Manchester City vs AEK Atenas, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la Jornada 3 de la Champions League 2026/27

Manchester City vs AEK Atenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Manchester City recibirá al AEK Atenas este martes 20 de octubre en el Etihad Stadium, en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27.

El conjunto inglés buscará recuperarse de su derrota frente al Paris Saint-Germain para sumar puntos en la competencia europea.

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Ambos equipos llegan con tres unidades después de sus primeros dos compromisos. El City cayó 4-2 ante el PSG en su partido más reciente del torneo, mientras que el AEK perdió 3-1 frente al Shakhtar Donetsk.

El duelo representa una oportunidad para ambos clubes de volver a sumar y mejorar su posición en la tabla.

¿A qué hora juega y dónde ver Manchester City vs AEK Atenas en México?

(REUTERS)

El partido de la tercera jornada de la Champions League se disputará este martes 20 de octubre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del encuentro en México está anunciada a través de la plataforma de streaming FOX One.

Todos los partidos de la Champions League de hoy, martes 20 de octubre

(REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La Jornada 3 de la Champions League tendrá nueve encuentros este martes, con actividad desde la mañana y duelos destacados durante la tarde, entre ellos el PSG vs. Barcelona y el Liverpool vs. Villarreal. Estos son los partidos programados, con horarios del centro de México:

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Sabah vs. Borussia Dortmund: 10:45 horas

Fenerbahçe vs. Slavia Praga: 10:45 horas

PSG vs. Barcelona: 13:00 horas

Manchester City vs. AEK Atenas: 13:00 horas

Napoli vs. Bodø/Glimt: 13:00 horas

Porto vs. PSV Eindhoven: 13:00 horas

Roma vs. Slovan Bratislava: 13:00 horas

Liverpool vs. Villarreal: 13:00 horas

Stuttgart vs. Atlético de Madrid: 13:00 horas

La actividad de la tercera jornada continuará el miércoles 21 de octubre, con otros nueve partidos de la fase liga.