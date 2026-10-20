Contra la “ley mordaza” y por aumento salarial: trabajadores del IMSS protestan al exterior de Palacio Nacional

Trabajadores del IMSS protestan al exterior de Palacio Nacional. Crédito: Cuartoscuro

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Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acudieron al exterior de Palacio Nacional para entregar un pliego petitorio a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y realizar su propia ‘Mañanera de la Resistencia’ alternativa.

Pidieron un aumento salarial superior al 2.9%, la destitución del dirigente sindical Rafael Olivos y la derogación del artículo 136, que consideran una “ley mordaza” que les impide denunciar deficiencias en el IMSS.

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Rafael Soto, vocero del IMSS, acuso en entrevista con Azucena Uresti, que un operativo policial y vallas limitaron el acceso de los manifestantes al exterior del recinto.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) de la Ciudad de México ha negó tener un operativo especial por la protesta alrededor de Palacio Nacional. De acuerdo con las autoridades, los elementos fueron desplegados en calles aledañas al recinto “para no inhibir y permitir la libre expresión en el Zócalo”.

Grupo Fórmula cuestionó en enlace en vivo a un grupo de elementos policiacos reunido a las afueras del palacio, y si los trabajadores el IMSS, eran el motivo, respondieron al medio que era el despliegue rutinario. Este argumentó fue constatato por la SCC quien señaló a través de un comunicado que “las vallas popotillos y filtros de seguridad en el rencito, se encuentrean permanentemente en el lugar”.

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“La presencia de los polícias de la SCC es permanente en inmediaciones del Palacio y en el Centro Histórico como parte de las acciones de seguridad y vigilancia que se realizan en la zona”, explicó la agencia.

El día de mañana el IMSS tiene agendada una movilización que partirá desde Centro Médico Siglo XXI a las 15:00 horas, de acuerdo con reportes periodísticos, no todos los trabajadores participarán en la marcha, si no solo el grupo Los 37 más uno.

Sin embargo, los manifestantes que se reunieron al exterior de Palacio Nacional convocan a una manifestación nacional y a realizar un Congreso Nacional para informar sobre los avances en las mesas de diálogo entre el sindicato y las autoridades.

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Zoé Robledo “tiene” que presentar plan integral a trabajadores del IMSS: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su conferencia de prensa de hoy acerca de la petición que le hizo al director del IMSS, Zoé Robledo Arbusto, para presentar cinco puntos que solucionen las demandas de los trabajadores.

La presidenta señaló que Estados Unidos había expresado preocupaciones por un supuesto trato preferencial hacia las aerolíneas mexicanas frente a las estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El día de ayer me reuní con ellos. Hoy me voy a volver a reunir con el objetivo de hacer el mayor esfuerzo posible para beneficio de quienes se atienden en el IMSS y de médicas, médicos y en general del personal de salud”, dijo Sheinbaum.