, suroeste de Campeche, noreste de Yucatán y sur de Quintana Roo.

En Sonora, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Querétaro se esperan lluvias aisladas, con acumulaciones de 0.1 a 5 milímetros.

¿Dónde se esperan temperaturas mínimas?

Durante la mañana persistirá el ambiente frío en zonas montañosas del norte, centro y oriente del país.

El SMN pronosticó temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en regiones altas de:

  • Baja California
  • Chihuahua
  • Durango
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Estado de México
  • Veracruz

Las temperaturas más bajas se concentrarán principalmente durante las primeras horas del día y al amanecer. Se recomienda utilizar ropa abrigadora y brindar atención especial a menores de edad, personas adultas mayores y quienes padezcan enfermedades respiratorias.

Temperaturas máximas: el calor continuará en el noroeste

Por la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 40 grados Celsius en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.

Los termómetros registrarán entre 30 y 35 grados en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, noreste de Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Este contraste térmico provocará mañanas frías en las regiones serranas y tardes calurosas en el noroeste, occidente, sur y sureste de México.

Ante las altas temperaturas, se recomienda mantener una hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar ropa ligera de colores claros.

Viento de Norte y rachas de hasta 70 km/h

Se espera viento de componente norte de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, en las costas del centro y sur de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

La intensidad del viento disminuirá gradualmente durante el transcurso del martes.

También se pronostican vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, en:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Los vientos superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, además de levantar objetos colocados en azoteas o exteriores.

Oleaje elevado en el Golfo, Caribe y Pacífico

El pronóstico indica oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas del sur de Veracruz, Yucatán y el golfo de Tehuantepec.

También se esperan olas de entre 1 y 2 metros en las costas de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Las autoridades recomendaron a embarcaciones menores, pescadores, prestadores de servicios turísticos y visitantes atender las restricciones de las capitanías de puerto y evitar ingresar al mar cuando existan condiciones peligrosas.

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