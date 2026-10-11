“Venimos por un equipo de época”: la promesa con la que José Miguel Bejos ya comienza a construir una nueva era para el Atlas

La exigencia inmediata para los rojinegros es construir una identidad reconocible jornada a jornada para competir y destacarse de forma sostenida en la Liga MX. (X/ @AtlasFC)

Guardar

Las banderas rojinegras cubren al ruido que envuelve al Clásico Tapatío. Entre los cánticos de La Fiel y pantallas que muestran los primeros trazos de un estadio aún sin nombre, José Miguel Bejos presentó una promesa que mira más allá del siguiente torneo: un Atlas preparado para competir durante décadas.

La ceremonia del pasado 7 de octubre de 2026 reunió a los planteles femenil y varonil, cuerpos técnicos, directivos y más de mil 500 aficionados.

PUBLICIDAD

El cantante Peso Pluma narra el video promocional donde Atlas presenta las proyecciones de su nuevo estadio ante la afición. (Instagram/ Atlas)

Mientras el club mostró el proyecto de su futura casa, Grupo PRODI buscó ponerle rostro y rumbo a la etapa que comenzó después de tomar el control de la institución.

José Miguel Bejos puso a La Fiel por encima de cualquier administración

El presidente del Grupo PRODI apareció ante una tribuna que conoce las largas esperas, las noches de campeonato y los años de incertidumbre. Antes de hablar de obras, inversiones o resultados, Bejos dirigió el mensaje hacia quienes han acompañado a los zorros desde la grada.

Para el empresario, la nueva dirigencia tiene un paso limitado frente a la permanencia y relevancia de la afición: “Nosotros somos administradores temporales”, afirmó, al plantear que los responsables actuales del club sólo ocupan una página más dentro de una historia mucho más extensa.

PUBLICIDAD

La frase encontró continuidad cuando el también dueño de los Pericos de Puebla lanzó una pregunta al público: “La verdadera propiedad de este club, ¿de quién es?”, cuestionó antes de responder: “De la Fiel”.

En la búsqueda por establecer un proyecto de época para competir de forma sostenida a largo plazo, el presidente de Grupo PRODI afirmó que La Fiel representa a los verdaderos propietarios del Club Atlas. (X/ @AtlasFC)

La intención fue colocar a los seguidores rojinegros como el centro del proyecto que comienza. También buscó alejarse de la promesa de un éxito fugaz.

José Miguel sostuvo que la administración no pretende depender de un torneo favorable, de una racha o de un resultado que aparezca como una excepción: “No venimos por temas de corto plazo”, expresó.

El dirigente añadió que la intención es que Atlas deje de vivir buenos momentos como una casualidad y tenga condiciones para competir de manera sostenida.

PUBLICIDAD

La frase que terminó por marcar la noche llegó después: “Vamos por un proyecto de época”. Bejos aseguró que el club buscará competir durante los siguientes años y décadas, una ambición que ahora deberá trasladarse de manera directa a las decisiones deportivas y a los resultados.

Atlas visualiza la casa que quiere habitar durante las próximas décadas

La futura casa rojinegra ocupó el centro de la presentación. Un video narrado por Peso Pluma mostró imágenes de un recinto que todavía existe en proyecciones, pero que fue presentado ante La Fiel como una pieza que tendrá el poder de modificar la relación del club con su propia historia.

El nuevo estadio apunta a tener una capacidad principal para 40 mil 70 aficionados. La construcción comenzaría en 2027 y la apertura se proyecta para los primeros meses de 2030, por lo cual la fecha, aunque aún no del todo confirmada, ya comienza a ordenar la expectativa de décadas de aficionados.

PUBLICIDAD

El entrenador Hernán Crespo señaló que contar con casa propia incrementa las obligaciones deportivas de los rojinegros en todos sus niveles. (X/ @AtlasFC)

Para Hernán Crespo, el proyecto tiene un significado que va más allá de la infraestructura y apunta al nuevo capítulo que puede escribir el estadio en la historia del club: “Lo más lindo que le puede pasar a una familia es tener casa propia”.

El entrenador llevó esa idea hacia la exigencia deportiva y señaló que un paso así obliga a los integrantes del Atlas a responder en todos sus frentes: “Te llena de responsabilidad, te llena de obligaciones”.

Crespo agradeció la confianza de Grupo PRODI y sostuvo que el equipo se dirige hacia una dimensión “proyectada, ideada”, mientras el proyecto del estadio espera pasar de la imaginación a la obra.

PUBLICIDAD

El presente rojinegro y el Clásico Tapatío comienzan a construir el discurso de Bejos

El Clásico Tapatío dejó un 1-1 que no define el proyecto, pero sí acompaña el discurso con el que José Miguel quiere abrir esta etapa.

El empate no resolvió la aspiración, pero dejó claro que el proyecto de largo plazo convivirá con una exigencia inmediata. El nuevo estadio, las cifras de inversión y las promesas de largo plazo tendrán sentido sólo si Atlas encuentra una identidad reconocible durante cada jornada.

La voz del vestidor llegó de la mano de Aldo Rocha, quien recordó que los jugadores conocen lo que pesan los compromisos históricos para el club: “Sé que se van a matar por esta playera”.

PUBLICIDAD

El empate 1-1 en el Clásico Tapatío y el nuevo estadio acompañan el arranque de la nueva etapa directiva impulsada por José Miguel Bejos. (X/ @AtlasFC)

Antes de ello, Gerardo Casanova colocó el duelo ante el Rebaño como una oportunidad para mostrar carácter, corazón y orgullo. Su deseo es que la futura casa sea testigo de “un Atlas grande, ganador y cercano a su gente”.

De esta manera, entre los planos de 2030 y el empate del Clásico, Atlas comenzó a recorrer una ruta que Bejos quiere convertir en época. La casa ya tiene un lugar, una inversión y una fecha; al equipo le toca construir la historia que habrá de ser habitada.