Día de Muertos 2026: Emmanuel, Cadetes de Linares y La Sonora Dinamita darán conciertos gratuitos en Tláhuac

El evento, que este año tiene a China como país invitado, combina la música con las tradiciones funerarias de los siete pueblos originarios de la demarcación, entre ellos San Andrés Mixquic. (Composición fotográfica/Redes sociales)

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Emmanuel, Cadetes de Linares, La Sonora Dinamita, Poder del Norte, Mariachi 2000 y Los Folkloristas encabezan la cartelera musical del Festival Internacional del Día de Muertos Tláhuac (FIDDEM) 2026, que del 30 de octubre al 2 de noviembre llenará de conciertos gratuitos la alcaldía de la Ciudad de México.

El evento, que este año tiene a China como país invitado, combina la música con las tradiciones funerarias de los siete pueblos originarios de la demarcación, entre ellos San Andrés Mixquic.

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La cartelera fue confirmada por la alcaldesa Berenice Hernández Calderón, acompañada de la titular de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, y el diputado federal Roberto Mejía Méndez. Los escenarios principales serán el Bosque de Tláhuac, la explanada de la Alcaldía, la Plaza Juárez de Mixquic y la Plaza de Santiago Zapotitlán.

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, encabeza la presentación oficial del Festival Internacional de Día de Muertos (FIDDEM). Instagram

Actividades previas al festival

El programa oficial arranca una semana antes del inicio formal. El 24 de octubre, el Colectivo Cultural 20 Mujeres de Negro se presentará en el Panteón de San Francisco Tlaltenco, junto con un Concurso de Arte Urbano de 10:00 a 18:00 horas. Al día siguiente, el mismo colectivo tendrá actividad en San Pedro Tláhuac, acompañado de un Taller de Estrellas de Carrizo.

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El 27 y 28 de octubre se realizará el concurso “Murales que Navegan en Trajinera” en el Lago de los Reyes Aztecas. El 28 de octubre también está programada la proyección de la película Yanco en Punto Encuentro, además de una Calaveada de Adultos Mayores en el Deportivo San José.

El 29 de octubre se instalará la Megaofrenda de Día de Muertos en el Centro de Atención a la Mujer “Hermila Galindo”.

Sábado 31: La Sonora Dinamita y Poder del Norte

La Sonora Dinamita, agrupación colombiana fundada en Cartagena de Indias en 1960 por Luis Guillermo Pérez Cedrón, conocido como Lucho Argaín, se reactivó en 1977 bajo el sello Discos Fuentes y se consolidó en México como embajadora de la cumbia, con un Disco de Platino por el álbum El Africano en 1988 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado inicia con el Concurso de Pan de Muerto “Encuentro del Sabor”, de 9:00 a 11:00 horas, en la explanada de la Alcaldía, donde también se presentarán un grupo de la comunidad china de México y Enek Tango.

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En el Bosque de Tláhuac, la programación musical arranca con Afro Black Brasil, un flashmob de “Thriller” y el colectivo Soledad de los Pingüinos como actos previos. La Sonora Dinamita toma el escenario de 20:00 a 22:00 horas, seguida por El Poder del Norte, de 22:00 a 00:00 horas. De forma paralela, Santiago Zapotitlán tendrá su propia cartelera con artistas locales y malabaristas.

La Sonora Dinamita, agrupación colombiana fundada en Cartagena de Indias en 1960 por Luis Guillermo Pérez Cedrón, conocido como Lucho Argaín, se reactivó en 1977 bajo el sello Discos Fuentes y se consolidó en México como embajadora de la cumbia, con un Disco de Platino por el álbum El Africano en 1988. Su repertorio clásico incluye “Se me perdió la cadenita”, “Mi cucú”, “Maruja” y “Las velas encendidas”.

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El Poder del Norte, liderado por los hermanos Arturo y Martín Buenrostro, surgió en 1993 en Monterrey tras dejar su proyecto anterior, Los Pioneros. Su sencillo “Ni que valieras tanto” permaneció 17 semanas en listas de popularidad. Entre sus canciones más coreadas están “A ella”, “Cómo llama”, “Que me parta un rayo” y “Vestido blanco”.

Emmanuel y la cartelera del domingo

Su álbum Íntimamente (1980), producido por el español Manuel Alejandro, lo catapultó a la fama internacional con temas como “Todo se derrumbó dentro de mí” e “Insoportablemente bella”. Foto: Cortesía

El cantautor mexicano Emmanuel, cuyo nombre real es Jesús Emmanuel Arturo Acha Martínez, se presentará el domingo 1 de noviembre de 21:00 a 00:00 horas en la explanada de la Alcaldía. Nacido en 1955, inició su carrera como novillero taurino antes de dedicarse a la música tras ganar en 1976 el concurso de la canción de El Heraldo de México.

