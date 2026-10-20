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Ariadna Montiel pone un alto a quienes siguen inconformes con la repartición de 17 “coordinaciones” estatales: “Ya están dadas”

La dirigente nacional de Morena buscó ponerle fin a todos los reclamos sobre la designación de las 17 coordinaciones estatales del partido

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, espera ya poner fin a todas las inconformidades desatadas por las coordinaciones estatales. Crédito: X / @sdpnoticias
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, espera ya poner fin a todas las inconformidades desatadas por las coordinaciones estatales. Crédito: X / @sdpnoticias
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Las inconformidades por las designaciones de los 17 coordinadores estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional no paran al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Esas inquietudes tampoco pasan desapercibidas para la dirigente nacional del partido Ariadna Montiel, quien este martes le mandó un mensaje a los inconformes durante su tradicional conferencia de prensa de los martes.

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Ariadna Montiel pone un alto a quienes continúan inconformes con el destape de las 17 “corcholatas” estatales

Montiel Reyes intentó zanjar todo lo ocurrido tras el proceso interno morenista al afirmar que “¡ya están dadas!” las 17 coordinaciones estatales, quienes, eventualmente, se convertirán en candidatos a las gubernaturas en juego en el proceso electoral de 2027.

Sobre la situación en Nuevo León y los señalamientos de Tatiana Clouthier —quien se ha pronunciado en contra de la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal, nombramiento que la colocaría como probable candidata del movimiento rumbo a la elección de 2027—, la dirigente del partido guinda respondió que todas las posturas se respetan.

Dirigente recuerda que aspirantes firmaron un compromiso para respetar los resultados de las encuestas

Sin embargo, recordó que los aspirantes firmaron un compromiso previo para acatar los resultados de las encuestas, y los exhortó a cumplir con lo pactado.

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“En el caso de Nuevo León, pues está dada (la coordinación estatal), está anunciada, lo mismo que las otras 16 coordinaciones. Y nosotros respetamos la opinión de las compañeras y compañeros, tienen su derecho a manifestar sus ideas, a organizarse, lo respetamos. Vamos a seguir avanzando para que las tareas se hagan, pues para lo que han sido definidos y que podamos fortalecer el movimiento.

Ariadna Montiel asegura que respeta todas las opiniones al interior de Morena.
Ariadna Montiel asegura que respeta todas las opiniones al interior de Morena.

“Hay un proceso establecido, con normas claras, y cada uno de los aspirantes firmó un compromiso de sujetarse a las reglas. Los políticos tenemos muchas cosas que cuentan, pero fundamentalmente nuestra palabra para con el pueblo, cumplir los compromisos”, agregó.

Félix Salgado es nuevo “asesor” de Ariadna Montiel

En un dato que no es menor, Ariadna Montiel reveló que el senador con licencia de Morena, Félix Salgado Macedonio, trabaja como su “asesor”. Incluso, ya le solicitó que dialogue con los inconformes y los sensibilice.

Dicha decisión fue tomada luego de que el propio Salgado Macedonio declinó competir por su estado, Guerrero, debido a que su hija, Evelyn Salgado Pineda, es la actual gobernadora.

“Le dije: ‘¿por qué no me apoyas y hablas con algunos que andan medio inconformes? Creo que tú tienes una claridad de que no vas a ir por un cargo y sigues trabajando, vas a ser mi asesor. Ayúdame a sensibilizarlos. Tú decidiste respetar las reglas, que no puedes aspirar al cargo como familiar’. Si les anduvo hablando a algunos”, comentó la líder guinda, aunque no reveló con quienes ha dialogado Salgado Macedonio.

Morena sí escucha a las “voces disidentes”

Adriana Montiel también aclaró que en Morena, a diferencia del PRI en su momento, sí se escucha a las voces disidentes.

“Nosotros somos un partido democrático, escuchamos todas las voces, que bueno que haya expresiones en libertad. No somos el PRI donde nadie opinaba, que la militancia seguía el tema sin opinar. Nosotros respetamos las opiniones”, expresó.

Félix Salgado Macedonio es nuevo asesor de Ariadna Montiel. Crédito: Morena
Félix Salgado Macedonio es nuevo asesor de Ariadna Montiel. Crédito: Morena

Raúl Morón se va a mantener en la 4T

Montiel añadió que ya sostuvo una conversación con el senador Raúl Morón, quien le confirmó que permanecerá en la 4T, luego de ubicarse en segundo lugar en la contienda por la coordinación en Michoacán.

“En el caso de Raúl Morón, dialogué con él la semana pasada, bueno, él tiene sus opiniones, sus observaciones, lo respeto, es un compañero que siempre está con nosotros. Me manifestó que él se mantiene con nosotros en el movimiento y que pues él sigue el proceso de reunión con los compañeros que han confluido con él y lo respetamos”, reveló.

Morena solo dará seguridad a candidatos que lo soliciten

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó que los aspirantes a una candidatura del partido no contarán con seguridad durante el proceso electoral de 2027, salvo que así lo soliciten. La declaración surgió tras el asesinato del morenista Arturo Marín, quien buscaba contender por una alcaldía en Cuajinicuilapa, Guerrero.

En conferencia de prensa este martes 20 de octubre, la dirigente morenista lamentó la muerte del aspirante, asesinado la noche del sábado mientras viajaba junto a su esposa y un acompañante. Él murió en el lugar; ellos resultaron heridos.

Segob es quien debe atender las solicitudes

Ariadna Montiel señaló que los aspirantes, candidatos o participantes que perciban una situación de riesgo durante el proceso electoral pueden solicitar seguridad. La petición, precisó, debe presentarse ante la Segob, conforme a los mecanismos establecidos por la ley.

“Primero, el que lo solicite”, dijo sobre los criterios para evaluar la asignación de protección a personas que participen en los comicios.

Raúl Morón se mantiene en la 4T pese a no ser coordinador en Michoacán.
Raúl Morón se mantiene en la 4T pese a no ser coordinador en Michoacán.

La dirigente morenista agregó que la seguridad no debe limitarse únicamente a los cuadros de su partido. Planteó que cualquier persona candidata, sin importar su fuerza política, debe contar con condiciones para realizar actividades de campaña si acredita una necesidad de protección.

“El proceso electoral debe tener estabilidad, seguridad”, señaló. También afirmó que el acceso a medidas de protección representa un derecho para quienes participen en una elección y perciban amenazas o riesgos en su contra, no obstante, reiteró que no será una constante ni un requisito durante el proceso electoral.

Dado que las inconformidades continúan, Ariadna Montiel trató de ponerles fin recordando que las designaciones de las 17 coordinaciones estatales de Morena “ya están dadas” y eso no va a cambiar.

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