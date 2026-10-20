Obed Vargas y el Atlético de Madrid buscan una victoria contra el Stuttgart: hora y dónde ver desde México la Champions League

El equipo de Obed Vargas buscará los puntos de visita en una cancha importante de la Bundesliga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 presenta uno de los choques más atractivos e intrigantes del fútbol europeo. El MHPArena (Mercedes-Benz Arena) abrirá sus puertas para albergar el enfrentamiento entre el VfB Stuttgart y el Atlético de Madrid, dos escuadras que llegan con panoramas y realidades distintas dentro de la máxima competición continental, pero con el mismo objetivo de afianzarse en los puestos de privilegio del certamen.

Por un lado, el conjunto alemán se ha convertido en una de las grandes sorpresas del inicio de la campaña europea al marchar con paso firme en el torneo, mientras que el bloque madrileño busca certificar su jerarquía y experiencia internacional en una visita de máxima exigencia en territorio germano.

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Los colchoneros tienen una complicada tarea al enfrentar a los alemanes en territorio teutón.

¿Cómo llega cada equipo al encuentro?

El Stuttgart afronta esta tercera fecha de la Champions League en un momento dulce de confianza. El equipo dirigido por Sebastian Hoeneß ostenta un registro perfecto de seis puntos en sus primeras dos presentaciones europeas, producto de dos victorias contundentes en las que destacó un reciente triunfo a domicilio por 0-3 ante el Slovan Bratislava.

Los ‘Schwaben’ han logrado afianzar un estilo dinámico y vertical que se apoya en el orden defensivo y la velocidad en las transiciones ofensivas. En su regreso a casa, los alemanes buscarán imponer condiciones ante su afición para extender su racha triunfal frente a un rival de peso histórico.

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Por su parte, el Atlético de Madrid llega a la cita en Alemania con un balance de cuatro puntos en la competición, fruto de un empate en la jornada inaugural y un valioso triunfo por 2-0 frente al Manchester United en el Estadio Metropolitano. El equipo comandado por Diego ‘Cholo’ Simeone se encuentra en pleno ascenso futbolístico, respaldado además por una sólida dinámica en el torneo local, donde marchan en la segunda posición de LaLiga tras vencer recientemente al Espanyol. Para los colchoneros, este duelo representa una prueba vital fuera de casa para asentarse entre los mejores clubes del torneo europeo.

Los de la Bundesliga quieren hacer valer la localía enfrente de los representantes españoles. (REUTERS/Radovan Stoklasa)

Así ha sido la participación de Obed Vargas en el Atleti

El mediocampista mexicano vive un panorama de constante aprendizaje y exigencia en el seno del Atlético de Madrid. Tras ser fichado por el club colchonero y completar su participación en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, el joven juvenil ha tenido que trabajar arduamente para ganarse la confianza de Diego Simeone en un medio campo caracterizado por una feroz competencia interna.

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A pesar del interés de diversos clubes por obtener su cesión durante el último mercado, la directiva colchonera decidió retenerlo en el primer equipo, reafirmando la confianza en su proyección a futuro.

De cara al compromiso europeo, Vargas llega nuevamente integrado a la dinámica del primer equipo y dentro de las alternativas de la convocatoria tras figurar entre los disponibles en el reciente duelo ante el Espanyol. El mediocampista mexicano se mantiene a la espera de sus primeros minutos oficiales de la temporada, motivado por la posibilidad de hacer su debut europeo en un escenario continental como el MHPArena.

El mediocampista azteca está listo para sumar en este partido. (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Fecha, hora y dónde ver el partido en vivo desde México

Para los aficionados en territorio mexicano que deseen seguir en vivo las acciones de este encuentro de la UEFA Champions League entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid, pueden seguir las acciones de Vargas y los colchoneros a través de las transmisiones en vivo:

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Fecha: Martes 20 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México, CST)

Estadio: MHPArena (Mercedes-Benz Arena), Stuttgart, Alemania

Transmisión en vivo para México: FOX One y la plataforma de streaming Max (HBO Max)