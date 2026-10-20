Advierten sobre “la amenaza de los cárteles mexicanos” en Nigeria tras desmantelar narcolaboratorios

Capturan a un mexicano ligado a una red de narcolaboratorios en Nigeria: entró a África como empresario restaurantero. NDLEA

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Mohamed Buba Marwa, general de brigada retirado de Nigeria, dijo en una reunión con el subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley para África y Medio Oriente, Michael González, que los cárteles mexicanos de la droga representan una amenaza real y la están enfrentado en el país.

Dicha declaración se dio después de que la Agencia Nacional de Control de Drogas (NDLEA) de Nigeria desmantelara cuatro laboratorios de drogas, así como en la detención de mexicanos encargados de su operación.

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“La amenaza de los cárteles mexicanos es real y la estamos enfrentando. En los últimos meses, agentes de la NDLEA desmantelaron el laboratorio clandestino de metanfetamina más grande jamás descubierto en Nigeria, en un bosque en Ijebu Este, estado de Ogun, donde arrestamos a tres expertos mexicanos en metanfetamina y a sus colaboradores nigerianos”, señaló Buba Marwa.

Aseguró que esos grupos criminales no únicamente buscan abastecer a los consumidores nigerianos, sino, además, construir un corredor en África Occidental para enviar “cantidades industriales” de metanfetamina a Europa, Asia y Estados Unidos.

Además, señaló que con el desmantelamiento de laboratorios y detenciones de sujetos, se frena el negocio del narcotráfico, pues se reduce la compra de armas y con ello, el “terrorismo” que propagan.

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Narcotráfico internacional · Nigeria Nigeria desmantela narcolaboratorios ligados a cárteles mexicanos Autoridades nigerianas y estadounidenses advierten que los cárteles mexicanos buscan convertir a Nigeria en un centro de producción de metanfetamina rumbo a Europa, Asia y Oceanía. Explora el caso a detalle. 4 Laboratorios desmantelados desde mayo 5 Mexicanos detenidos en Nigeria desde mayo 3 Expertos mexicanos en metanfetamina arrestados en Ogun 3 Destinos señalados: Europa, Asia y Estados Unidos Voces oficiales sobre la amenaza Mohamed Buba Marwa (NDLEA) Michael González (Estados Unidos) Mohamed Buba Marwa, general de brigada retirado y titular de la Agencia Nacional de Control de Drogas (NDLEA) de Nigeria. "La amenaza de los cárteles mexicanos es real y la estamos enfrentando. En los últimos meses, agentes de la NDLEA desmantelaron el laboratorio clandestino de metanfetamina más grande jamás descubierto en Nigeria, en un bosque en Ijebu Este, estado de Ogun, donde arrestamos a tres expertos mexicanos en metanfetamina y a sus colaboradores nigerianos". Aseguró que los grupos criminales no solo buscan abastecer a consumidores nigerianos, sino construir un corredor en África Occidental para enviar cantidades industriales de metanfetamina a Europa, Asia y Estados Unidos. , general de brigada retirado y titular de la Agencia Nacional de Control de Drogas (NDLEA) de Nigeria.Aseguró que los grupos criminales no solo buscan abastecer a consumidores nigerianos, sino construir un corredor en África Occidental para enviar cantidades industriales de metanfetamina a Europa, Asia y Estados Unidos. Michael González, subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley para África y Medio Oriente. Los recientes hallazgos demuestran que hay un intento deliberado de los cárteles mexicanos por convertir a Nigeria en un centro de producción de narcóticos. Afirmó que las operaciones contra estos laboratorios se han realizado a partir de inteligencia, coordinación entre agencias y fronteras, interrogatorios, investigaciones y enjuiciamientos diligentes. , subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley para África y Medio Oriente.Afirmó que las operaciones contra estos laboratorios se han realizado a partir de inteligencia, coordinación entre agencias y fronteras, interrogatorios, investigaciones y enjuiciamientos diligentes. Puntos clave del caso Ogun (Ijebu Este) Enugu (Obeagu) Sudáfrica Rodríguez Villanueva En un bosque de este estado, la NDLEA desmanteló el laboratorio clandestino de metanfetamina más grande jamás descubierto en Nigeria y arrestó a tres expertos mexicanos. Cronología de los desmantelamientos Arrancan las detenciones de mexicanos en Nigeria ▾ Al menos cinco mexicanos han sido detenidos en Nigeria desde mayo en operaciones relacionadas con laboratorios de metanfetaminas. Cae el laboratorio más grande jamás hallado en Nigeria ▾ En un bosque de Ijebu Este, la NDLEA desmantela el laboratorio clandestino de metanfetamina más grande registrado en el país y arresta a tres expertos mexicanos. Detienen a dos hombres por operar un laboratorio en Enugu ▾ La NDLEA anuncia el arresto de Chukwu Obumneme Christopher y Chukwu Georginus Monday, señalados de operar el laboratorio junto con Rodríguez Villanueva, presunto miembro de un cártel mexicano. Buba Marwa y González se reúnen para abordar la amenaza ▾ El titular de la NDLEA se reúne con el subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos, Michael González, y confirma que la amenaza de los cárteles mexicanos "es real" y está siendo enfrentada. Continúa el juicio contra los operadores del laboratorio de Enugu ▾ Los dos sospechosos detenidos en septiembre comparecerán nuevamente ante un tribunal, mientras Rodríguez Villanueva permanece prófugo tras abandonar Nigeria.

