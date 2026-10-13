Lo que no se ve del GP de México 2026: así se prepara el Autódromo Hermanos Rodríguez para la Fórmula 1

(AP Foto/Eduardo Verdugo)

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Cuando los aficionados ingresan al Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar del Gran Premio de la Ciudad de México, encuentran una pista preparada, los garajes de las escuderías instalados y distintas zonas listas para recibir a miles de visitantes. Sin embargo, detrás de esa experiencia hay semanas de planeación y jornadas de trabajo que pasan desapercibidas para el público.

De acuerdo con información publicada por el portal oficial del México GP, los preparativos abarcan desde el mantenimiento del circuito hasta la instalación de las hospitalities, el Paddock, el Media Centre, las pantallas y las zonas de entretenimiento. Miles de personas participan en estas labores para que los equipos puedan competir, los periodistas realicen su cobertura y los aficionados disfruten de las actividades durante el fin de semana.

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Mantenimiento del Autódromo Hermanos Rodríguez

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Uno de los primeros pasos para preparar el evento automovilístico en México, es revisar las condiciones del circuito y las instalaciones que se utilizan durante el evento. Según detalló el portal oficial del Gran Premio, los trabajos incluyen labores en la pista, el drenaje, los kerbs, la iluminación, el cableado, los asientos y diferentes áreas del recinto.

Para la edición de 2026, se anunciaron trabajos en pista con una inversión superior a 200 millones de pesos. De acuerdo con la publicación oficial, las labores contemplan la repavimentación del asfalto con una capa de 6.5 centímetros, además de mantenimiento en los U-drains, los kerbs y las instalaciones del Pit Building y el Paddock, en colaboración con el ingeniero Herman Tilke.

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Como parte de ese anuncio, Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México, explicó la importancia de las obras para conservar las condiciones técnicas del circuito:

“Esta inversión representa nuestro compromiso por preservar al Autódromo Hermanos Rodríguez como un recinto de clase mundial. Garantizar su homologación internacional y seguir elevando sus estándares técnicos es fundamental para que México continúe siendo parte del calendario de Formula 1 durante los próximos años”.

Además de las obras de infraestructura, la organización señala que se realizan labores de pintura, revisiones técnicas y ajustes en distintas zonas para que el recinto esté listo antes de recibir a las escuderías y al público.

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El montaje de las hospitalities

Las hospitalities son espacios diseñados para ofrecer servicios de atención y experiencias especiales a los asistentes. Su preparación requiere planeación y trabajo anticipado para aprovechar las áreas disponibles y dejar cada instalación lista antes del comienzo de las actividades.

Según se explica en el informe, estos espacios se montan con antelación y cuentan con la intervención de profesionales que trabajan en los detalles de cada instalación. El objetivo es que las áreas de hospitalidad estén listas para recibir a los visitantes durante los tres días del evento.

El proceso incluye acondicionar los espacios y coordinar los distintos elementos que forman parte de la experiencia, desde los servicios gastronómicos hasta las instalaciones destinadas a los asistentes.

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La llegada anticipada de los equipos de Fórmula 1

(REUTERS/Carlos Pérez Gallardo)

Antes de que los pilotos salgan a pista, las escuderías envían personal de avanzada para comenzar los preparativos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Este personal llega con anticipación para instalar y organizar los garajes, preparar los espacios de trabajo y adelantar tareas logísticas. También se encarga de acondicionar áreas como las cocinas y los espacios de reunión que utilizarán los integrantes de cada equipo durante el fin de semana.

La llegada anticipada permite distribuir las labores y aprovechar el tiempo antes de que comiencen las prácticas, la clasificación y la carrera.

Cómo se preparan el Paddock y el Media Centre

El Paddock es uno de los espacios que se transforma con mayor frecuencia para cada edición del GP de México. A lo largo de los años, ha recibido ambientaciones inspiradas en las tradiciones mexicanas, desde celebraciones de Día de Muertos hasta representaciones de pueblos y ferias.

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El portal oficial del Gran Premio destaca que estos conceptos buscan incorporar elementos de la cultura mexicana a las instalaciones y actividades del evento. Para hacerlos realidad, se requiere un trabajo coordinado de montaje y preparación antes de la llegada de los visitantes.

A unos pasos de ese ambiente se encuentra el Media Centre, donde periodistas y profesionales involucrados en la organización realizan sus labores. Según la misma publicación, su preparación contempla áreas de trabajo, requerimientos técnicos y servicios para los representantes de los medios de comunicación y de la FIA.

En esta zona también se instala el comedor para atender las necesidades del personal acreditado.

El podio, las pantallas y las activaciones para los aficionados

(REUTERS/Henry Romero)

Otro de los trabajos que se realizan antes de la carrera es la instalación del podio, las pantallas y las diferentes áreas de entretenimiento distribuidas por el Autódromo.

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En 2019 el Gran Premio incorporó un monoplaza en el podio durante la ceremonia de premiación, una propuesta que se convirtió en uno de los elementos distintivos del evento. Su montaje requiere una estructura especializada y un sistema de elevación que permita colocar el auto en uno de los puntos más emblemáticos del fin de semana.

La organización también detalla que se instalan pantallas en distintas zonas del circuito para que los asistentes puedan seguir lo que sucede en la pista, además de los sistemas relacionados con Track TV.

A esto se suman los stands de bebidas, los puntos de hidratación, los tótems, los módulos de información y las activaciones para el público. Cada instalación forma parte de los preparativos para recibir a los aficionados durante los tres días de actividad.

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¿Cómo aprovechar mejor la experiencia del México GP?

La organización del Gran Premio contempla herramientas para consultar información práctica durante el evento.

De acuerdo con el portal oficial del México GP, su aplicación permite revisar el programa, localizar puntos de interés en el mapa, consultar actualizaciones y administrar los boletos.

Estas funciones pueden servir como referencia para ubicar servicios y planear los recorridos dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el fin de semana de carrera.