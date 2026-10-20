México Deportes

Por qué el Vaquero Navarrete puede hacer historia si vence a O’Shaquie Foster y unifica los títulos mundiales de las 130 libras

El boxeador mexiquense pondrá en juego los títulos de peso superpluma de la FIB y la OMB

Vaquero Navarrete es uno de los campeones más sólidos del boxeo mexicano en los últimos años (Instagram | worldboxingorg)
Vaquero Navarrete es uno de los campeones más sólidos del boxeo mexicano en los últimos años (Instagram | worldboxingorg)
Guardar

Emanuel “Vaquero” Navarrete se enfrentará a O’Shaquie Foster el próximo sábado 24 de octubre en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, en una pelea en la que tendrá la oportunidad de hacer historia.

El pugilista del Estado de México expondrá sus cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 130 libras, mientras que el estadounidense pondrá en juego el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en un combate de unificación.

PUBLICIDAD

Un boxeador sin camiseta lleva un sombrero de vaquero y sostiene un cinturón de campeonato con los brazos en alto.
El Vaquero es campeón superpluma de la OMB y FIB (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vaquero Navarrete cerca de hacer historia

Emanuel Navarrete aspira a ampliar su legado entre los grandes campeones mexicanos si logra reunir los tres títulos mundiales de la categoría superpluma.

El peleador mexicano ya forma parte de un grupo de figuras aztecas que conquistaron campeonatos mundiales en tres divisiones distintas. En esa lista aparecen Julio César Chávez, Erik Terrible Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez y Canelo Álvarez.

La posibilidad de que Navarrete unifique los tres cinturones de las 130 libras lo colocaría ante una marca que solo Canelo Álvarez alcanzó durante la era de los cuatro organismos.

Dos boxeadores vistos de perfil se miran de cerca mientras llevan cinturones de campeonato sobre sus hombros.
El mexicano busca los tres títulos superpluma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tapatío completó aquella unificación en noviembre de 2021, cuando venció por nocaut técnico a Caleb Plant y reunió todos los campeonatos de la división.

PUBLICIDAD

¿Cómo llega el Vaquero Navarrete?

EmanuelVaqueroNavarrete llega tras haberse convertido en campeón mundial unificado de peso superpluma tras vencer por nocaut técnico a Eduardo “Sugar” Núñez el 28 de febrero de 2026, en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

Navarrete retuvo el cinturón de la OMB y sumó el de la FIB luego de que la pelea terminó en el round 11 por recomendación médica. Núñez presentó un corte grave e inflamación en el ojo derecho, por lo que el combate no continuó.

Con 31 años, Navarrete cuenta con una marca casi perfecta de 40 victorias, 33 de ellas por la vía del nocaut, dos derrotas y un solo empate.

Emanuel Navarrete con el ojo y la cara hinchados y sangre, junto a Óscar Núñez con sombrero de vaquero y camiseta azul, con un hombre al fondo
Emanuel "Vaquero" Navarrete, con heridas visibles, y Óscar "Sugar" Núñez comparten un momento tras su reñida pelea de boxeo, con un promotor en segundo plano. (IG/ @matchroomboxing)

La resiliencia de Navarrete

Como ocurre con muchos boxeadores mexicanos, el acceso de Emanuel Navarrete, el Vaquero, al profesionalismo estuvo marcado por dificultades. Desde niño trabajó como albañil para ayudar a cubrir los gastos de su familia, sin renunciar a su aspiración de llegar a la élite del deporte de los puños.

Durante años combinó extensas jornadas laborales con entrenamientos exigentes, en busca de cumplir la meta de convertirse en campeón mundial.

La recompensa llegó en diciembre de 2018, cuando sorprendió al boxeo al derrotar al ghanés Isaac Dogboe y conquistar el cinturón supergallo de la OMB.

Después defendió esa corona en varias ocasiones, subió de división y añadió campeonatos en peso pluma y superpluma, resultados que lo ubicaron entre los mexicanos más destacados de la actualidad.

