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Manchester City vs AEK Atenas, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la Jornada 3 de la Champions League 2026/27

Ambos clubes llegan con tres puntos tras las primeras dos jornadas de la fase liga, por lo que el enfrentamiento representa una oportunidad para mejorar su posición en la tabla

Escudos de Manchester City y AEK Atenas con las letras VS en dorado en el centro, sobre césped y un estadio iluminado de noche.
Manchester City vs AEK Atenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Manchester City recibirá al AEK Atenas este martes 20 de octubre en el Etihad Stadium, en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27.

El conjunto inglés buscará recuperarse de su derrota frente al Paris Saint-Germain para sumar puntos en la competencia europea.

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Ambos equipos llegan con tres unidades después de sus primeros dos compromisos. El City cayó 4-2 ante el PSG en su partido más reciente del torneo, mientras que el AEK perdió 3-1 frente al Shakhtar Donetsk.

El duelo representa una oportunidad para ambos clubes de volver a sumar y mejorar su posición en la tabla.

¿A qué hora juega y dónde ver Manchester City vs AEK Atenas en México?

(REUTERS)
(REUTERS)

El partido de la tercera jornada de la Champions League se disputará este martes 20 de octubre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del encuentro en México está anunciada a través de la plataforma de streaming FOX One.

Todos los partidos de la Champions League de hoy, martes 20 de octubre

(REUTERS/Sarah Meyssonnier)
(REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La Jornada 3 de la Champions League tendrá nueve encuentros este martes, con actividad desde la mañana y duelos destacados durante la tarde, entre ellos el PSG vs. Barcelona y el Liverpool vs. Villarreal. Estos son los partidos programados, con horarios del centro de México:

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  • Sabah vs. Borussia Dortmund: 10:45 horas
  • Fenerbahçe vs. Slavia Praga: 10:45 horas
  • PSG vs. Barcelona: 13:00 horas
  • Manchester City vs. AEK Atenas: 13:00 horas
  • Napoli vs. Bodø/Glimt: 13:00 horas
  • Porto vs. PSV Eindhoven: 13:00 horas
  • Roma vs. Slovan Bratislava: 13:00 horas
  • Liverpool vs. Villarreal: 13:00 horas
  • Stuttgart vs. Atlético de Madrid: 13:00 horas

La actividad de la tercera jornada continuará el miércoles 21 de octubre, con otros nueve partidos de la fase liga.

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