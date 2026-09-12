Los Pumas celebran su aniversario 72: PSG, la Selección Mexicana y más figuras felicitan a los universitarios

La conmemoración remite al presente y la exigencia de la afición por sumar más logros para honrar los símbolos universitarios. REUTERS/Eloisa Sanchez

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El Club Universidad Nacional celebra su 72 aniversario con un ambiente de orgullo, identidad universitaria y reconocimiento internacional.

La conmemoración recuerda títulos y momentos icónicos, pero también reafirma que Pumas es más que un equipo: es una institución cultural y deportiva que sigue marcando generaciones.

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El puma como emblema, el azul y oro, el grito de ¡Goya! y la representación de la Universidad Nacional Autónoma de México se mantienen como símbolos centrales de la identidad auriazul. REUTERS/Eloisa Sanchez

Las felicitaciones no se hicieron esperar y llegaron desde distintos frentes: el PSG, la Selección Mexicana, la Liga MX, clubes nacionales como Atlante y Pachuca, además de figuras históricas del club como Pablo Barrera.

El festejo se convierte así en un acto de unión que trasciende resultados y fronteras, mostrando que el legado auriazul está vivo.

Las felicitaciones y el orgullo azul y oro en todo el mundo

El aniversario se acompaña de saludos que refuerzan la trascendencia de Pumas en el futbol mundial y nacional.

PSG sorprendió con un mensaje en español y el clásico “¡Goya! ¡Goya!” , acompañado de una imagen de Keylor Navas , actual capitán auriazul y vínculo perfecto entre París y Ciudad Universitaria.

Selección Mexicana celebró el orgullo azul y oro, reconociendo la cantera universitaria como formadora de talentos nacionales.

Liga MX destacó la historia, garra y tradición del club en un comunicado institucional y en publicaciones que recuerdan a sus goleadores históricos y a sus jugadoras más destacadas.

Atlante y Pachuca enviaron mensajes de respeto y fraternidad, recordando la rivalidad deportiva y el legado compartido.

Figuras históricas como Pablo Barrera expresaron su orgullo por haber defendido los colores y ser campeones con el club.

PSG envió un mensaj por el aniversario de Pumas y retomó el “¡Goya! ¡Goya!” con Keylor Navas como capitán auriazul. (X/ @PSG_espanol)

Así, el conjunto de felicitaciones convierte el aniversario en un evento que traspasó fronteras y refuerza la identidad universitaria, mostrando que el club sigue siendo un referente más allá de los resultados inmediatos.

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72 años de historia universitaria

Más allá de los saludos, el aniversario recuerda la trayectoria de Pumas en el futbol mexicano.

Fundación : el club debutó en 1954 en Segunda División y ascendió en 1962 tras vencer al Cataluña de Torreón.

Primer título : temporada 1976-77 frente a UdeG.

Década dorada : generación con Hugo Sánchez y Ricardo Ferretti; coronas ante Cruz Azul y América.

Bicampeonato 2004 : etapa de gloria bajo la dirección de Hugo Sánchez; primer bicampeón en torneos cortos y pionero en el futbol femenil.

Última corona : triunfo ante Morelia con figuras como Javier Cortés, Verón Palencia y Martin Bravo.

Palmarés: 7 títulos de Liga MX, 3 de Concacaf, 2 Campeón de Campeones, 1 Copa México, 1 Copa Interamericana.

La Liga MX destacó la historia y tradición de Pumas, con homenajes a goleadores históricos como Cabinho, Hugo Sánchez y Bruno Marioni.

La Liga MX complementó este repaso con homenajes a los goleadores históricos: Cabinho con 172 goles y tetracampeón de goleo, además de Hugo Sánchez, Luis Flores, Luis García, Jesús Olalde, Bruno Marioni y Alberto Etcheverry, todos campeones de goleo en distintas épocas.

En este sentido, el legado del Club Universidad Nacional no es sólo deportivo: es universitario, cultural y formativo, con el Estadio Olímpico Universitario como Patrimonio Mundial de la UNESCO y la cantera como modelo pionero en el país.

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El grito de Goya como compromiso en el presente

El aniversario también funciona como recordatorio de los retos actuales del club.

Mensaje oficial : “Hoy celebramos el defender estos colores con el orgullo de representar a nuestra Universidad”.

Símbolos : el puma como emblema, los colores azul y oro, y el grito de ¡Goya! como voz cultural.

Cantera : cuna de leyendas como Hugo Sánchez, Jorge Campos y Claudio Suárez, hoy con el reto de revitalizarse tras años de sequía.

Femenil : la Liga MX destacó a jugadoras como Stephanie Ribeiro , máxima goleadora en el Clausura 2024, y a referentes como Dania Padilla y Paola Chavero , subrayando el crecimiento del proyecto universitario en la Liga MX Femenil.

Exigencia deportiva: 15 años sin título de Liga, 22 sin campeón de goleo, y la necesidad de transformar la identidad en resultados.

El aniversario se celebra con orgullo, pero también con la exigencia de honrar el legado con victorias y protagonismo. La afición universitaria exige que el club vuelva a ser protagonista, porque la historia no es vitrina: es vara de medición.

El aniversario de Pumas también subraya los retos actuales: 15 años sin título de Liga MX, 22 sin campeón de goleo y la necesidad de revitalizar la cantera y el proyecto en Liga MX Femenil. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, los Pumas celebran su aniversario 72 con un mosaico de felicitaciones. El festejo recuerda títulos, símbolos y momentos icónicos, pero también subraya la identidad universitaria y la exigencia en el presente.

En medio de un panorama deportivo lleno de retos, el aniversario confirma que el Club Universidad Nacional sigue siendo un símbolo de tradición, garra y orgullo universitario, capaz de generar reconocimiento más allá de los resultados inmediatos.

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