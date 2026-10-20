En plena negociación con EEUU, Ebrard comparece a puerta cerrada en el Senado ante comisiones del T-MEC

La reunión privada del secretario de Economía con legisladores clave abre interrogantes sobre los términos en que el gobierno mexicano gestiona la revisión del tratado comercial con sus socios de América del Norte

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llegó este martes 20 de octubre a las instalaciones del Senado para reunirse en privado con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y con las comisiones de Economía y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC, ante las que comparecerá a puerta cerrada.

¿Qué es lo que se sabe de la comparecencia?

De acuerdo con la agenda difundida por la Coordinación de Comunicación Social el Senado, la reunión está programada a las 10:00 horas en el Sótano 1.

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Formato: privado, sin acceso para medios.

Participantes: la Jucopo y las comisiones de Economía y del T-MEC.

Marco: análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Parte de la glosa del Segundo Informe

El republicano afirmó el lunes 19 de octubre que el pacto buscaría disminuir el saldo negativo estadounidense, que superó los USD 196 mil millones en 2025, sin precisar sus alcances ni relación con el T-MEC (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, informó que las comparecencias del gabinete iniciarían el 5 de octubre y que la de Ebrard estaba prevista para el 20 de octubre. El calendario contempla participaciones ante el pleno, comisiones y la Jucopo, algunas a puerta cerrada, lo que generó cuestionamientos de legisladores de oposición.

El contexto: negociaciones con Estados Unidos

Mientras el presidente estadounidense anuncia avances en la reducción del déficit bilateral, que superó los 196 mil millones de dólares en 2025, los aranceles al acero, aluminio y vehículos siguen en pie y generan fricciones diplomáticas entre ambos gobiernos. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes 19 de octubre, durante un mitin en Kansas, que ambos países están “muy cerca de cerrar un gran acuerdo” para reducir el déficit comercial de su país con México, según reportes de medios nacionales. Los reportes indican que ese déficit superó los 196 mil millones de dólares en 2025. Trump mencionó una cifra de 150 mil millones y planteó que podría bajar hasta cero. El mandatario no detalló el contenido del acuerdo ni si se vincula con el T-MEC. Ese mismo lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que habló con Trump sobre una posible mayor compra de gas natural estadounidense.

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Lo que dijo Sheinbaum: “muy cerca”, pero con temas pendientes

La mandataria señala que persisten asuntos pendientes en las conversaciones y descarta un pacto definitivo, mientras busca disminuir los gravámenes sobre autos, acero y aluminio sin aceptar medidas contrarias a las leyes nacionales

Este martes, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que México y Estados Unidos están “muy cerca” de un acuerdo comercial, aunque aclaró que aún hay temas sin resolver y que el pacto final no se ha concretado. Explicó que su objetivo es reducir al máximo los aranceles a vehículos, acero y aluminio, y evitar nuevos gravámenes. Detalló que Estados Unidos plantea bajar el arancel a cambio de solicitudes concretas a México. La presidenta indicó que no se negociará nada fuera de la Constitución y las leyes, ni algo que afecte la economía o el empleo. También dijo percibir buena actitud del Gobierno estadounidense, en la Secretaría de Comercio y en el área de tratados comerciales. Al pedirle un porcentaje de avance, respondió que es difícil asignarlo, aunque sostuvo que “se ha avanzado bastante”.