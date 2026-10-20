Julián Quiñones vuelve a brillar con el Al Qadsiah: triunfo agónico y liderato en Arabia Saudita

(X / @AlQadsiahEN)

Guardar

El Al Qadsiah, equipo del delantero mexicano Julián Quiñones, consiguió una victoria agónica por 1-0 frente al Al Taawoun este martes 20 de octubre, durante la Jornada 10 de la Saudi Pro League. El conjunto visitante encontró el gol en el tiempo agregado y, con los tres puntos, llegó al liderato en solitario del campeonato saudí.

Los Caballeros visitaron la Al Taawoun Arena con la intención de mantenerse en la parte alta de la clasificación, pero se encontraron con un rival que resistió durante prácticamente todo el encuentro. Aunque el Al Qadsiah intentó imponer su poder ofensivo, la defensa local logró cerrar espacios y dificultar la llegada al área.

PUBLICIDAD

El partido parecía encaminarse a un empate sin goles, hasta que una última jugada cambió el resultado y le permitió al equipo de Quiñones llevarse la victoria.

Julián Quiñones participó en la jugada del gol del triunfo

(Captura de pantalla)

Después de perderse el partido de la jornada anterior, en el que el Al Qadsiah venció al Abha, Julián Quiñones regresó a la convocatoria y fue titular bajo las órdenes del entrenador Brendan Rodgers. El mexicano compartió el ataque con Abdullah Al Salem, aunque durante buena parte del encuentro tuvo dificultades para generar peligro frente al arco defendido por el brasileño Mailson.

La jugada decisiva llegó en el último minuto del tiempo agregado. Quiñones bajó de cabeza un balón enviado al área y lo dejó para Mateo Retegui, quien cedió a Cristopher Bonsu Baah. Este último asistió a Tijjani Reijnders, encargado de definir con un derechazo cruzado para establecer el 1-0 definitivo.

PUBLICIDAD

Al Qadsiah toma el liderato de la Saudi Pro League

(X / @Alqadsiah)

Con este resultado, el Al Qadsiah llegó a 25 puntos y se colocó como líder en solitario de la Saudi Pro League, con una unidad de ventaja sobre el Al Hilal.

El próximo compromiso será precisamente frente al Al Hilal, el 23 de octubre, encuentro que podría tener implicaciones directas en la lucha por la cima de la clasificación.