México Deportes

México vs Jamaica Femenil, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido amistoso

El equipo de Pedro López se mide a las jamaicanas en Aguascalientes como parte de su preparación para el duelo ante Haití, en el que buscará su boleto a la Copa Mundial Femenina de 2027

Escudos oficiales de las selecciones de fútbol de México y Jamaica con las letras VS doradas en el centro sobre el césped de un estadio de noche.
México vs Jamaica Femenil (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Selección Mexicana Femenil enfrentará a Jamaica este viernes 9 de octubre en Aguascalientes, en el primero de dos partidos amistosos que forman parte de su preparación rumbo al encuentro decisivo por un boleto a la Copa Mundial Femenina de 2027.

El equipo dirigido por Pedro López aprovechará estos compromisos para evaluar el estado de forma de sus principales figuras antes de medirse a Haití el próximo 28 de noviembre. La selección que gane ese partido obtendrá su pase al Mundial.

PUBLICIDAD

Las mexicanas llegan a esta etapa de preparación después de conseguir resultados destacados bajo el mando del técnico español, entre ellos la victoria por 2-0 ante Estados Unidos en la pasada Copa Oro, resultado que les permitió liderar su grupo y avanzar a las semifinales.

Además, México conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo de 2026 y en San Salvador 2023, así como en los Juegos Panamericanos de 2023, donde venció a Chile en la final.

Entre las futbolistas convocadas destacan la mediocampista Jacqueline Ovalle, del Orlando Pride; la defensa Rebeca Bernal, del Manchester United, y la delantera Charlyn Corral, quien ganó el premio Pichichi en España en 2018.

PUBLICIDAD

¿Cómo llega Jamaica al partido contra México?

La selección jamaicana también utilizará estos encuentros para preparar su compromiso del 27 de noviembre ante Costa Rica. En caso de ganar, disputará el boleto al Mundial de Brasil.

El conjunto dirigido por Hubert Busby Jr. cuenta con jugadoras de experiencia internacional, entre ellas la delantera Khadija Shaw, del Manchester City, y la guardameta Rebecca Spencer. También destacan la mediocampista Drew Spence y las atacantes Deneisha Blackwood y Trudi Carter, quienes conocen el futbol mexicano por sus pasos por Toluca y Tijuana, respectivamente.

Jamaica se caracteriza por su velocidad y vocación ofensiva, factores que representarán una prueba para México, que buscará mejorar su funcionamiento ante un rival con características similares a las de Haití, su próximo oponente en el camino mundialista.

¿Cuándo y dónde juegan México Femenil vs Jamaica?

Estadio Olímpico Universitario
(Especial)
  • Partido: México Femenil vs Jamaica
  • Fecha: viernes 9 de octubre de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Estadio: Victoria, Aguascalientes
  • Torneo: partido amistoso internacional

¿Dónde ver México Femenil vs Jamaica en vivo?

La transmisión del partido amistoso entre México y Jamaica podrá seguirse en México a través de las siguientes señales:

  • TUDN
  • ViX Premium

Temas Relacionados

Selección Mexicana FemenilJamaicaEstadio VictoriaAguascalientesmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: “El Cangreburguer”, procesado por nexos con La Familia Michoacana

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país a través de Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: “El Cangreburguer”, procesado por nexos con La Familia Michoacana

Los personajes de Tim Burton llegan al Toy Fest 2026 con coleccionismo, disfraces y actores de doblaje: dónde y cuándo será

En esta edición los organizadores han decidido hacer el evento con causa. El acceso no cuesta dinero sino un kilo de croquetas por persona

Los personajes de Tim Burton llegan al Toy Fest 2026 con coleccionismo, disfraces y actores de doblaje: dónde y cuándo será

¿Cuántos años tenía Sasha Sokol cuando entró a Timbiriche y cómo era su relación con sus padres?

El primer episodio de la serie de ViX muestra los inicios de la banda infantil

¿Cuántos años tenía Sasha Sokol cuando entró a Timbiriche y cómo era su relación con sus padres?

Huracán Simon ya es categoría 2 y avanza por el Pacífico: Gobierno instala centros de mando en Jalisco y Colima para su monitoreo

Alertan a nueve comunidades en esas entidades para mantener precauciones ante el avance del huracán

Huracán Simon ya es categoría 2 y avanza por el Pacífico: Gobierno instala centros de mando en Jalisco y Colima para su monitoreo

Detienen a El Moco, presunto líder huachicolero en Puebla e Hidalgo: fue candidato a la presidencia municipal de Chignahuapan en 2024

Juan N fue detenido en un operativo conjunto entre la Marina, la Fiscalía General del Estado de Puebla y la SSC de Zacatlán

Detienen a El Moco, presunto líder huachicolero en Puebla e Hidalgo: fue candidato a la presidencia municipal de Chignahuapan en 2024
MÁS NOTICIAS

NARCO

Nueva riña en penal de Mazatlán deja dos presos muertos: suman 12 fallecidos en dos días de violencia

Nueva riña en penal de Mazatlán deja dos presos muertos: suman 12 fallecidos en dos días de violencia

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: “El Cangreburguer”, procesado por nexos con La Familia Michoacana

Detienen a El Moco, presunto líder huachicolero en Puebla e Hidalgo: fue candidato a la presidencia municipal de Chignahuapan en 2024

‘El Cangreburguer’: quién es el hombre vinculado a proceso por nexos con La Familia Michoacana

CNDH reprobó con 5.25 al penal El Castillo de Mazatlán: las fallas que detectó antes de la riña que dejó 10 muertos

ENTRETENIMIENTO

Los personajes de Tim Burton llegan al Toy Fest 2026 con coleccionismo, disfraces y actores de doblaje: dónde y cuándo será

Los personajes de Tim Burton llegan al Toy Fest 2026 con coleccionismo, disfraces y actores de doblaje: dónde y cuándo será

¿Cuántos años tenía Sasha Sokol cuando entró a Timbiriche y cómo era su relación con sus padres?

FIL Zócalo 2026 arranca con conciertos, charlas y actividades gratuitas en CDMX: programa completo por día y hora

¿Existió Román Ferrelle? Este es el ejecutivo de Televisa en el que se habrían inspirado para la serie de Timbiriche

¡Lo lograron! El festival Tecate Comuna se queda en Cholula tras semanas de polémica por cambio de sede

DEPORTES

Cuanto cuesta el jersey oficial del América del 110 aniversario y el cual estrenará contra Rayados de Monterrey

Cuanto cuesta el jersey oficial del América del 110 aniversario y el cual estrenará contra Rayados de Monterrey

Tinieblas Jr. exhibe fallas en la atención médica tras la muerte del referí El Búho Pineda y señala el riesgo de realizar el martinete

América estrena su jersey por el 110 aniversario: ¿cuál es la historia detrás de la nueva indumentaria?

Leones Negros desafía a la Liga MX y mantiene su lucha ante el TAS: “No pagaremos ningún peso por ascender”

Checo Pérez se impacta contra el muro en el GP de Singapur 2026 y explica la causa de su accidente