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Su álbum Íntimamente (1980), producido por el español Manuel Alejandro, lo catapultó a la fama internacional con temas como “Todo se derrumbó dentro de mí” e “Insoportablemente bella”. A lo largo de cinco décadas ha vendido más de treinta millones de discos y recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical. Entre los temas que forman parte de su repertorio habitual se encuentran: “La chica de humo” “Bella señora” “Toda la vida” “Es mi mujer” “Solo” “No he podido verte”

Trayectoria de los grupos norteños y tropicales

(Foto: Facebook/Los Mismos De Linares Oficial)

Los Cadetes de Linares abrirán el festival el viernes 30 de octubre, de 21:00 a 23:00 horas, en la explanada de la Alcaldía. El dúo, formado en Nuevo León por Homero Guerrero y Lupe Fidencio Tijerina, grabó en 1974 su primer éxito, “Los dos amigos”, que marcó el inicio de una carrera interrumpida por la muerte de Guerrero en un accidente automovilístico en 1982. Tijerina continuó al frente de la agrupación hasta su propio fallecimiento en 2016. Algunos de sus corridos más representativos son: “Las tres tumbas” “Pistoleros famosos” “Dos coronas a mi madre” “El chubasco” “Pueblito”

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El Poder del Norte tocará de 22:00 a 00:00 horas. El grupo regiomontano, liderado por los hermanos Arturo y Martín Buenrostro, surgió en 1993 tras dejar su proyecto anterior, Los Pioneros. Su álbum debut, Mi decisión, los posicionó en la música regional mexicana, y su sencillo “Ni que valieras tanto” permaneció 17 semanas en listas de popularidad. Entre sus canciones más coreadas destacan: “A ella” “Cómo llama” “Ni que valieras tanto” “Que me parta un rayo” “Vestido blanco”

Mariachi 2000 y Los Folkloristas

El domingo 1 de noviembre, en la Plaza Juárez de Mixquic, actuará Mariachi 2000, agrupación fundada el 27 de octubre de 1980 en la Plaza Garibaldi por el maestro Cutberto Pérez. El conjunto, integrado actualmente por trece músicos, acompañó durante ocho años al cantante Luis Miguel y participó en la grabación de temas como “La Bikina” y “Si nos dejan”. Para cerrar la programación, el lunes 2 de noviembre se presentarán en la misma plaza Los Folkloristas, grupo mexicano fundado en 1966 en la Ciudad de México y dedicado a la investigación y difusión de la música tradicional latinoamericana. La agrupación, que en 2026 cumplió sesenta años de trayectoria ininterrumpida, ha tocado más de 300 instrumentos de distintas regiones de México y América Latina y fue la primera de su género en presentarse en el Palacio de Bellas Artes. Su pieza más representativa, “Tierra mestiza”, compuesta por el cofundador Gerardo Támez, continúa presente en cada uno de sus conciertos.

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Programa musical completo del Festival Internacional del Día de Muertos Tláhuac

Viernes 30 de octubre

Explanada de la Alcaldía Tláhuac

19:00 a 20:00 h: Banda Sinaloense La Espectacular

21:00 a 23:00 h: Cadetes de Linares

Sábado 31 de octubre

Explanada de la Alcaldía Tláhuac

18:30 a 20:00 h: Grupo de la Comunidad China de México

20:00 a 21:00 h: Enek Tango

21:00 a 24:00 h: Juventud Colombiana

Bosque de Tláhuac

17:00 a 18:00 h: Afro Black Brasil

19:00 a 20:00 h: Soledad de los Pingüinos

20:00 a 22:00 h: La Sonora Dinamita

22:00 a 24:00 h: Poder del Norte

Domingo 1 de noviembre

Bosque de Tláhuac

20:00 a 22:00 h: Mariachi 2000

Explanada de la Alcaldía Tláhuac

21:00 a 00:00 h: Emmanuel

Plaza Juárez, San Andrés Mixquic

13:00 a 14:30 h: Banda Típica de la Ciudad de México

19:00 a 20:00 h: Tustercombo

21:00 a 24:00 h: Banda Tlayacapan

Santiago Zapotitlán

18:30 a 20:00 h: Banda Sinfónica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

20:00 a 22:00 h: Ensamble de Metales de México

San Francisco Tlaltenco, Barrio Fuerte

19:00 a 20:30 h: Mariachi de la Secretaría de Marina (Semar)

20:30 a 22:00 h: Sinfónica de la Semar

Lunes 2 de noviembre

Lago de los Reyes Aztecas

17:00 a 18:30 h: Corazón Tlahuica

18:30 a 21:00 h: Concierto de Velas

Plaza Juárez, San Andrés Mixquic

18:00 a 19:30 h: Luna Sureste

20:00 a 21:30 h: Alejandro Filio

21:30 a 22:30 h: Los Folkloristas

22:30 a 00:30 h: Ensamble de Dos Almas Rancheras

Las tradiciones de Día de Muertos en Tláhuac y Mixquic

La celebración de Día de Muertos en San Andrés Mixquic se remonta a una cosmovisión con más de 500 años de historia y es considerada una de las más tradicionales de la Ciudad de México. El historiador Baruc Martínez Díaz explica que la fama del pueblo comenzó a popularizarse hacia los años setenta, impulsada por un médico local llamado Benjamín Roque, quien convenció a sus vecinos de colocar ofrendas más vistosas. El ritual culmina cada 2 de noviembre con la Alumbrada: al caer la noche, las familias encienden miles de velas sobre las tumbas del panteón de San Andrés, que se ubica dentro de la iglesia del pueblo, una particularidad poco común tras las leyes de secularización del siglo XIX. Durante la velada se comparten alimentos, bebidas y música en vivo, entre tríos, mariachis y conjuntos norteños.

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En los siete pueblos originarios de Tláhuac también persiste la costumbre de colocar una estrella de carrizo forrada con papel de china, elemento que, según registros de la propia alcaldía, tuvo su origen en San Pedro Tláhuac en 1908. En San Pedro, el panteón permanece abierto toda la noche para recibir a los habitantes que acuden a convivir con sus difuntos. Otra tradición vigente es la del campanero: niños y jóvenes recorren las ofrendas de las casas para pedir comida y dulces a cambio de un rezo por los difuntos de cada hogar, costumbre que persiste especialmente el 1 de noviembre, día dedicado a las ánimas infantiles.