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André Jardine mantiene su cariño por América: el emotivo mensaje que dedicó en su 110 aniversario

El técnico brasileño recordó las hazañas que logró con las Águilas en México y lo que significó para su carrera y vida personal

André Jardine, entrenador con el que las Águilas se coronaron tricampeonas, recordó su paso por el club de Coapa y compartió emotivo mensaje de felicitación por su 110° aniversario (IG/ @oficialandrejardine)

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El club América cumplió 110 años, este 12 de octubre el conjunto azulcrema conmemora un aniversario más, por lo que ex jugadores, leyendas y referentes de la institución dedicaron una serie de mensajes al equipo de Emilio Azcárraga. Y entre los mensajes de felicitación sobresalió la de André Jardine.

Jardine se convirtió en el único entrenador, hasta ahora, que llevó al América a la era del tricampeonato en la Liga MX, además, conquistaron otro tipo de títulos y esta era ganadora generó una conexión entre afición y cuerpo técnico.

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Aunque el brasileño actualmente dirige al Shabab Al-Ahli de la UAE Pro League en los Emiratos Árabes Unidos, el estratega no olvida al América y dedicó una emotiva felicitación al conjunto de Coapa.

André Jardine felicitó al club América en su aniversario 110 (REUTERS/Antonio Ojeda)
André Jardine felicitó al club América en su aniversario 110 (REUTERS/Antonio Ojeda)

Así felicitó André Jardine al América en su 110 aniversario

Fue por medio de redes sociales que el estratega brasileño dedicó unas palabras al conjunto azulcrema y calificó como un “honor” el haberlos dirigido por tres años, llegó en junio de 2023 y en junio de 2026 terminó su estancia en Coapa.

En su cuenta oficial de Instagram compartió un video que recordó a la afición así como los momentos más memorables que vivió el estratega al mando del equipo. Jardine aseguró “América es historia viva”, razón por la que enalteció la importancia del aniversario 110.

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“Feliz cumple, @clubamerica! Fue y siempre será un honor dirigir a este equipo. Gracias por cada momento, por cada título y por esta afición que lo da todo. El Club América es historia viva. Hoy celebro junto a ustedes y siempre estaré en la torcida. ¡Vamos, Águilas!“, publicó.

Así felicitó André Jardine al club América (IG/ @oficialandrejardine)
Así felicitó André Jardine al club América (IG/ @oficialandrejardine)

América celebra su aniversario 110°

El Club América cumple este 12 de octubre 110 años de historia como uno de los equipos más ganadores y mediáticos del futbol mexicano, con una trayectoria definida por campeonatos de Liga MX, títulos internacionales y rivalidades ante Chivas, Cruz Azul y Pumas que mantienen la exigencia de disputar cada torneo por el campeonato.

Fundado el 12 de octubre de 1916, el conjunto azulcrema llega a su aniversario después de convertirse en el primer tricampeón de torneos cortos de la Liga MX. Ganó el Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024, una racha que reforzó la expectativa de su afición en cada Liguilla bajo el mando de André Jardine.

La rivalidad con Pumas también forma parte de esa historia. En la final de la temporada 1984-1985, América derrotó a Universidad Nacional en una serie que requirió un tercer partido para definir al campeón, un resultado que dejó una huella duradera en el Clásico Capitalino.

Los 110 años del América reúnen episodios de campeonatos, remontadas y triunfos en encuentros decisivos. El club ha sostenido una presencia frecuente en las fases finales y llega a cada competencia bajo la presión de pelear por el título.

Durante la década de 1980, las Águilas consolidaron una generación protagonista con campeonatos que afianzaron su sitio entre las instituciones de mayor poder en el país. En el ámbito regional, sus conquistas de la Copa de Campeones de la Concacaf lo colocaron entre los clubes mexicanos que buscan dominar el continente.

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