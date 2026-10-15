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Técnico de Santiago Gimenez lo respalda tras fallar una oportunidad de gol contra el Betis en la Champions League: “Nos dio lo que necesitábamos”

Santi disputó únicamente 11 minutos tras ingresar desde el banco

Santiago Gimenez ingresó en los últimos minutos del partido entre el Real Betis y el Porto y tuvo dos oportunidades de gol (REUTERS)
Santiago Gimenez ingresó en los últimos minutos del partido entre el Real Betis y el Porto y tuvo dos oportunidades de gol (REUTERS)
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Francesco Farioli, entrenador del Porto y de Santiago Gimenez, respaldó al delantero mexicano, tras fallar una oportunidad de gol en los último minutos del partido contra el Real Betis correspondiente a la jornada número 2 de la Champions League.

Santi disputó únicamente 11 minutos tras ingresar desde el banco en el encuentro ante el Betis y, en ese lapso, acertó dos remates al arco y completó la totalidad de sus pases.

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El estadio La Cartuja fue sede del cruce entre el conjunto español y el equipo portugués, disputado ayer, con triunfo bético por 3 a 2.

“El día de hoy Santiago tuvo un impacto positivo. El tuvo si no me equivoco dos buenas oportunidades en los pocos minutos que jugó en una de ellas el portero hizo un milagro. Así que hoy entró y nos dio lo que necesitamos, no solo ofensivamente sino también para el equipo. Es un jugador que llegó en los últimos días, así que necesita trabajar, necesita entrenar, mejorar, encontrar su forma física, y seguro que nos va a ayudar”

Santiago Gimenez jugó 5 minutos del partido

El Real Betis venció 3-2 al Porto en un partido de Champions League disputado en La Cartuja, en el regreso del club sevillano a la máxima competición europea tras 21 años de ausencia. Isco convirtió el penal decisivo en los minutos finales, luego de que un desborde del canterano Ángel Ortiz provocó la falta dentro del área, confirmada por el VAR.

El conjunto bético se adelantó en el marcador con un disparo al ángulo de Abde al inicio del segundo tiempo. Antes, en el primer tiempo, un gol de Alan Varela había sido anulado por una mano tras la revisión del VAR. El Porto empató al minuto 40 con un tiro libre de Gabri Veiga que sorprendió al portero Valles.

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Con el ingreso de refuerzos desde la banca, el delantero español Samu asistió el 1-2 a favor del Porto apenas cinco minutos después de entrar, al minuto 62. El Betis respondió con otro cambio de banquillo: Cucho Hernández anotó el empate a dos con un disparo cruzado que restableció la igualdad antes del desenlace.

El delantero mexicano Santiago Giménez inició el partido en la banca y entró en los minutos finales en busca del empate para el Porto. Recibió un balón al centro del área y remató, pero el portero Valles respondió con una atajada que selló la victoria para el Betis. Nelson Deossa, mediocampista colombiano con pasado en la Liga MX, permaneció en el banquillo durante gran parte del encuentro.

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