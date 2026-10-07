Raúl Jiménez bromea y compara sus penales con los de Gilberto Mora: “Tiene ahí un poquito de la técnica”

Raúl Jiménez reveló que practicaba los penales junto a Gilberto Mora durante el Mundial 2026 (AP)

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Raúl Jiménez atribuyó parte de la efectividad de Gilberto Mora desde el punto penal al trabajo que la Selección Mexicana realizó desde el inicio del Mundial.

En entrevista con Claro Sports, el delantero del Wolverhampton explicó que el equipo ensayó tiros de castigo con mayor frecuencia tras superar la fase de grupos, ante la posibilidad de que una eliminatoria se definiera desde los 11 pasos.

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Jiménez señaló que las prácticas se realizaron uno o dos días antes de los partidos y que cada jugador ejecutó entre tres y cuatro penales. En ese ejercicio, Mora incorporó algunos elementos de la técnica de Jiménez, aunque el delantero aclaró en tono de broma que no cobraba los tiros “100%” como él.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 Raúl Jiménez de México celebra el segundo gol con Erik Lira y Gilberto Mora REUTERS/Hannah Mckay

Asimismo, Jiménez reconoció el buen momento de Mora y destacó que sus penales terminaron en gol. Sus declaraciones mostraron una relación de aprendizaje dentro del plantel, con el experimentado atacante como una referencia para los jugadores más jóvenes en una instancia de alta presión.

“Practicábamos penales normalmente desde que empezó el mundial, más cuando pasamos de fase de grupos porque, pues se podía definir en penales. Pues ahí practicábamos, no sé, uno o dos días antes de los partidos, tres, cuatro penales cada quien. Y entonces, pues de ahí lo empezó como que a agarrar. No es 100 % que los tire como yo, pero bueno, tiene ahí un poquito de la técnica. Entonces, bueno, felicitarlo que le está yendo tan bien y que los está haciendo muy bien también”

Tiros penales: la especialidad de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez construyó una reputación de especialista desde el manchón penal por su efectividad y serenidad en momentos de presión. El delantero mexicano sostiene una ejecución medida: realiza una carrera pausada, observa el movimiento del portero y coloca el disparo con precisión. Esa fórmula le permitió convertir los cobros en una de sus principales armas ofensivas.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 Raúl Jiménez de México celebra la anotación de su segundo gol con Gilberto Mora y Julián Quinones REUTERS/Raquel Cunha

En la Premier League, Jiménez mantiene una marca perfecta desde los 11 pasos. En 2025 extendió su registro a 14 penales anotados en 14 intentos, una cifra que lo colocó como el cobrador con el mejor porcentaje de efectividad en la historia de la competencia inglesa entre quienes ejecutaron esa cantidad de tiros.

Su capacidad no depende sólo de la potencia. Jiménez maneja los tiempos, retrasa la decisión final y obliga al arquero a revelar su movimiento antes del golpeo. El delantero explica que practicó esta clase de cobros durante toda su carrera, una preparación que respalda su constancia en partidos de alta exigencia.

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El mexicano contribuyó a una nueva victoria de los Wolves. (TW Wolves)

Raúl Jiménez (d) y Julián Quiñones celebran el segundo gol de México en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Ecuador en el estadio Azteca?, en Ciudad de México. EFE/Alex Cruz

Gilberto Mora y Raúl Jiménez podrían reencontrarse en Inglaterra

Gilberto Mora y Raúl Jiménez podrían coincidir en Inglaterra si el Wolverhampton consigue el ascenso a la Premier League desde la segunda división.

El posible reencuentro no sería con la Selección Mexicana, sino a nivel de clubes. En las últimas horas surgió el rumor de que Mora tendría un acuerdo para incorporarse a un equipo grande de Europa y dejaría a los Xolos de Tijuana en enero.

Aunque no existe confirmación oficial, Liverpool aparece como uno de los destinos que toman fuerza. Se esperan novedades en los próximos días, cuando Morita cumpla 18 años.