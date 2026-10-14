GP de México 2026: dónde conocer a los pilotos y disfrutar de las actividades imperdibles en el Autódromo Hermanos Rodríguez

(Daniel Montes de Oca)

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El Gran Premio de México 2026 ofrecerá mucho más que la actividad en la pista. Durante los tres días del evento, del 30 de octubre al 1 de noviembre, los aficionados podrán disfrutar de simuladores de Fórmula 1, juegos interactivos, música en vivo, experiencias familiares y actividades inspiradas en las tradiciones mexicanas.

De acuerdo con el sitio oficial del México GP, el Autódromo Hermanos Rodríguez contará con distintas activaciones distribuidas en varias zonas del circuito. Desde poner a prueba tus reflejos y observar de cerca a los pilotos hasta participar en dinámicas con premios y conocer un altar de muertos, habrá opciones para aprovechar la visita entre las sesiones de carreras.

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Estas son algunas de las experiencias que podrás encontrar durante el fin de semana del Gran Premio de México.

Corre en los simuladores de Fórmula 1

(Europa Press)

Los aficionados que quieran experimentar la sensación de conducir un monoplaza podrán hacerlo en los simuladores instalados en las Zonas Verde, Gris y Amarilla. Esta actividad permitirá recorrer el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez desde una perspectiva virtual y poner a prueba las habilidades al volante.

La experiencia contempla tres vueltas completas, con la posibilidad de alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora dentro del simulador.

Zonas: Verde, Gris y Amarilla.

Horario: de 9:00 a 17:00 horas.

Acércate a los pilotos de F1 en el escenario de la Zona Verde

(REUTERS/Raquel Cunha)

El escenario de pilotos será uno de los puntos de encuentro para quienes quieran ver de cerca a las figuras de la Fórmula 1. En este espacio, los competidores podrán interactuar con los aficionados y responder sus preguntas.

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Los asistentes también tendrán la oportunidad de apoyar a su piloto favorito desde las primeras filas y llevar carteles para mostrar su entusiasmo. Además, las escuderías suelen repartir mercancía oficial entre el público.

Zona: Verde.

Horario: pendiente por confirmar.

Pon a prueba tus reflejos con los Trend Games

Los Trend Games pondrán a prueba la velocidad de reacción y la precisión de los asistentes mediante distintos desafíos interactivos.

Entre las dinámicas habrá un cronómetro que los participantes deberán detener justo en una marca determinada, así como un circuito de luces que se encenderán durante unos instantes y tendrán que activarse en el momento correcto.

Zonas: Naranja y Azul.

Horario: de 9:00 a 17:00 horas.

Baila al ritmo de los DJ en cuatro zonas del circuito

(FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

La música también formará parte de la experiencia del México GP con cuatro torres de DJ distribuidas en diferentes sectores del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los aficionados podrán acercarse a estos espacios para convivir con otros seguidores y disfrutar del ambiente musical. Entre los personajes que podrán encontrar está Mario Achi, quien también participa con sus característicos pasos de baile.

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Zonas: Naranja, Rosa, Azul y Amarilla.

Horario: de 10:00 a 18:00 horas.

Participa en el reto de la alberca de pelotas

En la Zona Café habrá una alberca de pelotas que incluirá un desafío relacionado con las escuderías participantes en el Gran Premio de México.

La dinámica consistirá en buscar determinadas pelotas dentro de este espacio y encontrarlas antes que los demás participantes. Quienes completen el reto podrán ganar un póster oficial del evento.

Zona: Café.

Horario: de 9:00 a 17:00 horas.

Visita el Altar de Muertos dedicado a la familia del automovilismo

(México GP)

Las tradiciones mexicanas también tendrán un lugar especial durante el Gran Premio. En la Zona Azul, los aficionados podrán visitar un altar de muertos que rendirá homenaje a quienes han partido dentro de la familia del automovilismo.

La activación combinará una de las tradiciones más representativas de México con el mundo del deporte motor, en una temporada en la que las ofrendas y los altares forman parte de las celebraciones del Día de Muertos.

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Zona: Azul.

Horario: de 9:00 a 17:00 horas.

Llévate una caricatura gratis como recuerdo del GP

Quienes busquen un recuerdo diferente de su visita podrán acudir al espacio de caricaturas ubicado en la Zona Amarilla.

En este punto, un caricaturista realizará dibujos gratuitos para los asistentes, quienes podrán llevarse una ilustración personalizada de su experiencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Zona: Amarilla.

Horario: de 9:00 a 17:00 horas.

Colorea un libro con causa social

El México GP también incluirá una actividad enfocada en la creatividad y la inclusión, realizada en colaboración con la Fundación John Langdon.

El proyecto consiste en un libro de gran formato para colorear, integrado por ilustraciones elaboradas por niños con síndrome de Down. Los visitantes podrán participar dando color a los dibujos y formar parte de esta iniciativa social.

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Zona: Café.

Horario: de 9:00 a 17:00 horas.

Pit Wellness: una pausa para recuperar energía

Entre las carreras y las actividades, los asistentes podrán hacer una parada en Pit Wellness, un espacio diseñado para ofrecer atención de fisioterapia.

La activación estará disponible en la Zona Azul y permitirá a los aficionados tomarse un descanso antes de continuar con su recorrido por el circuito.

Zona: Azul.

Horario: de 9:00 a 17:00 horas.

Kid’s Journey: una aventura para los más pequeños

Los niños y niñas también tendrán una actividad diseñada especialmente para ellos. Kid’s Journey propone una aventura en la que deberán recorrer distintos puntos del evento para completar un pasaporte y conseguir estampas.

Los pasaportes estarán disponibles en los módulos de información. Una vez reunidos los stickers necesarios, los participantes podrán canjearlos por un póster con un diseño exclusivo de temática infantil.

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La actividad permitirá que los pequeños conozcan distintas áreas del Autódromo Hermanos Rodríguez mientras disfrutan de una experiencia pensada para toda la familia.

Mariachis, personajes itinerantes y juegos de toques

(X / @F1)

El ambiente mexicano estará presente en diferentes rincones del circuito. Durante los tres días del Gran Premio, los aficionados podrán encontrarse con personajes itinerantes y tríos de mariachis que recorrerán las distintas zonas con su música.

También habrá juegos de toques para quienes quieran participar en este desafío. Estas actividades complementarán la oferta de entretenimiento que acompañará las sesiones de Fórmula 1 durante el fin de semana.