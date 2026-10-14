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Selección Mexicana esperará el regreso de Raúl Jiménez tras operación de rodilla: el mensaje de aliento que Duilio Davino dedicó al delantero

El delantero de los Wolves pasará por el quirófano y la recuperación lo alejará de las canchas por tres meses

Selección Mexicana esperará el regreso de Raúl Jiménez tras operación de rodilla: el mensaje de aliento que Duilio Davino dedicó al delantero (REUTERS/Raquel Cunha)
Selección Mexicana esperará el regreso de Raúl Jiménez tras operación de rodilla: el mensaje de aliento que Duilio Davino dedicó al delantero (REUTERS/Raquel Cunha)
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Malas noticias para la Selección Mexicana de Rafa Márquez, Raúl Jiménez será baja lo que resta del año por una lesión en la rodilla. El club Wolverhampton Wanderers confirmó que el delantero será operado y estará fuera de actividad por tres meses, es decir que su regreso podría ser hasta 2027.

Esta situación rápidamente generó una reacción en la Federación Mexicana de Futbol (FMF), pues bajo la nueva era de Rafa Márquez tendrán que suplir la ausencia del delantero que fue una parte fundamental en el esquema de Javier Aguirre.

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Duilio Davino, director deportivo de la selección varonil mayor, fue el primero en emitir una postura sobre esta situación. A pesar del panorama complejo que afronta el jugador de los Wolves, el director deportivo aseguró que el Tricolor esperará el regreso de Raúl Alonso.

Selección Mexicana esperará el regreso y recuperación de Raúl Jiménez

Selección Mexicana esperará el regreso y recuperación de Raúl Jiménez ( REUTERS/Henry Romero)
Selección Mexicana esperará el regreso y recuperación de Raúl Jiménez ( REUTERS/Henry Romero)

En conferencia de prensa, Duilio Davino fue cuestionado sobre cómo tomó la selección la noticia del estado de salud de Raúl Jiménez y explicó con detalle cómo se llegó a la decisión de que el Lobo sea operado lo más pronto para así agilizar su recuperación.

“Sí, justo nos enteramos con Rafa a las siete de la mañana. Raúl tuvo una lesión en su rodilla hace dos, tres semanas y bueno, los doctores pensaron que siguiendo un tratamiento conservador, podía estar listo, pero no, no avanzó como todos queríamos”, compartió.

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Pese al largo tiempo de recuperación que tendrá el futbolista de 35 años, el director deportivo dejó en claro que la Selección Mexicana seguirá contando con su participación, pues consideró que tiene “mucho futbol que dar”.

“Así que ayer fue a ver un especialista y bueno, se decidió que este viernes lo van, lo van a operar. Y, bueno, esperemos que su vuelta al campo sea lo antes posible, porque es un jugador que es muy importante para la selección, que todos queremos tener, ¿no? Y que tiene todavía mucho fútbol que dar".

A un mes de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf, México no contará con Raúl Jiménez para el duelo ante Jamaica, por lo que el cuerpo técnico buscará un suplente

Wolverhampton informa que Raúl Jiménez será operado de la rodilla

Soccer Football - Premier League - Burnley v Wolverhampton Wanderers - Turf Moor, Burnley, Britain - April 24, 2022 Wolverhampton Wanderers' Raul Jimenez REUTERS/Peter Powell raul jimenez wolves
Wolverhampton informa que Raúl Jiménez será operado de la rodilla (REUTERS/Peter Powell)

El Wolverhampton confirmó este miércoles 14 de octubre que Raúl Jiménez será operado de la rodilla izquierda el próximo viernes 16, debido a que la lesión sufrida ante Everton no responde al tratamiento conservador. El delantero mexicano estará fuera cerca de tres meses y su regreso a las canchas se prevé para enero de 2027.

El atacante, conocido como el Lobo de Tepeji, se lesionó el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda hace cuatro semanas. Las pruebas realizadas durante las últimas tres semanas mostraron que el tejido no sanaba conforme a lo previsto.

Phil Hayward, director de rendimiento de los Wolves, explicó en el sitio oficial del club que el cuerpo médico consultó a varios especialistas antes de optar por la cirugía. El procedimiento se realizará en Londres y consistirá en volver a unir el ligamento a la tibia, sin requerir una reconstrucción.

“Raúl se lesionó el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda contra el Everton, hace ya cuatro semanas, y lamentablemente la lesión no ha respondido como esperábamos, así que hemos decidido que lo mejor es operarlo para reparar el ligamento”, señaló Hayward.

Tras la operación, Jiménez iniciará una etapa de rehabilitación (REUTERS/Pedro Nunes)
Tras la operación, Jiménez iniciará una etapa de rehabilitación (REUTERS/Pedro Nunes)

El directivo indicó que el club descartó prolongar un tratamiento que no garantizaba la recuperación del futbolista. Esperar una mejoría sin cirugía podía obligar a una intervención posterior y alargar su ausencia.

“Existe el riesgo de que sigamos esperando a que las cosas mejoren tratando la rodilla de forma conservadora, sin cirugía, pero si eso no sucede, entonces tendremos que operarlo y perder más tiempo”, detalló.

Tras la operación, Jiménez iniciará una etapa de rehabilitación enfocada durante las primeras dos semanas en ejercitar los músculos para conservar su volumen. Después podrá incrementar las actividades en el gimnasio y la alberca.

El plan contempla que el delantero comience ejercicios con carga completa alrededor de cuatro semanas después de la intervención. Hayward calculó que necesitará cerca de tres meses de rehabilitación antes de volver a jugar.

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