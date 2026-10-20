Por qué el Vaquero Navarrete puede hacer historia si vence a O’Shaquie Foster y unifica los títulos mundiales de las 130 libras

Vaquero Navarrete es uno de los campeones más sólidos del boxeo mexicano en los últimos años (Instagram | worldboxingorg)

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Emanuel “Vaquero” Navarrete se enfrentará a O’Shaquie Foster el próximo sábado 24 de octubre en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, en una pelea en la que tendrá la oportunidad de hacer historia.

El pugilista del Estado de México expondrá sus cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 130 libras, mientras que el estadounidense pondrá en juego el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en un combate de unificación.

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El Vaquero es campeón superpluma de la OMB y FIB (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vaquero Navarrete cerca de hacer historia

Emanuel Navarrete aspira a ampliar su legado entre los grandes campeones mexicanos si logra reunir los tres títulos mundiales de la categoría superpluma.

El peleador mexicano ya forma parte de un grupo de figuras aztecas que conquistaron campeonatos mundiales en tres divisiones distintas. En esa lista aparecen Julio César Chávez, Erik Terrible Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez y Canelo Álvarez.

La posibilidad de que Navarrete unifique los tres cinturones de las 130 libras lo colocaría ante una marca que solo Canelo Álvarez alcanzó durante la era de los cuatro organismos.

El mexicano busca los tres títulos superpluma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tapatío completó aquella unificación en noviembre de 2021, cuando venció por nocaut técnico a Caleb Plant y reunió todos los campeonatos de la división.

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¿Cómo llega el Vaquero Navarrete?

Emanuel “Vaquero” Navarrete llega tras haberse convertido en campeón mundial unificado de peso superpluma tras vencer por nocaut técnico a Eduardo “Sugar” Núñez el 28 de febrero de 2026, en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

Navarrete retuvo el cinturón de la OMB y sumó el de la FIB luego de que la pelea terminó en el round 11 por recomendación médica. Núñez presentó un corte grave e inflamación en el ojo derecho, por lo que el combate no continuó.

Con 31 años, Navarrete cuenta con una marca casi perfecta de 40 victorias, 33 de ellas por la vía del nocaut, dos derrotas y un solo empate.

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Emanuel "Vaquero" Navarrete, con heridas visibles, y Óscar "Sugar" Núñez comparten un momento tras su reñida pelea de boxeo, con un promotor en segundo plano. (IG/ @matchroomboxing)

La resiliencia de Navarrete

Como ocurre con muchos boxeadores mexicanos, el acceso de Emanuel Navarrete, el Vaquero, al profesionalismo estuvo marcado por dificultades. Desde niño trabajó como albañil para ayudar a cubrir los gastos de su familia, sin renunciar a su aspiración de llegar a la élite del deporte de los puños.

Durante años combinó extensas jornadas laborales con entrenamientos exigentes, en busca de cumplir la meta de convertirse en campeón mundial.

La recompensa llegó en diciembre de 2018, cuando sorprendió al boxeo al derrotar al ghanés Isaac Dogboe y conquistar el cinturón supergallo de la OMB.

Después defendió esa corona en varias ocasiones, subió de división y añadió campeonatos en peso pluma y superpluma, resultados que lo ubicaron entre los mexicanos más destacados de la actualidad.

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Fotos:Getty Images

¿Quién es O’Shaquie Foster y cómo llega a la pelea?

O’Shaquie “Ice Water” Foster es un boxeador estadounidense originario de Orange, Texas. Compite en la división superpluma y suma 25 victorias, 12 de ellas por nocaut, y tres derrotas. Su estilo se apoya en la distancia, la defensa y el contragolpe. Es campeón mundial superpluma del CMB en su segunda etapa con el cinturón, luego de recuperarlo ante el brasileño Robson Conceição en noviembre de 2024.

Su última pelea fue el 30 de mayo de 2026, cuando derrotó a Raymond Ford por decisión mayoritaria en el Fertitta Center de Houston, Texas. Foster retuvo el título del CMB tras 12 rounds, con tarjetas de 118-110 y 116-112 a su favor, mientras un juez vio empate 114-114. El resultado llevó su récord a 25-3, con 12 triunfos por nocaut.

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