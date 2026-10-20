David Benavidez muestra respeto y admiración por Canelo Álvarez pese a no haberlo enfrentado

La pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez, una de las más esperadas por los aficionados, parece destinada a no concretarse (Instagram | David Benavidez | Canelo Álvarez)

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La pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez, una de las más esperadas por los aficionados, parece destinada a no concretarse. Aunque ambos púgiles han intercambiado declaraciones y protagonizado varias controversias, nunca han llegado a enfrentarse sobre el ring.

Ahora, todo apunta a que el combate no se realizará, ya que Benavidez afirmó en una entrevista reciente que la esperada pelea nunca sucederá. El Bandera Roja aseguró que nunca pasará la pelea contra Saúl Álvarez.

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David Benavidez habló sobre su posible cruce con Canelo Álvarez (The Danza Project)

Benavidez muestra admiración por Canelo Álvarez

En entrevista a Brian Custer, Benavidez expresó que ve prácticamente descartada una pelea contra el boxeador al que considera una leyenda mexicana, Canelo. El Monstruo Mexicano sostuvo que ya puede afirmar con confianza que el combate no ocurrirá, pese a que durante años fue una de las peleas más pedidas por los aficionados al boxeo y a la admiración que le tiene a Saúl Álvarez.

Durante la misma charla, también señaló que dejará de insistir en el tema. Benavidez aclaró que no busca faltarle al respeto a Canelo, sino exponer que, desde su perspectiva, no existe disposición para concretar el enfrentamiento.

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El asesor deportivo de Arabia Saudita mencionó a “El Bandera Roja” como rival potencial en su agenda para el Canelo Álvarez. (Ilustración: Jovani Pérez)

“Algún día me gustaría ser una leyenda mexicana como él. Creo, honestamente, que puedo decir con confianza que esa pelea nunca va a pasar. No quiero seguir faltándole al respeto a alguien, bueno, ni siquiera es faltar al respeto, sino simplemente señalar a alguien que no quiere pelear”.

Una rivalidad en el peso supermediano

El próximo reto de Saúl “Canelo” Álvarez será el 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita. El rival será el camerunés Christian Mbilli, en una pelea por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El combate marcará el regreso de Álvarez después de su derrota frente a Terence Crawford, ocurrida en septiembre de 2025. Será su primera presentación desde aquel resultado.

El estadounidense David Benavidez tiene previsto volver al ring el 12 de diciembre en Phoenix, Arizona. Su oponente será el polaco Michal Cieślak, en un combate de unificación de la división crucero.

David Benavidez le contesta a Canelo Álvarez luego de que lo llamara "Superman" (Crédito: AP)

Benavidez llegará con los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Cieślak, a su vez, ostenta el campeonato del CMB.

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Canelo en busca de reivindicarse tras un 2025 para el olvido

El mexicano llega como retador, una condición que no asumía desde hace seis años, y busca recuperar un campeonato mundial tras perder el indiscutido de las 168 libras.

El combate representa una oportunidad para que Álvarez deje atrás un 2025 con contrastes. En mayo venció por decisión unánime a William Scull en Arabia Saudita y recuperó el cinturón de la FIB, aunque su actuación generó cuestionamientos por el volumen de golpes.

Canelo Álvarez se prepara para regresar al cuadrilátero (IG/ @canelo)

El cierre de ese año profundizó las dudas. En septiembre, Canelo cayó por decisión unánime ante Terence Crawford y dejó escapar los títulos que lo mantenían como campeón indiscutido. La derrota lo colocó sin cinturones y abrió dudas sobre su continuidad en la élite de los supermedianos.

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A los 37 años, Álvarez sostiene que aún tiene recursos para competir en el máximo nivel. Mbilli aparece como la ruta para volver a la cima de la división y recuperar el cinturón del CMB, en una pelea que también pone a prueba su respuesta después de un año adverso.