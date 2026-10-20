México

Concierto de Caifanes por el EZLN sí tendrá costo: fecha, venta de boletos, sede y artistas invitados

La presentación reunirá a otros cantantes, además los artistas no recibirán pago y lo recaudado apoyará la organización de la Gira por la Vida

Saúl Hernández, con camisa negra y guitarra, canta en un micrófono. La imagen se superpone con texto "+133 MIL DESAPARECIDOS MADRES" y fotos de personas desaparecidas
Saúl Hernández, líder de Caifanes, se presenta en concierto mientras la imagen se fusiona con un mensaje de protesta por los más de 133 mil desaparecidos y sus madres. (Instagram: Caifanes / Especial Infobae)
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Caifanes ofrecerá un concierto a beneficio de la Gira por la Vida del EZLN en la Ciudad de México. A diferencia de versiones iniciales que apuntaban a una supuesta presentación gratuita, el nuevo cartel confirma que el acceso será con boleto para recaudar recursos destinados a los colectivos de madres y familias buscadoras.

La nueva información aparece en una publicación difundida por el actor Diego Luna en Instagram. El mensaje anuncia el concierto como parte de la Gira por la Vida y pide sumar apoyo para que un contingente zapatista viaje a la capital y se reúna con las madres buscadoras.

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“Queremos ayudarlas a que lleguen a este encuentro”, señala el texto compartido por Luna. La publicación sostiene que la presentación busca colocar en el centro “la reunión, el encuentro”, como parte de las exigencias de quienes buscan a familiares desaparecidos.

El cartel también precisa que los recursos obtenidos no se destinarán al pago de los artistas, productores u organizadores. Según el anuncio, el dinero recaudado será entregado a los comités encargados de organizar la Gira por la Vida.

Caifanes comparte escenario con Ely Guerra, Vivir Quintana y Meme del Real

Además de Caifanes, el concierto reunirá a Vivir Quintana, Ely Guerra, Kevin Kaarl, Meme del Real y un contingente de músicos jaraneros. El cartel identifica el acto como “Concierto por un abrazo” y lo presenta como un evento a beneficio de la Gira por la Vida.

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Vivir Quintana ha colocado en el centro de su trabajo musical las violencias contra las mujeres y la exigencia de justicia. Ely Guerra se suma al programa junto con Meme del Real, integrante de Café Tacvba, y Kevin Kaarl, cantautor originario de Chihuahua.

El anuncio también contempla la participación de un contingente jaranero. La presencia de estos músicos apunta a ampliar el formato del concierto con sonoridades vinculadas al son jarocho y a expresiones comunitarias.

En el texto difundido por Diego Luna se lee que el objetivo es apoyar la logística del viaje de los colectivos. “Nadie cobra”, indica el mensaje sobre el trabajo de quienes participan en el esfuerzo para realizar el concierto.

Sede y fecha de compra para los boletos

El show se realizará el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 20:30 horas, en el Teatro Metropólitan. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster desde este 23 de octubre, aunque hasta ahora no se informa el precio de las entradas ni las secciones que estarán habilitadas.

El Teatro Metropólitan se ubica en la calle Independencia 90, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. El concierto está programado para las 20:30 horas del 18 de noviembre y llevará al escenario a seis proyectos y artistas anunciados hasta ahora.

El mensaje convoca a que “quepa la mayor cantidad de gente posible” dentro de la iniciativa organizada por el Colectivo por un Abrazo.

El objetivo declarado es promover un encuentro entre la delegación zapatista y los colectivos de búsqueda. El EZLN prevé viajar a la Ciudad de México como parte de la Gira por la Vida, capítulo México, una agenda que busca reuniones con organizaciones sociales, pueblos originarios y familiares de personas desaparecidas.

El viaje tiene como prioridad el encuentro con las buscadoras. La delegación contempla trasladarse a la zona del Ajusco para realizar las actividades que acuerde con los colectivos.

La visita zapatista ocurre en medio de la crisis de desapariciones en México. Los registros oficiales superan las 133,000 personas desaparecidas y no localizadas en el país.

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