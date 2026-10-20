Caso Digna Ochoa, 25 años después: México sigue sin cumplir las medidas ordenadas por la Corte Interamericana

La abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido fue encontrada sin vida el 19 de octubre de 2001 en su despacho de la colonia Roma, en la Ciudad de México. La investigación oficial concluyó que su muerte fue un suicidio. (Crédito: EFE)

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Digna Ochoa y Plácido fue una abogada y defensora de derechos humanos que acompañó casos relacionados con abusos de autoridad, labor por la que recibió múltiples amenazas.

El 19 de octubre de 2001 fue encontrada sin vida en su despacho de la colonia Roma, en la Ciudad de México. La investigación oficial concluyó que su muerte había sido un suicidio, una versión cuestionada durante años por su familia y organizaciones civiles debido a las irregularidades del expediente.

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Veinte años después, el 25 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado mexicano por las graves irregularidades cometidas durante la investigación y por las violaciones a los derechos de sus familiares.

La sentencia ordenó medidas para reparar el daño, continuar las indagatorias y prevenir que se repitieran fallas similares en casos de agresiones contra personas defensoras. El tribunal no determinó quién causó la muerte de Ochoa ni declaró culpable a una persona en particular.

A casi cinco años de esa resolución y en el 25 aniversario de la muerte de la abogada, familiares y organizaciones civiles denunciaron que 13 de las 15 medidas ordenadas siguen sin cumplirse integralmente. El 19 de octubre de 2026, frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), exigieron avances para esclarecer el homicidio y reclamaron acciones pendientes, entre ellas fortalecer el mecanismo de protección a personas defensoras y garantizar la aplicación efectiva de un protocolo para investigar ataques contra ellas.

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La sentencia internacional que México todavía debe cumplir

La Corte IDH emitió su sentencia el 25 de noviembre de 2021 en el caso Digna Ochoa y familiares vs. México. Determinó que el Estado era responsable internacionalmente por las violaciones relacionadas con la investigación de la muerte de la defensora y por las afectaciones que sufrieron sus familiares durante la búsqueda de verdad y justicia.

El tribunal concluyó que la investigación no cumplió con los estándares necesarios para esclarecer las circunstancias de la muerte. También señaló que se descartaron líneas de investigación sin una justificación adecuada y que las diligencias no incorporaron de manera suficiente la perspectiva de género ni el contexto de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.

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Familiares de Digna Ochoa instalaron un altar frente a la Fiscalía capitalina durante el 25 aniversario de su muerte. Además de honrar su memoria, exigieron que las autoridades esclarezcan el caso y cumplan integralmente la sentencia emitida por la Corte Interamericana en 2021. (Crédito: Article 19)

La resolución no se limitó a ordenar compensaciones económicas. La Corte estableció 15 medidas de reparación que incluyen continuar las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte y, en su caso, juzgar y sancionar a las personas responsables; brindar atención médica y psicológica a las víctimas; realizar actos de reconocimiento de responsabilidad; y desarrollar acciones para prevenir nuevas violaciones.

Entre las garantías de no repetición figuran fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, crear un mecanismo de protección de testigos, impulsar reformas relacionadas con la autonomía de los servicios periciales y establecer un protocolo federal especializado para investigar ataques contra personas defensoras.

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El Estado mexicano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpa pública el 19 de octubre de 2022. Sin embargo, la realización de ese acto no significó que todas las medidas de la sentencia estuvieran cumplidas. En su resolución de supervisión del 26 de junio de 2023, la Corte IDH evaluó avances parciales en algunas reparaciones y solicitó información adicional sobre otras.

En septiembre de 2025, organizaciones que representan y acompañan a la familia ya FGJCDMX En el aniversario de 2026 volvieron a señalar que el cumplimiento continúa incompleto y reclamaron acciones concretas de las autoridades.

La investigación sigue sin esclarecer la muerte de Digna Ochoa

Digna Ochoa fue encontrada sin vida el 19 de octubre de 2001 en un despacho de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Antes de su muerte había recibido amenazas e intimidaciones, por lo que organismos interamericanos habían solicitado medidas para protegerla.

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La investigación ministerial abrió distintas líneas, entre ellas una relacionada con una posible autoría militar y otras centradas en su entorno familiar, social y laboral. En 2003, el Ministerio Público propuso el no ejercicio de la acción penal y descartó la hipótesis de homicidio para inclinarse por la de un “suicidio disimulado”. Después de nuevas diligencias y recursos, en 2010 se aprobó otro acuerdo de no ejercicio de la acción penal.

La Corte IDH examinó las deficiencias de la investigación, entre ellas problemas en la cadena de custodia, procedimientos periciales y dictámenes que no cumplían con requisitos metodológicos suficientes. También consideró el efecto de los estereotipos de género y el tratamiento que recibió la defensora durante las diligencias.

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Durante la protesta de este 19 de octubre, familiares y organizaciones civiles reclamaron el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con las organizaciones, 13 de las 15 medidas continúan sin cumplirse integralmente, entre ellas acciones para fortalecer la protección de personas defensoras de derechos humanos. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

La sentencia ordenó al Estado promover y continuar las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de la muerte y, si corresponde, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables. Por ello, el reclamo de la familia no se limita a conocer el estado administrativo del expediente: exige que las autoridades informen qué se ha investigado, qué líneas permanecen abiertas y qué falta por hacer para alcanzar resultados.

