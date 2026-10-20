México

Feria del Tamal, Pan y Chocolate 2026 llega a Xalapa: cuándo es, dónde se realiza y qué delicias probar

El Ayuntamiento de Xalapa organiza el evento del 30 de octubre al 1 de noviembre en el parque Juárez, donde se podrán disfrutar de bebidas y alimentos tradicionales

Mesa con conchas, pan de muerto, tamales, flores de cempasúchil y jarros con chocolate, frente a una plaza con carpas y banderas de papel picado.
Tamales, pan de muerto y chocolate de agua son los tres productos centrales del festival gastronómico en Xalapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ayuntamiento de Xalapa, a través de las direcciones de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura, organiza la Feria del Tamal, Pan y Chocolate 2026 del viernes 30 de octubre al lunes 1 de noviembre en el parque Juárez, de 10:00 a 21:00 horas.

Esta feria forma parte de un calendario más amplio de actividades por el Día de Muertos que la capital veracruzana extiende hasta el 2 de noviembre.

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La feria coincide ese mismo fin de semana con otros dos eventos en el mismo punto de la ciudad: la décima edición del Social Run de Día de Muertos, que reparte tamal, pan y chocolate gratis a los primeros 200 participantes inscritos, y la inauguración de la Ruta de Calaveras Monumentales, con 32 piezas de plástico reciclado intervenidas por artistas locales.

El Ayuntamiento de Xalapa invita a la población a consumir productos locales durante la temporada de Día de Muertos. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
El Ayuntamiento de Xalapa invita a la población a consumir productos locales durante la temporada de Día de Muertos. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Qué delicias disfrutar: la feria reúne a expositores de Xalapa, Xico, Naolinco y Coatepec

De acuerdo con el programa municipal, en la feria participan productores y comerciantes de Xalapa y de municipios cercanos como Xico, Naolinco y Coatepec.

La oferta gastronómica se concentra en tamales, pan dulce y chocolate de agua, los tres productos que dan nombre al festival.

La convocatoria oficial invita a “apoyar a las y los productores, emprendedores y comerciantes que fortalecen la economía” de la capital veracruzana.

Tamales de diferentes envolturas (hojas de maíz y plátano) apilados dentro de una vaporera de aluminio, con vapor blanco ascendiendo.
Productores de Xalapa, Xico, Naolinco y Coatepec participan con su oferta de tamales y pan dulce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ayuntamiento enmarca el evento en su estrategia de turismo gastronómico, la misma que semanas antes sostuvo al Festival del Chile Xalapeño, realizado los días 17 y 18 de octubre en el mismo parque Juárez con cerca de 50 expositores entre artesanías, gastronomía y bebidas.

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Dónde queda el parque Juárez y cómo llegar

El parque Juárez se ubica en Juan de la Luz Enríquez sin número, en el centro de Xalapa, frente al Palacio de Gobierno y a unos pasos de la Catedral Metropolitana.

Para quien se hospeda en el centro histórico, caminar hasta el parque toma entre 5 y 15 minutos.

Quien llegue en transporte público puede tomar cualquiera de las rutas de camión urbano que cruzan el centro, mientras que las aplicaciones de transporte privado operan sin problema dentro de la ciudad.

El parque Juárez de Xalapa será sede de la Feria del Tamal, Pan y Chocolate 2026, del 30 de octubre al 1 de noviembre. (Gobierno de Xalapa)
El parque Juárez de Xalapa será sede de la Feria del Tamal, Pan y Chocolate 2026, del 30 de octubre al 1 de noviembre. (Gobierno de Xalapa)

Para quien maneja, el estacionamiento en el centro es escaso por las calles estrechas y las pendientes pronunciadas, así que conviene usar los estacionamientos municipales cercanos al parque y completar a pie el último tramo.

Quien llegue desde el aeropuerto de Veracruz puede tomar un camión foráneo directo a la Estación Central de Autobuses de Xalapa (CAXA), en avenida 20 de Noviembre, trayecto de aproximadamente una hora con 34 minutos.

Desde CAXA, un taxi al centro y al parque Juárez toma unos 15 minutos adicionales.