Por su parte, Michael González dijo que los recientes hallazgos demuestran que hay un intento deliberado de los cárteles mexicanos en convertir a Nigeria en un centro de producción de narcóticos.

Afirmó que las operaciones se han realizado a partir de inteligencia, coordinación entre agencias y fronteras, interrogatorios, investigaciones y enjuiciamientos diligentes.

Desmantelan narcolaboratorio en Nigeria ligado a cárteles mexicanos

El pasado 24 de septiembre la agencia antidroga de Nigeria anunció el arresto de dos hombres sospechosos de dirigir un laboratorio de metanfetaminas, luego de una serie de operaciones muy mediatizadas contra redes de narcotráfico que, según las autoridades, tienen vínculos con cárteles mexicanos.

Cabe destacar que África Occidental se ha consolidado en los últimos años como una plataforma clave para el tránsito de droga, procedente de Sudamérica con destino a Europa.

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Este fue el cuarto desmantelamiento registrado desde el mes de mayo de una instalación de producción de metanfetamina a gran escala en Nigeria, lo que alimenta los temores de que los cárteles mexicanos estén tejiendo redes en el país más poblado de África para fabricar y exportar esta droga.

Nigeria desarticuló el mayor laboratorio clandestino de metanfetamina en su historia y arrestó a tres ciudadanos mexicanos que operaban como "cocineros". (X/ @MedicalworldNig)

Una investigación de AFP reveló que los cárteles mexicanos estaban estableciendo operaciones en distintas zonas de África, particularmente en Sudáfrica y Nigeria, para satisfacer la demanda de drogas en Europa, el sudeste asiático y Oceanía.

La NDLEA señaló, por medio de un comunicado, que Chukwu Obumneme Christopher, de 45 años, y Chukwu Georginus Monday, de 60, operaban el laboratorio junto con un hombre identificado como Rodríguez Villanueva, descrito como un conocido miembro de un cártel mexicano de la droga.

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La NDLEA señaló que en el laboratorio improvisado, ubicado en la ciudad de Obeagu, en el distrito de Awgu, en el estado suroriental de Enugu se encontraron grandes cantidades de precursores químicos.

El juicio contra los dos sospechosos, que comparecieron ante un tribunal, continuará este 21 de octubre. Rodríguez Villanueva abandonó Nigeria y actualmente es buscado por las autoridades.

Cinco mexicanos, por lo menos, han sido detenidos en Nigeria desde el pasado mes de mayo en operaciones relacionadas con laboratorios de metanfetaminas.