En el acto del 25 aniversario, las organizaciones insistieron en que la Fiscalía capitalina debe ofrecer información sustantiva sobre los avances y desarrollar las diligencias con perspectiva de género, sin estereotipos que desacrediten a la víctima o a su trabajo.

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El Mecanismo de Protección, entre las medidas pendientes

La sentencia de la Corte IDH ordenó elaborar un plan calendarizado para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el propósito de mejorar la respuesta institucional ante las amenazas y agresiones que enfrentan quienes realizan esa labor.

La medida busca que la protección no dependa únicamente de incorporar a una persona al sistema, sino que existan capacidades suficientes para evaluar riesgos, coordinar a las autoridades y aplicar acciones oportunas. En el aniversario, las organizaciones reclamaron que se avance en el fortalecimiento del mecanismo y se atiendan las deficiencias que dificultan la protección efectiva.

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Las cifras presentadas por ARTICLE 19 y las organizaciones que acompañan el caso dimensionan los obstáculos de acceso. Entre 2024 y junio de 2026, el mecanismo recibió 409 solicitudes de protección, de las cuales 289 fueron inadmitidas, equivalentes a 70.66 por ciento. Las organizaciones también advirtieron que personas defensoras han sido asesinadas mientras contaban con medidas de protección o esperaban su incorporación.

El porcentaje de solicitudes inadmitidas no significa que todas correspondieran a personas en riesgo inminente. Sin embargo, las organizaciones consideran que los datos muestran barreras administrativas que deben revisarse y que el cumplimiento de la sentencia requiere compromisos con recursos, capacidades técnicas, responsabilidades definidas y participación de la sociedad civil.

El protocolo especializado fue aprobado, pero falta garantizar su aplicación

Otra medida busca establecer un protocolo específico y especializado para investigar ataques contra personas defensoras de derechos humanos. La finalidad es que las autoridades consideren desde el inicio si una agresión está relacionada con la labor de la víctima, identifiquen patrones de violencia y eviten descartar esa línea sin una revisión adecuada.

De acuerdo con el pronunciamiento difundido en el 25 aniversario, la Fiscalía General de la República aprobó el protocolo el 14 de agosto de 2026. Sin embargo, las organizaciones reclamaron un plan de implementación con presupuesto, capacitación, responsables y plazos definidos.

La aprobación del documento no garantiza por sí sola que las fiscalías lo apliquen en las investigaciones. Para que la medida tenga efectos verificables, las autoridades deben precisar cómo capacitarán al personal, cómo supervisarán el cumplimiento de los criterios y qué indicadores utilizarán para medir la eficacia de las diligencias.

La sentencia también ordenó desarrollar un plan de capacitación para el personal de investigación y crear indicadores que permitan evaluar la efectividad del protocolo. El objetivo es que las investigaciones de ataques contra personas defensoras incorporen herramientas adecuadas para identificar posibles motivos vinculados con su actividad y evitar que se repitan deficiencias como las documentadas en el caso de Ochoa.

Protección de testigos y autonomía pericial, otros compromisos

Entre las medidas ordenadas por la Corte IDH también está crear e implementar un mecanismo de protección para testigos que intervengan en procedimientos penales. La resolución busca que quienes aportan información puedan hacerlo con garantías suficientes frente a posibles amenazas o represalias.

El tribunal ordenó, además, impulsar una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales, así como promover cambios a la legislación federal de protección a personas que intervienen en procedimientos penales. Estas medidas pretenden atender problemas institucionales que pueden afectar la calidad de las investigaciones y la seguridad de quienes participan en ellas.

El cumplimiento de estos compromisos exige más que presentar propuestas o documentos. Las organizaciones piden que se definan mecanismos de ejecución, responsables y plazos, de modo que pueda verificarse qué acciones se concretaron y cuáles continúan pendientes.

La campaña nacional y las reparaciones a la familia

La sentencia ordenó diseñar e implementar una campaña nacional para reconocer la labor de las personas defensoras de derechos humanos. La medida busca combatir la estigmatización y contribuir a que esa actividad sea reconocida como una parte fundamental de la defensa de derechos y de la rendición de cuentas.

En su pronunciamiento del 25 aniversario, las organizaciones también reclamaron el cumplimiento de medidas relacionadas con la atención médica y psicológica de las víctimas y la denominación de calles con el nombre de Digna Ochoa y Plácido en Misantla, Veracruz, y en la Ciudad de México.

La Corte IDH evaluó parte de estas reparaciones en su resolución de supervisión del 26 de junio de 2023. En materia de atención médica, reconoció avances, pero determinó que el cumplimiento era parcial y pidió información adicional sobre aspectos como la atención psicológica, los gastos de traslado y las deficiencias señaladas por los representantes de las víctimas.

En esa misma resolución, el tribunal revisó la publicación y difusión de la sentencia, el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas, la denominación de calles y el pago de indemnizaciones. Solicitó información complementaria para valorar el cumplimiento total de las medidas que todavía no podían darse por concluidas.

Una sentencia que busca cambiar la respuesta institucional

El contexto de riesgo continúa siendo una preocupación. Las organizaciones informaron que durante 2025 documentaron 43 asesinatos de personas defensoras en México y alertaron sobre amenazas, criminalización, vigilancia, desapariciones y otras agresiones contra quienes defienden derechos humanos, sus familias y sus comunidades. La cifra corresponde a la documentación de las organizaciones y no a un registro oficial único.