Óscar Valdez vs El ‘Vaquero’ Navarrete,
Fotos:Getty Images

¿Quién es O’Shaquie Foster y cómo llega a la pelea?

O’Shaquie “Ice Water” Foster es un boxeador estadounidense originario de Orange, Texas. Compite en la división superpluma y suma 25 victorias, 12 de ellas por nocaut, y tres derrotas. Su estilo se apoya en la distancia, la defensa y el contragolpe. Es campeón mundial superpluma del CMB en su segunda etapa con el cinturón, luego de recuperarlo ante el brasileño Robson Conceição en noviembre de 2024.

Su última pelea fue el 30 de mayo de 2026, cuando derrotó a Raymond Ford por decisión mayoritaria en el Fertitta Center de Houston, Texas. Foster retuvo el título del CMB tras 12 rounds, con tarjetas de 118-110 y 116-112 a su favor, mientras un juez vio empate 114-114. El resultado llevó su récord a 25-3, con 12 triunfos por nocaut.

Temas Relacionados

Vaquero NavarreteO’Shaquie FosterBoxeoEmanuel Navarretemexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Avena con agua o con leche: cuál es la diferencia en sabor y nutrientes

Elegir agua o leche para cocinar la avena no es solo cuestión de gusto, ya que cada opción ofrece beneficios distintos para quienes buscan cuidar su peso, digestión o ingesta de proteína

Avena con agua o con leche: cuál es la diferencia en sabor y nutrientes

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de octubre? Retrasos en la Línea 2 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de octubre? Retrasos en la Línea 2 del STC

Nietos de José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete preparan una noche de mariachi en Chapultepec

Dos herederos de la canción mexicana ofrecerán funciones en la Ciudad de México

Nietos de José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete preparan una noche de mariachi en Chapultepec

“Los vamos a extrañar”: Checo Pérez pide disfrutar la Fórmula 1 en México antes de que sea demasiado tarde

El piloto tapatío también habló sobre el final de su carrera en la máxima categoría del automovilismo

“Los vamos a extrañar”: Checo Pérez pide disfrutar la Fórmula 1 en México antes de que sea demasiado tarde

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 20 de octubre: Frente frío no. 2 generará lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 20 de octubre: Frente frío no. 2 generará lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

Arresto de “El Mayo” Zambada en EEUU: FBI confirma que tiene registros, pero rechaza divulgarlos

La millonaria cifra que Emma Coronel podría ganar en su demanda contra Penguin Random House por libro de Anabel Hernández

La súplica del hijo del único campesino que continúa secuestrado por La Familia Michoacana en Guerrero: “Tráiganmelo con vida”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

ENTRETENIMIENTO

Nietos de José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete preparan una noche de mariachi en Chapultepec

Nietos de José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete preparan una noche de mariachi en Chapultepec

Muere Carlos Miguel Suárez Soto: el actor que dejó Televisa tras sufrir un secuestro y terminó vendido tacos

El pantano vuelve a la pantalla grande: Shrek tendrá reestreno en México

Paolita Suárez y Karina Torres piden disculpas a Mariana Ochoa tras críticas por su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026

Pimpinela habla de la polémica con Manelyk y admite su error tras salir de La Granja VIP 2026

DEPORTES

México suma victorias y coloca a sus primeros representantes en cuartos de final del Panamericano de Boxeo Puebla 2026

México suma victorias y coloca a sus primeros representantes en cuartos de final del Panamericano de Boxeo Puebla 2026

Porto vs PSV: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el partido de la Champions League de Santiago Giménez

Definida la Serie Mundial: quiénes serán los mexicanos que disputarán el título de la temporada 2026 en la MLB

“Los vamos a extrañar”: Checo Pérez pide disfrutar la Fórmula 1 en México antes de que sea demasiado tarde

PSG vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México