México vs Jamaica Femenil, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido amistoso

México vs Jamaica Femenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Selección Mexicana Femenil enfrentará a Jamaica este viernes 9 de octubre en Aguascalientes, en el primero de dos partidos amistosos que forman parte de su preparación rumbo al encuentro decisivo por un boleto a la Copa Mundial Femenina de 2027.

El equipo dirigido por Pedro López aprovechará estos compromisos para evaluar el estado de forma de sus principales figuras antes de medirse a Haití el próximo 28 de noviembre. La selección que gane ese partido obtendrá su pase al Mundial.

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Las mexicanas llegan a esta etapa de preparación después de conseguir resultados destacados bajo el mando del técnico español, entre ellos la victoria por 2-0 ante Estados Unidos en la pasada Copa Oro, resultado que les permitió liderar su grupo y avanzar a las semifinales.

Además, México conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo de 2026 y en San Salvador 2023, así como en los Juegos Panamericanos de 2023, donde venció a Chile en la final.

Entre las futbolistas convocadas destacan la mediocampista Jacqueline Ovalle, del Orlando Pride; la defensa Rebeca Bernal, del Manchester United, y la delantera Charlyn Corral, quien ganó el premio Pichichi en España en 2018.

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¿Cómo llega Jamaica al partido contra México?

La selección jamaicana también utilizará estos encuentros para preparar su compromiso del 27 de noviembre ante Costa Rica. En caso de ganar, disputará el boleto al Mundial de Brasil.

El conjunto dirigido por Hubert Busby Jr. cuenta con jugadoras de experiencia internacional, entre ellas la delantera Khadija Shaw, del Manchester City, y la guardameta Rebecca Spencer. También destacan la mediocampista Drew Spence y las atacantes Deneisha Blackwood y Trudi Carter, quienes conocen el futbol mexicano por sus pasos por Toluca y Tijuana, respectivamente.

Jamaica se caracteriza por su velocidad y vocación ofensiva, factores que representarán una prueba para México, que buscará mejorar su funcionamiento ante un rival con características similares a las de Haití, su próximo oponente en el camino mundialista.

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¿Cuándo y dónde juegan México Femenil vs Jamaica?

(Especial)

Partido: México Femenil vs Jamaica

Fecha: viernes 9 de octubre de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Victoria, Aguascalientes

Torneo: partido amistoso internacional

¿Dónde ver México Femenil vs Jamaica en vivo?

La transmisión del partido amistoso entre México y Jamaica podrá seguirse en México a través de las siguientes señales:

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