El festival se realiza de 10:00 a 21:00 horas durante los tres días de actividades. (Instagram/@ayuntamientoxalapa)
El festival se realiza de 10:00 a 21:00 horas durante los tres días de actividades. (Instagram/@ayuntamientoxalapa)

El Social Run reparte pan y chocolate entre los primeros 200 corredores

El 30 de octubre, mismo día del arranque de la feria, Xalapa realiza también la edición especial de Día de Muertos del Social Run, bajo el nombre “Corriendo por el Bien de Xalapa”.

La salida es a las 18:45 horas desde el frente del Palacio Municipal, con una ruta recreativa de 5 kilómetros por la avenida Ávila Camacho, el retorno en “Tom Mix”, la calle Ignacio Zaragoza y el retorno en Primo Verdad.

La inscripción es gratuita y los participantes pueden vestir ropa alusiva a la tradición.

Pan de muerto, calaveras de chocolate, granos de café y tazas con bebidas humeantes sobre una mesa frente a una iglesia colonial.
El chocolate de agua servido en jarras de barro es una de las bebidas representativas del festival. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes figuren entre los primeros 200 registrados en el formulario de acceso recibirán chocolate caliente, tamal y pan dulce al finalizar el recorrido, según la invitación oficial del Ayuntamiento: “Al finalizar, disfruta de una convivencia con alimentos y bebidas, además de pan de muerto y chocolate, para celebrar juntas y juntos una de las tradiciones más representativas de nuestro país”.

Otras actividades en el calendario completo de Día de Muertos

La alcaldesa Daniela Griego Ceballos detalló que las actividades por el Día de Muertos comenzaron el 16 de octubre y se extienden hasta inicios de noviembre, con el propósito de preservar las tradiciones mexicanas y promover la convivencia familiar.

El 28 de octubre se realiza el desfile de catrinas, organizado por el Gobierno del Estado.

A partir del 26 de octubre comienza la intervención artística de las 32 calaveras monumentales que forman la Ruta de Calaveras, instaladas a lo largo de la calle Enríquez hasta el Palacio Municipal, con inauguración oficial prevista para el 30 de octubre.

La Ruta de Calaveras Monumentales integra 32 piezas elaboradas con plástico reciclado en el centro de la ciudad. (Instagram/@ayuntamientoxalapa)
La Ruta de Calaveras Monumentales integra 32 piezas elaboradas con plástico reciclado en el centro de la ciudad. (Instagram/@ayuntamientoxalapa)

Las piezas, de 1.70 metros de alto, fueron trabajadas por artistas plásticos, artistas visuales y estudiantes de carreras afines, y entre los tres primeros lugares del concurso se repartirá un premio de 30,000 pesos aportado por la iniciativa privada.

Para el 31 de octubre está programada la actividad “Moviendo el Esqueleto”, con la participación de grupos de zumba integrados por mujeres de distintos puntos de la ciudad.

“Todo relacionado con Día de Muertos, recordamos a nuestros fieles difuntos, a nuestros seres queridos que se despidieron antes que nosotros, pero que los llevamos en el corazón”, expresó Griego Ceballos.

Desde la terminal de autobuses de Xalapa, un taxi al parque Juárez toma alrededor de 15 minutos. (Instagram/@ayuntamientoxalapa)
Desde la terminal de autobuses de Xalapa, un taxi al parque Juárez toma alrededor de 15 minutos. (Instagram/@ayuntamientoxalapa)

El programa incluye altares comunitarios y el Xantolo en el Barrio Xallitic

El Ayuntamiento instaló un altar principal en los bajos del Palacio Municipal y promueve muestras de ofrendas en distintos centros comunitarios de la ciudad.

La Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) suma a este calendario el programa estatal de Día de Muertos, vigente del 27 de octubre al 2 de noviembre en distintos espacios culturales.

Dulces de chocolate, calaveras decoradas, fiesta tradicional, ofrenda mexicana, azúcar, cultura ancestral, celebración, altar de muertos, artesanía – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las direcciones de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura coordinan la organización del festival. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las actividades paralelas de esa programación estatal destaca “Entre huellas y cempasúchil”, un altar comunitario dedicado a mascotas que se presenta por primera vez el 27 de octubre en la UMA Santuario de Vida Silvestre Naturalia.

Además del Circuito Cultural de Xalapa, habrá altares dedicados a regiones como el Papaloapan, la Huasteca y Los Tuxtlas en el Centro Histórico de la ciudad.

Las autoridades también hacen un llamado a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones preventivas ante las condiciones meteorológicas de la temporada

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