México Deportes

Obed Vargas y el Atlético de Madrid buscan una victoria contra el Stuttgart: hora y dónde ver desde México la Champions League

El mexicano sigue buscando más minutos con el conjunto de Diego Simeone en el torneo más importante de clubes

El equipo de Obed Vargas buscará los puntos de visita en una cancha importante de la Bundesliga.
El equipo de Obed Vargas buscará los puntos de visita en una cancha importante de la Bundesliga. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 presenta uno de los choques más atractivos e intrigantes del fútbol europeo. El MHPArena (Mercedes-Benz Arena) abrirá sus puertas para albergar el enfrentamiento entre el VfB Stuttgart y el Atlético de Madrid, dos escuadras que llegan con panoramas y realidades distintas dentro de la máxima competición continental, pero con el mismo objetivo de afianzarse en los puestos de privilegio del certamen.

Por un lado, el conjunto alemán se ha convertido en una de las grandes sorpresas del inicio de la campaña europea al marchar con paso firme en el torneo, mientras que el bloque madrileño busca certificar su jerarquía y experiencia internacional en una visita de máxima exigencia en territorio germano.

PUBLICIDAD

Los colchoneros tienen una complicada tarea al enfrentar a los alemanes en territorio teutón.
Los colchoneros tienen una complicada tarea al enfrentar a los alemanes en territorio teutón.

¿Cómo llega cada equipo al encuentro?

El Stuttgart afronta esta tercera fecha de la Champions League en un momento dulce de confianza. El equipo dirigido por Sebastian Hoeneß ostenta un registro perfecto de seis puntos en sus primeras dos presentaciones europeas, producto de dos victorias contundentes en las que destacó un reciente triunfo a domicilio por 0-3 ante el Slovan Bratislava.

Los ‘Schwaben’ han logrado afianzar un estilo dinámico y vertical que se apoya en el orden defensivo y la velocidad en las transiciones ofensivas. En su regreso a casa, los alemanes buscarán imponer condiciones ante su afición para extender su racha triunfal frente a un rival de peso histórico.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Atlético de Madrid llega a la cita en Alemania con un balance de cuatro puntos en la competición, fruto de un empate en la jornada inaugural y un valioso triunfo por 2-0 frente al Manchester United en el Estadio Metropolitano. El equipo comandado por Diego ‘Cholo’ Simeone se encuentra en pleno ascenso futbolístico, respaldado además por una sólida dinámica en el torneo local, donde marchan en la segunda posición de LaLiga tras vencer recientemente al Espanyol. Para los colchoneros, este duelo representa una prueba vital fuera de casa para asentarse entre los mejores clubes del torneo europeo.

Los de la Bundesliga quieren hacer valer la localía enfrente de los representantes españoles. (REUTERS/Radovan Stoklasa)
Los de la Bundesliga quieren hacer valer la localía enfrente de los representantes españoles. (REUTERS/Radovan Stoklasa)

Así ha sido la participación de Obed Vargas en el Atleti

El mediocampista mexicano vive un panorama de constante aprendizaje y exigencia en el seno del Atlético de Madrid. Tras ser fichado por el club colchonero y completar su participación en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, el joven juvenil ha tenido que trabajar arduamente para ganarse la confianza de Diego Simeone en un medio campo caracterizado por una feroz competencia interna.

A pesar del interés de diversos clubes por obtener su cesión durante el último mercado, la directiva colchonera decidió retenerlo en el primer equipo, reafirmando la confianza en su proyección a futuro.

De cara al compromiso europeo, Vargas llega nuevamente integrado a la dinámica del primer equipo y dentro de las alternativas de la convocatoria tras figurar entre los disponibles en el reciente duelo ante el Espanyol. El mediocampista mexicano se mantiene a la espera de sus primeros minutos oficiales de la temporada, motivado por la posibilidad de hacer su debut europeo en un escenario continental como el MHPArena.

