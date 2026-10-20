Gran Premio de México induce a dos nuevas leyendas del automovilismo en el Muro de Honor 2026

Las figuras fueron inducidas este 2026 antes del GP de México. (Néstor Hernández | Infobae México)

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El Muro de Honor del automovilismo en México es un recinto permanente ubicado en la Torre de Control del Autódromo Hermanos Rodríguez. La instalación honorífica está integrada por 12 placas instaladas sobre una estructura de acero inoxidable para reconocer hasta 144 personalidades.

En este año se realizó la quinta edición del Muro de Honor y se incorporarán dos nuevas figuras del deporte motor tras inmortalizar a Tomás López Rocha y Gustavo del Campo en la edición 2025.

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Se reconoció a las dos figuras por su importancia en el automovilismo mexicano. (Néstor Hernández | Infobae México)

¿Quiénes llegaron al muro este 2026?

Alfonso Toledano fue piloto y promotor mientras Marco Tolama se consagró como una de las principales voces de la Fórmula 1 en México

Camino al Gran Premio de la Ciudad de México, los nombres de Alfonso Toledano y Marco Tolama vivirán para siempre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las leyendas del automovilismo mexicano fueron inmortalizadas en el Muro de Honor del Deporte Motor en México, bajo la representación de sus familiares en el evento que marca el arranque de los preparativos para la carrera de la Fórmula 1 en la CDMX.

Se reconoció a las dos figuras por su importancia en el automovilismo mexicano. (Néstor Hernández | Infobae México)

¿Cómo se eligió a los nuevos integrantes?

La convocatoria estuvo abierta del 17 de marzo al 15 de mayo y contempló a pilotos, ingenieros, constructores, directivos, promotores, periodistas, médicos, marshals y otros colaboradores del deporte motor en México.

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Los candidatos debían contar con al menos 10 años de trayectoria destacada o acreditar un mérito extraordinario en el automovilismo. La ceremonia de inducción se llevó a cabo este martes 20 de octubre a una semana para la celebración del Gran Premio de la Ciudad de México.

Se reconoció a las dos figuras por su importancia en el automovilismo mexicano. (Néstor Hernández | Infobae México)

Al día de hoy se han galardonado a 28 personalidades que han dejado huella en el deporte motor en México. Los nuevos integrantes fueron reconocidos con la inducción de su nombre grabado en el memorial del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Entre las personalidades que forman parte del recinto se encuentran: Ricardo Rodríguez, Pedro Rodríguez, Adrián Fernández, Jo Ramírez, Moisés Solana, Héctor Rebaque, Memo Rojas Sr., José Abed, Filiberto Jiménez, Freddy Tame Sr., Jorge Moctezuma, Enrique Contreras Sr., Rubén Novoa González, Tomás López Rocha y Gustavo del Campo.

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El piloto mexicano, Adrián Fernández, es parte de las leyendas del automovilismo mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 se disputará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera principal será el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

El programa comenzará el viernes 30 de octubre con las primeras sesiones de prueba. El sábado 31 se celebrará la tercera y última práctica libre, previo a la ronda de clasificación para ordenar la parrilla oficial para el Gran Premio de la Ciudad de México.

Para el domingo 1 de noviembre habrá un desfile de pilotos, se entonará el Himno Nacional México y habrá un escenario atiborrado con el regreso del piloto tapatío, Sergio Checo Pérez, en la carrera principal de la Fórmula Uno.

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México vivirá una nueva fecha llena de velocidad y lo mejor en el automovilismo profeisonal. (AP Foto/Fernando Llano, archivo)

Checo Pérez convivirá con su público en el Show Run de Paseo de la Reforma

Antes del fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México, Sergio Checo Pérez participará en un Show Run por Paseo de la Reforma. La exhibición será organizada por su nueva escudería, Cadillac Formula 1 Team, para marcar su retorno a la competencia de Fórmula Uno en la CDMX después de su ausencia en 2025.

El espectáculo se desarrollará el miércoles 28 de octubre a las 10:00 horas (tiempo de la Capital). Checo Pérez competirá por primera vez en México como piloto de Cadillac F1, equipo que debuta en el Gran Circo en esta temporada 2026.

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Será su décima participación en casa y su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez tras su última carrera mexicana en 2024. En sus nueve participaciones anteriores obtuvo dos podios, ambos en tercera posición, en 2021 y 2022.

Resultados de Checo Pérez en el Gran Premio de México

Sergio Pérez suma seis resultados entre los 10 primeros lugares de la parrilla corriendo para Sahara Force India, Racing Point y Red Bull Racing:

2015: octavo lugar con Sahara Force India .

2016: décimo sitio con Sahara Force India .

2017: séptimo escalón con Sahara Force India .

2018: abandono con Force India por problemas de frenos.

2019: séptimo cupo con Racing Point .

2020: no se disputó el Gran Premio de México .

2021: tercera posición con Red Bull Racing .

2022: tercera posición con Red Bull Racing .

2023: abandono con Red Bull Racing tras un incidente en la primera vuelta.

2024: 17.º lugar con Red Bull Racing.