“El Primito” pide amparo para evitar su extradición a EEUU: el líder del CJNG sigue prófugo

César Morfín Morfín, “El Primito”, permanece prófugo y promovió un amparo para evitar una eventual extradición a Estados Unidos. (Departamento del Tesoro EEUU)

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César Morfín Morfín, alias “El Primito”, identificado por autoridades estadounidenses como líder de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tamaulipas, recurrió a un amparo para intentar evitar una eventual extradición a Estados Unidos, aunque hasta el momento permanece en libertad y no ha sido detenido.

El recurso fue presentado ante el Juzgado Primero de Distrito en Tamaulipas, dentro del expediente 1825/2025, y plantea la posibilidad de que Morfín Morfín sea aprehendido en cualquier momento.

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De acuerdo con la resolución emitida el pasado 9 de octubre, el juez negó la ampliación de la demanda solicitada por “El Primito”, pero concedió una suspensión de plano, con la que temporalmente se frena su entrega a un gobierno extranjero en caso de que sea detenido.

La medida no significa que el líder criminal haya sido capturado ni que exista una resolución definitiva que impida una eventual extradición. Se trata de una protección judicial de carácter temporal ante los actos que el promovente considera que podrían afectarlo.

¿Quién es “El Primito”?

César Morfín Morfín fue identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo sancionó en 2025, como uno de los principales operadores criminales vinculados con el CJNG en Tamaulipas.

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“El Primito” fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2025 por sus presuntos vínculos con el CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la autoridad estadounidense, “El Primito” encabezaba originalmente una facción del Cártel del Golfo, organización que posteriormente habría incorporado al CJNG debido a su relación con Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder del grupo criminal.

Las autoridades estadounidenses lo han relacionado con actividades de tráfico y distribución de diversas drogas, entre ellas fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana, con operaciones dirigidas hacia Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro también lo señaló por su presunta participación en la adquisición de precursores químicos provenientes de China, utilizados para la producción de fentanilo y metanfetamina.

Además, las autoridades estadounidenses han descrito a “El Primito” como un hombre que mantiene un estilo de vida relacionado con vehículos de lujo y animales exóticos.

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Del narcotráfico al robo de combustible

Las actividades atribuidas a la estructura de “El Primito” no se limitarían al tráfico de drogas.

La estructura atribuida a “El Primito” también habría incursionado en el robo y tráfico ilegal de hidrocarburos en Tamaulipas. Crédito: El Economista

En mayo del año pasado comenzaron a difundirse señalamientos sobre un presunto giro de sus operaciones hacia el huachicol y el tráfico ilegal de hidrocarburos, aprovechando la infraestructura fronteriza entre Tamaulipas y Texas.

De acuerdo con esas investigaciones, el líder regional del CJNG habría adquirido crudo robado a trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a integrantes de otras estructuras criminales.

La organización también habría obtenido recursos mediante el cobro de cuotas a camiones utilizados para transportar crudo hacia Estados Unidos a través de los puentes fronterizos de Tamaulipas.

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El esquema presuntamente involucraba a distintos operadores. Algunos se encargarían de falsificar documentación aduanera para facilitar el traslado del combustible, mientras que otros habrían creado empresas fachada para introducir el producto robado al mercado legal y comercializarlo en estaciones de servicio.

Esta diversificación habría permitido que la estructura asociada con “El Primito” mantuviera fuentes de ingresos adicionales a las obtenidas mediante el tráfico de drogas.

Una protección ante una eventual captura

Mientras las autoridades continúan identificándolo como uno de los objetivos del combate al crimen organizado en Tamaulipas, Morfín Morfín permanece prófugo.

El amparo representa así un movimiento jurídico anticipado ante la posibilidad de que sea localizado y detenido. La suspensión de plano concedida por el juez establece, de manera temporal, una protección frente a su eventual entrega a otro gobierno.

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El caso continuará en los tribunales mientras se determina el alcance de la protección solicitada por “El Primito” y las autoridades mantienen las investigaciones en su contra.

Por ahora, César Morfín Morfín no se encuentra detenido, pero su nombre permanece en la mira de autoridades mexicanas y estadounidenses por los diversos delitos que se le atribuyen y por su presunta posición dentro de la estructura del CJNG en Tamaulipas.