El mediocampista azteca está listo para sumar en este partido. (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)
El mediocampista azteca está listo para sumar en este partido. (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Fecha, hora y dónde ver el partido en vivo desde México

Para los aficionados en territorio mexicano que deseen seguir en vivo las acciones de este encuentro de la UEFA Champions League entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid, pueden seguir las acciones de Vargas y los colchoneros a través de las transmisiones en vivo:

  • Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
  • Horario: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México, CST)
  • Estadio: MHPArena (Mercedes-Benz Arena), Stuttgart, Alemania
  • Transmisión en vivo para México: FOX One y la plataforma de streaming Max (HBO Max)

Temas Relacionados

Obed VargasAtlético de MadridStuttgartUEFA Champions LeagueMexicanos en Europamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Contra la “ley mordaza” y por aumento salarial: trabajadores del IMSS protestan al exterior de Palacio Nacional

El grupo también prevé hacer una marcha nacional

Contra la “ley mordaza” y por aumento salarial: trabajadores del IMSS protestan al exterior de Palacio Nacional

Guardia Nacional tendrá acceso a la plataforma Central de Inteligencia para combatir a cárteles

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, suscribieron el documento este martes

Guardia Nacional tendrá acceso a la plataforma Central de Inteligencia para combatir a cárteles

El laberinto del Fauno tendrá proyección gratuita en CDMX: dónde y cuándo será

El Cineclub CASUL y Filmoteca UNAM proyectan la cinta de Guillermo del Toro el 21 de octubre, sin costo ni registro previo

El laberinto del Fauno tendrá proyección gratuita en CDMX: dónde y cuándo será

Estefanía Villarreal reaparece en redes sociales tras alarmante mensaje sobre ansiedad y depresión

La actriz explicó el trasfondo de su publicación de septiembre y confirmó que atraviesa un proceso legal como víctima de un delito, cuyas consecuencias han afectado su bienestar y su vida cotidiana

Estefanía Villarreal reaparece en redes sociales tras alarmante mensaje sobre ansiedad y depresión

Gran Premio de México induce a dos nuevas leyendas del automovilismo en el Muro de Honor 2026

En la víspera de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dos figuras de este deporte fueron reconocidos por su importancia para nuestro país

Gran Premio de México induce a dos nuevas leyendas del automovilismo en el Muro de Honor 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional tendrá acceso a la plataforma Central de Inteligencia para combatir a cárteles

Guardia Nacional tendrá acceso a la plataforma Central de Inteligencia para combatir a cárteles

Atacan a balazos al exalcalde de Tlatlauquitepec, Puebla: señala a 3 funcionarios del Ayuntamiento como presuntos responsables

Le mandan “papelito” al cantante Roberto Tapia al estilo Chalino Sánchez y comparte video: “Que sean varias señales”

“El Primito” pide amparo para evitar su extradición a EEUU: el líder del CJNG sigue prófugo

Juchitán antes del operativo: la ASF detectó 105.3 millones de pesos pendientes por aclarar en la gestión de Miguel Sánchez Altamirano

ENTRETENIMIENTO

El laberinto del Fauno tendrá proyección gratuita en CDMX: dónde y cuándo será

El laberinto del Fauno tendrá proyección gratuita en CDMX: dónde y cuándo será

Estefanía Villarreal reaparece en redes sociales tras alarmante mensaje sobre ansiedad y depresión

¿Eiza González vuelve a las telenovelas? La actriz de Hollywood responde sobre trabajar nuevamente en México

Le mandan “papelito” al cantante Roberto Tapia al estilo Chalino Sánchez y comparte video: “Que sean varias señales”

Concierto de Caifanes por el EZLN sí tendrá costo: fecha, venta de boletos, sede y artistas invitados

DEPORTES

Gran Premio de México induce a dos nuevas leyendas del automovilismo en el Muro de Honor 2026

Gran Premio de México induce a dos nuevas leyendas del automovilismo en el Muro de Honor 2026

¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Así puedes votar desde México para elegir al mejor Balón de Oro de todos los tiempos

Manchester City vs AEK Atenas, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la Jornada 3 de la Champions League 2026/27

PSG vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

Victoria Mata clasifica a la final del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística: cuándo disputará la final por el oro