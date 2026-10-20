Cómo ver desde México el regreso de El Papa León XIV en la Audiencia General en la Plaza de San Pedro

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El papa León XIV retoma este miércoles 21 de octubre la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, luego de recibir el alta médica por una operación para extirpar un adenocarcinoma en el pulmón derecho.

La ceremonia comienza a las 10:00 horas de Roma, equivalente a las 2:00 horas del centro de México, y se puede seguir sin costo en las plataformas digitales oficiales de Vatican News y Radio Vaticana.

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La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el pontífice permanece en recuperación en el Palacio Apostólico Vaticano. La audiencia representa su primer encuentro general con los fieles desde la intervención quirúrgica del 13 de octubre y su hospitalización de cinco días en el Policlínico Agostino Gemelli.

La transmisión está disponible en el sitio de Vatican News, en su canal oficial de YouTube y mediante las plataformas de Radio Vaticana. Las señales suelen publicar el video completo después de la ceremonia para quienes no puedan seguirla en vivo desde México.

La Audiencia General inicia a las 2:00 horas en el centro de México

La Santa Sede prevé que la Audiencia General del 21 de octubre inicie a las 10:00 horas en Roma. Durante octubre, la capital italiana mantiene una diferencia de ocho horas respecto del centro de México, por lo que la transmisión comienza a las 2:00 horas en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco, Nuevo León y otras entidades con el mismo huso horario.

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En el norte del país, el horario puede cambiar según la entidad y la cercanía con la frontera de Estados Unidos. Los fieles pueden revisar la programación en la plataforma elegida antes de la transmisión, debido a que los canales oficiales suelen iniciar su señal minutos antes de la llegada del Papa a la Plaza de San Pedro.

La Audiencia General inicia a las 2:00 horas en el centro de México (Foto AP/Emma Da Silva)

La programación incluye la catequesis de León XIV, los saludos dirigidos a grupos de peregrinos y la bendición apostólica. La Santa Sede todavía no informa si el pontífice realizará el recorrido habitual en papamóvil entre los asistentes.

De acuerdo con lo publicado por Vatican News, la audiencia se mantiene confirmada, aunque el Vaticano no ha dado detalles adicionales sobre el formato de la actividad.

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Vatican News y Radio Vaticana transmiten la señal oficial

La forma directa de ver la ceremonia desde México es ingresar a la página de Vatican News o a sus cuentas oficiales en YouTube. La señal ofrece cobertura en varios idiomas y, en determinadas emisiones, incorpora comentarios o traducción al español.

Los usuarios pueden activar un recordatorio en YouTube desde la página de Vatican News cuando aparezca la transmisión programada. También pueden suscribirse al canal para recibir una notificación al inicio del evento.

La plataforma suele conservar la emisión una vez que concluye. Esta alternativa permite ver la catequesis más tarde, sin depender del horario de madrugada en México. Los videos también pueden consultarse desde celulares, computadoras y televisiones con acceso a YouTube.

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Algunas arquidiócesis, diócesis, parroquias y medios católicos mexicanos retransmiten las actividades del Vaticano por Facebook, YouTube y otras redes. Esas emisiones dependen de cada institución, por lo que conviene verificar que compartan la señal oficial y revisar si anuncian un horario distinto o comentarios propios.

N+ Univision también compartió en redes sociales la información sobre el regreso de León XIV a la actividad pública. La confirmación oficial, no obstante, proviene de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, difundida por Vatican News.

León XIV sale del Policlínico Gemelli tras cinco días internado

León XIV fue operado el martes 13 de octubre para extirpar un adenocarcinoma localizado en el pulmón derecho. Durante el procedimiento, los médicos retiraron el lóbulo inferior de ese pulmón.

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La información oficial disponible refiere esa operación pulmonar. No hay un anuncio de la Santa Sede sobre otras cirugías recientes del Papa relacionadas con este proceso de recuperación.

El pontífice recibió el alta del Policlínico Gemelli el sábado 17 de octubre, después de permanecer cinco días bajo observación médica. Tras regresar al Vaticano, retomó de forma limitada sus apariciones públicas y encabezó el rezo del Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico.

León XIV sale del Policlínico Gemelli tras cinco días internado Crédito Andina/AFP

Más de 15,000 personas se reunieron el domingo 18 de octubre en la Plaza de San Pedro y áreas cercanas para saludarlo, según Vatican News.

Durante esa aparición, el Papa agradeció las oraciones de los fieles, así como la atención del personal médico y de enfermería que participó en su tratamiento. También señaló que la experiencia lo acercó a quienes enfrentan una enfermedad o una discapacidad.

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El Vaticano mantiene al Papa en reposo dentro del Palacio Apostólico

La recuperación de León XIV continúa en el Palacio Apostólico Vaticano. El Papa no viaja esta semana a Castel Gandolfo, residencia a la que habitualmente se traslada entre lunes y martes para trabajar y descansar.

El cirujano Stefano Margaritora, citado por Vatican News, estima que la recuperación posoperatoria puede requerir alrededor de 10 días. La Santa Sede mantiene sin confirmar otros compromisos de su agenda mientras evalúa su evolución.

La visita de León XIV a Asís, prevista para el 27 de noviembre en el encuentro “Paz Desarmada y Desarmante”, tampoco tiene una confirmación definitiva. El Vaticano anticipa que difundirá nuevas actualizaciones sobre las actividades públicas del pontífice durante los próximos días.

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