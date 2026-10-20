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México suma victorias y coloca a sus primeros representantes en cuartos de final del Panamericano de Boxeo Puebla 2026

Cuatro pugilistas mexicanos volverán al cuadrilátero este martes 20 de octubre, con la mira puesta en avanzar en sus respectivas categorías

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La selección mexicana de boxeo consiguió resultados positivos en la segunda jornada del Campeonato Panamericano Continental Élite de Boxeo Puebla 2026, con una victoria que le permitió a Valeria Amparán instalarse en los cuartos de final y el avance de Santiago Montalvo por walkover.

La actividad de este lunes 19 de octubre se llevó a cabo en el Gimnasio Miguel Hidalgo, donde se programaron 25 combates distribuidos en dos sesiones.

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En la rama femenil, Valeria Amparán, representante de la categoría de 51 kilogramos, derrotó por decisión dividida a la dominicana Esther Jiménez para asegurar su lugar en los cuartos de final. En la rama varonil, Santiago Montalvo avanzó en la división de 60 kilogramos luego de que el barbadense Abishai Jean-Baptiste no cumpliera con el peso establecido para la pelea.

No todos los representantes nacionales corrieron con la misma suerte. Paula Hernández perdió por decisión unánime ante la brasileña Rebeca Santos en los 60 kilogramos, mientras que José González, de la categoría de 55 kilogramos, cayó por decisión dividida frente a Michael Douglas, también de Brasil.

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¿Qué mexicanos pelearán este martes en el Panamericano de Boxeo?

El campeonato, organizado por la Confederación Panamericana de Boxeo (CBP), continuará este martes 20 de octubre con su tercera jornada, en la que cuatro pugilistas mexicanos tendrán actividad.

En la rama femenil, Guadalupe Torres enfrentará a la estadounidense Alyssa Mendoza en los cuartos de final de la categoría de 57 kilogramos. Por su parte, Darianne Hernández, de los 65 kilogramos, se medirá con la también estadounidense Marie Rosendo en la ronda preliminar.

En la rama varonil, Hugo Barrón combatirá contra el panameño Cristofer Filos en los 65 kilogramos, mientras que Hugo Padilla se enfrentará al canadiense Parminder Pannu en la división de 75 kilogramos.

Puebla 2026, el inicio del camino rumbo a Lima 2027

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El Campeonato Panamericano Continental Élite de Boxeo Puebla 2026 representa el inicio del proceso clasificatorio rumbo a Lima 2027. Por ello, los combates del certamen son parte del camino que los pugilistas de la región deberán recorrer para buscar su lugar en la máxima competencia multideportiva del continente.

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