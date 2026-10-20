México

¿Eiza González vuelve a las telenovelas? La actriz de Hollywood responde sobre trabajar nuevamente en México

La intérprete sorprendió al hablar de sus planes profesionales y recordó con cariño uno de sus personajes más emblemáticos

Cast member Eiza Gonzalez attends a premiere for the film 'Mike & Nick & Nick & Alice' in Santa Monica, California, U.S., March 24, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Cast member Eiza Gonzalez attends a premiere for the film 'Mike & Nick & Nick & Alice' in Santa Monica, California, U.S., March 24, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
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Eiza González volvió a la Ciudad de México por motivos de trabajo y despertó la curiosidad sobre una posible vuelta a las telenovelas. Durante un encuentro con la prensa, la actriz habló de su visita, de sus proyectos en el extranjero y de la posibilidad de regresar a la ficción mexicana que marcó sus primeros años en la televisión. Aunque no anunció una nueva producción, dejó abierta la posibilidad de trabajar nuevamente en el país.

“Por el momento no lo tengo planeado”, respondió cuando le preguntaron si aceptaría participar en una telenovela. Sin embargo, enseguida aclaró que mantiene las puertas abiertas: “Saben que a mí me encanta venir a México y siempre vengo a trabajar y si hay oportunidad siempre vengo, así que me encantaría”. Sus palabras no confirman un regreso inmediato, pero sí muestran su disposición a considerar una propuesta que le resulte atractiva.

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La actriz también aprovechó la conversación para expresar el cariño que siente por su país. “Yo soy feliz de poder representar a mi país en otro país”, comentó al hablar de su trayectoria internacional. Su visita estuvo acompañada de momentos cotidianos en la capital, donde disfrutó de la gastronomía y de uno de sus barrios más conocidos. Por ahora, el misterio sobre su próximo proyecto en México continúa.

¿Qué dijo Eiza González sobre volver a las telenovelas?

Eiza Gonzalez poses for a portrait before attending the latest Ralph Lauren collection in Manhattan, New York City, U.S., September 9, 2026. REUTERS/Caitlin Ochs
Eiza Gonzalez poses for a portrait before attending the latest Ralph Lauren collection in Manhattan, New York City, U.S., September 9, 2026. REUTERS/Caitlin Ochs

La pregunta sobre su posible regreso a los melodramas fue una de las más llamativas del encuentro. Eiza fue clara al señalar que no tiene contemplado participar en una telenovela en este momento, aunque tampoco descartó la idea.

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La intérprete conoce bien ese formato, pues comenzó a ganar popularidad entre el público mexicano gracias a sus trabajos en televisión. Con el paso de los años, su carrera se ha extendido al cine internacional, donde ha participado en distintas producciones. Por eso, una eventual vuelta a las telenovelas despertaría interés entre quienes recuerdan sus primeros papeles.

La actriz únicamente manifestó su entusiasmo por trabajar en México cuando se presente la ocasión.

De la colonia Roma al Festival de Cine de Londres: así vive su etapa internacional

Eiza González- (Instagram)
Eiza González- (Instagram)

Durante su estancia en la capital, Eiza contó que aprovechó para salir a comer y caminar por la colonia Roma. “Hoy me fui a comer unos tacos deliciosos, fui a comer, caminar la Roma que está divina. La verdad es que la ciudad está hermosa”, compartió con una sonrisa. Sus comentarios reflejaron el gusto por reencontrarse con los rincones de la ciudad y disfrutar de la gastronomía mexicana.

La visita también coincidió con una etapa de promoción cinematográfica. Al hablar de su experiencia en el Festival de Cine de Londres, la actriz recordó que disfrutó presentar una película a la que tiene especial cariño. “Estuvo increíble, la verdad”, expresó, antes de añadir que fue “muy padre poder ir a promocionar esa película que quiero tanto”. También agradeció las muestras de apoyo que recibe en eventos internacionales, incluido el Festival de Moda de Nueva York, mencionado durante la conversación.

Eiza no reveló cuál es el proyecto que la llevó a México ni ofreció detalles adicionales sobre sus próximos compromisos. Sí dejó claro que valora la oportunidad de representar al país fuera de sus fronteras y que disfruta volver siempre que su agenda se lo permite. Entre la promoción cinematográfica y sus visitas a la capital, la actriz continúa desarrollando una carrera que conecta al público mexicano con sus proyectos internacionales.

Nicky sigue presente y Eiza comparte su felicidad personal

eduardo yañez actor
MEXICO, DF, 30AGOSTO2012.- Los actores Sebastian Ruli, Eiza González, Erika Buenfil y Eduardo Yañez, forman parte del elenco de "Amores Verdaderos" producción de Nicandro Díaz y que fue presentada el día de hoy en la instalaciones de Televisa San Angel. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ / CUARTOSCURO.COM

Otro de los temas que surgieron durante el encuentro fue Nicky, el personaje que interpretó en una etapa anterior de su carrera y que continúa circulando entre los seguidores de la ficción televisiva.

Al escuchar la pregunta sobre el renovado interés por ese papel, Eiza reaccionó con entusiasmo: “Amo a Nicky, veo que sale en todos lados”.

También reconoció que sus seguidores la etiquetan en publicaciones relacionadas con la novela y aseguró: “Me encanta ver la novela, me encanta que la amen”.

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